„Obiectivul e titlul” Pașcanu, după ce Rapid a pierdut primul amical din Antalya: „O lecție” + Ce spune Aioani

Wisla Plock - Rapid 2-1. Alexandru Pașcanu (27 de ani) și Marian Aioani (26 de ani) au tras concluziile după înfrângerea din cantonamentul din Antalya.

Fundașul giuleștenilor a vorbit despre lupta la titlu în Liga 1, dar și despre schimbările care ar putea avea loc la Rapid, în această iarnă.

WISLA - RAPID. Alexandru Pașcanu: „Obiectivul nostru e locul 1 la final, nu acum”

„Acest meci a fost o lecție fizică. Trebuia să vedem cum suntem după vacanță și cred că a fost un exercițiu foarte bun. Dacă analizăm meciul e clar că avem și puncte bune, dar și rele.

Cel mai important astăzi a fost să vedem cum suntem din punct de vedere fizic. Mâine mai avem încă un test și consider că pregătirea a fost foarte bună.

Obiectivul nostru e locul 1 la finalul campionatului, nu contează locul în iarnă, pentru că medaliile nu se dau de Crăciun. Mai e mult până în mai și cu siguranță ne vom lupta la primele locuri”, a declarat Alexandru Pașcanu.

Întrebat despre posibilele plecări de la echipă, Pașcanu a declarat: „Ăsta e fotbalul. Jucătorii vin, pleacă... deja m-am obișnuit cu asta. Asta e viața de fotbalist.

Nu știu ce se va întâmpla, nu e problema mea, e treaba conducerii”.

Marian Aioani: „Trebuie să începem cu o victorie împotriva lui Metaloglobus”

Portarul formației giuleștene a vorbit despre ce va urma pentru Rapid după cantonamentul din această iarnă.

„A fost un meci bun în care trebuia să arătăm ce am pregătit pentru următoarele meciuri care vor urma în campionat. Am arătat destul de bine, am avut situații de a marca și cred că a fost un meci reușit.

Nu cred că va conta pe ce temperaturi vom juca, important e să câștigăm meciul cu Metaloglobus”, a spus Marian Aioani.

