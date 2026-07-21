Javier Tebas (63 de ani), președintele La Liga, a lansat un atac extrem de dur la adresa FIFA, care îl vizează, în special, pe președintele Gianni Infantino (56 de ani).

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Javier Tebas a fost prezent în SUA, pe stadionul Metlife, acolo unde a asistat la victoria Spaniei în fața Argentinei, scor 1-0, în finala CM 2026.

Ibericii au cucerit, astfel, cel de-al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 2010.

Javier Tebas, critici dure la adresa FIFA: „Organizează totul după bunul plac”

La finalul CM 2026, președintele La Liga și-a exprimat nemulțumirea cu privire la organizarea turneului final și a lansat un atac la adresa FIFA.

„FIFA organizează totul după bunul plac, în funcție de propriile interese, nu de interesele fotbalului. Dacă are nevoie de o pauză de 27 de minute, atunci o introduce.

Pauzele de hidratare sunt o farsă. Și în LaLiga există astfel de pauze, dar doar când temperaturile sunt foarte ridicate.

La acest Mondial, stadioanele din Dallas, Los Angeles și Atlanta aveau aer condiționat. În tribune a trebuit să-mi pun un pulover.

A fost o farsă, o pauză pentru publicitate. Apoi a existat și cazul Balogun”, a spus Javier Tebas într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, citat de marca.com.

Tebas a continuat să critice FIFA, susținând că actuala conducere a forului mondial afectează fotbalul.

„FIFA urmărește exclusiv propriile interese. Există complici activi în acest sistem, care colaborează la astfel de decizii, dar și complici pasivi, care păstrează tăcerea, nu denunță nimic și nu fac nimic pentru ca asemenea situații să nu se mai repete.

Critică sistemul la o cafea sau în conversații private la telefon, însă apoi nu fac nimic pentru a pune capăt acestei situații”, a mai spus Javier Tebas.

Javier Tebas: „Cazul Balogun este extrem de grav”

Președintele La Liga a adus în discuție și „cazul Balogun”, care a stârnit o adevărată controversă în timpul CM 2026.

„Este un caz extrem de grav. Au avut noroc că Belgia a eliminat Statele Unite(n.r. scor 4-1), pentru că altfel s-ar fi iscat un scandal care l-ar fi putut costa funcția pe Infantino.

Cum Belgia a câștigat, au reușit să mușamalizeze totul. Dar acesta este doar vârful aisbergului”, a mai spus Javier Tebas.

Ce s-a întâmplat mai exact? Folarin Balogun, atacantul SUA, a fost eliminat direct, pentru un fault asupra fundașului Tarik Muharemovic, în meciul cu Bosnia din șaisprezecimi.

Regulamentul prevedea automat o suspendare de un meci, însă penalizarea a fost suspendată, iar Balogun a putut evolua împotriva Belgiei, în optimi.

FIFA nu a anulat complet suspendarea, ci a amânat-o „pentru o perioadă de probă de un an” și i-a aplicat lui Balogun o amendă de 40.000 de dolari.

FIFA a făcut anunțul neașteptat cu o zi înaintea meciului dintre SUA și Belgia, printr-o scurtă declarație care invoca articolul 27 din codul său disciplinar. Ulterior, a emis o declarație mai detaliată în care a apărat decizia, fără a oferi însă detalii suplimentare cu privire la raționamentul sau procesul care au stat la baza acesteia.

Tebas: „Industria fotbalului nu înseamnă doar Cupa Mondială”

Javier Tebas a comentat și posibilitatea extinderii Campionatului Mondial de la 48 la 64 de participante, variantă care va fi analizată de FIFA pentru ediția din 2030.

„Creșterea numărului de naționale nu are niciun sens. Industria fotbalului nu înseamnă doar Cupa Mondială, chiar dacă este cea mai importantă competiție.

Nu se poate învârti totul în jurul Mondialului. Competițiile interne sunt cele care susțin acest sport. Ei distrug industria fotbalului, cea care generează zeci de mii de locuri de muncă, pentru un eveniment care durează doar 40 de zile și la care participă doar o mică parte dintre fotbaliști”, a mai declarat oficialul.

Este, fără îndoială, un subiect care va fi analizat și discutat în comisiile competente după această Cupă Mondială. Fiecare națiune ar trebui să aibă dreptul să viseze că poate participa la Cupa Mondială. Se vede că nivelul echipelor este extrem de ridicat și continuă să crească în toate colțurile lumii. Gianni Infantino, președintele FIFA, în urmă cu 10 zile

Javier Tebas susține că Gianni Infantino ar trebui să renunțe la funcția de președinte al FIFA.

„Ar trebui să plece. A venit momentul său. Dar beneficiază de sprijinul sistemului, al federațiilor. Nu există niciun candidat din opoziție, pentru că nimeni nu vrea să candideze doar ca să piardă.

Acesta este sistemul și este unul defect încă din temelii. În Statele Unite am auzit multe persoane criticându-l pe Infantino și dezaprobând ceea ce face. O spun, dar apoi nu realizează nimic.

Nu știu ce este mai grav: tăcerea sau complicitatea, pentru că cei care tac sunt perfect conștienți de răul pe care îl suferă fotbalul”, a încheiat președintele La Liga.

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