Atac la Infantino Președintele La Liga cere înlocuirea șefului FIFA: „Ar trebui să plece” » Critici și despre desfășurarea CM 2026 +6 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Atac la Infantino Președintele La Liga cere înlocuirea șefului FIFA: „Ar trebui să plece” » Critici și despre desfășurarea CM 2026

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 21:34
  • Javier Tebas (63 de ani), președintele La Liga, a lansat un atac extrem de dur la adresa FIFA, care îl vizează, în special, pe președintele Gianni Infantino (56 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Javier Tebas a fost prezent în SUA, pe stadionul Metlife, acolo unde a asistat la victoria Spaniei în fața Argentinei, scor 1-0, în finala CM 2026.

Ibericii au cucerit, astfel, cel de-al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 2010.

„Să fim ca niște lei înfometați” Craiova o înfruntă pe Levski fără Al Hamlawi: „Nu va fi o scuză!” 
Citește și
„Să fim ca niște lei înfometați” Craiova o înfruntă pe Levski fără Al Hamlawi: „Nu va fi o scuză!”
Citește mai mult
„Să fim ca niște lei înfometați” Craiova o înfruntă pe Levski fără Al Hamlawi: „Nu va fi o scuză!” 

Javier Tebas, critici dure la adresa FIFA: „Organizează totul după bunul plac”

La finalul CM 2026, președintele La Liga și-a exprimat nemulțumirea cu privire la organizarea turneului final și a lansat un atac la adresa FIFA.

„FIFA organizează totul după bunul plac, în funcție de propriile interese, nu de interesele fotbalului. Dacă are nevoie de o pauză de 27 de minute, atunci o introduce.

Pauzele de hidratare sunt o farsă. Și în LaLiga există astfel de pauze, dar doar când temperaturile sunt foarte ridicate.

La acest Mondial, stadioanele din Dallas, Los Angeles și Atlanta aveau aer condiționat. În tribune a trebuit să-mi pun un pulover.

A fost o farsă, o pauză pentru publicitate. Apoi a existat și cazul Balogun”, a spus Javier Tebas într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, citat de marca.com.

Tebas a continuat să critice FIFA, susținând că actuala conducere a forului mondial afectează fotbalul.

„FIFA urmărește exclusiv propriile interese. Există complici activi în acest sistem, care colaborează la astfel de decizii, dar și complici pasivi, care păstrează tăcerea, nu denunță nimic și nu fac nimic pentru ca asemenea situații să nu se mai repete.

Critică sistemul la o cafea sau în conversații private la telefon, însă apoi nu fac nimic pentru a pune capăt acestei situații”, a mai spus Javier Tebas.

Javier Tebas: „Cazul Balogun este extrem de grav”

Președintele La Liga a adus în discuție și „cazul Balogun”, care a stârnit o adevărată controversă în timpul CM 2026.

Este un caz extrem de grav. Au avut noroc că Belgia a eliminat Statele Unite(n.r. scor 4-1), pentru că altfel s-ar fi iscat un scandal care l-ar fi putut costa funcția pe Infantino.

Cum Belgia a câștigat, au reușit să mușamalizeze totul. Dar acesta este doar vârful aisbergului”, a mai spus Javier Tebas.

Ce s-a întâmplat mai exact? Folarin Balogun, atacantul SUA, a fost eliminat direct, pentru un fault asupra fundașului Tarik Muharemovic, în meciul cu Bosnia din șaisprezecimi.

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat

Galerie foto (6 imagini)

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
+6 Foto
labels.photo-gallery

Regulamentul prevedea automat o suspendare de un meci, însă penalizarea a fost suspendată, iar Balogun a putut evolua împotriva Belgiei, în optimi.

FIFA nu a anulat complet suspendarea, ci a amânat-o „pentru o perioadă de probă de un an” și i-a aplicat lui Balogun o amendă de 40.000 de dolari.

FIFA a făcut anunțul neașteptat cu o zi înaintea meciului dintre SUA și Belgia, printr-o scurtă declarație care invoca articolul 27 din codul său disciplinar. Ulterior, a emis o declarație mai detaliată în care a apărat decizia, fără a oferi însă detalii suplimentare cu privire la raționamentul sau procesul care au stat la baza acesteia.

Tebas: „Industria fotbalului nu înseamnă doar Cupa Mondială”

Javier Tebas a comentat și posibilitatea extinderii Campionatului Mondial de la 48 la 64 de participante, variantă care va fi analizată de FIFA pentru ediția din 2030.

„Creșterea numărului de naționale nu are niciun sens. Industria fotbalului nu înseamnă doar Cupa Mondială, chiar dacă este cea mai importantă competiție.

Nu se poate învârti totul în jurul Mondialului. Competițiile interne sunt cele care susțin acest sport. Ei distrug industria fotbalului, cea care generează zeci de mii de locuri de muncă, pentru un eveniment care durează doar 40 de zile și la care participă doar o mică parte dintre fotbaliști”, a mai declarat oficialul.

Este, fără îndoială, un subiect care va fi analizat și discutat în comisiile competente după această Cupă Mondială. Fiecare națiune ar trebui să aibă dreptul să viseze că poate participa la Cupa Mondială. Se vede că nivelul echipelor este extrem de ridicat și continuă să crească în toate colțurile lumii. Gianni Infantino, președintele FIFA, în urmă cu 10 zile

Javier Tebas susține că Gianni Infantino ar trebui să renunțe la funcția de președinte al FIFA.

Ar trebui să plece. A venit momentul său. Dar beneficiază de sprijinul sistemului, al federațiilor. Nu există niciun candidat din opoziție, pentru că nimeni nu vrea să candideze doar ca să piardă.

Acesta este sistemul și este unul defect încă din temelii. În Statele Unite am auzit multe persoane criticându-l pe Infantino și dezaprobând ceea ce face. O spun, dar apoi nu realizează nimic.

Nu știu ce este mai grav: tăcerea sau complicitatea, pentru că cei care tac sunt perfect conștienți de răul pe care îl suferă fotbalul”, a încheiat președintele La Liga.

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Să fim ca niște lei înfometați” Craiova o înfruntă pe Levski fără Al Hamlawi: „Nu va fi o scuză!” 
Liga Campionilor
20:21
„Să fim ca niște lei înfometați” Craiova o înfruntă pe Levski fără Al Hamlawi: „Nu va fi o scuză!”
Citește mai mult
„Să fim ca niște lei înfometați” Craiova o înfruntă pe Levski fără Al Hamlawi: „Nu va fi o scuză!” 
Acuzat de sexism  FOTO. Rafael Leao, postare controversată după încheierea CM 2026 » Cum a încercat să se apere
Diverse
19:41
Acuzat de sexism FOTO. Rafael Leao, postare controversată după încheierea CM 2026 » Cum a încercat să se apere
Citește mai mult
Acuzat de sexism  FOTO. Rafael Leao, postare controversată după încheierea CM 2026 » Cum a încercat să se apere

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Incident fără precedent”: Un agent autonom al OpenAI a evadat și a atacat cu succes o altă companie de inteligență artificială
„Incident fără precedent”: Un agent autonom al OpenAI a evadat și a atacat cu succes o altă companie de inteligență artificială
„Incident fără precedent”: Un agent autonom al OpenAI a evadat și a atacat cu succes o altă companie de inteligență artificială
FIFA CRITICI gianni infantino cm 2026 javier tebas
Știrile zilei din sport
A semnat cu două echipe! Situație incredibilă: jucătorul se antrenează deja cu FCSB, dar are contract și cu o rivală și riscă să fie suspendat
Superliga
21.07
A semnat cu două echipe! Situație incredibilă: jucătorul se antrenează deja cu FCSB, dar are contract și cu o rivală și riscă să fie suspendat
Citește mai mult
A semnat cu două echipe! Situație incredibilă: jucătorul se antrenează deja cu FCSB, dar are contract și cu o rivală și riscă să fie suspendat
„În top 3 din istorie”  Aspectul care l-a uluit pe Victor Angelescu, la debutul lui Pancu la Rapid: „De 2 ani nu am mai simțit”
Superliga
21.07
„În top 3 din istorie” Aspectul care l-a uluit pe Victor Angelescu, la debutul lui Pancu la Rapid: „De 2 ani nu am mai simțit”
Citește mai mult
„În top 3 din istorie”  Aspectul care l-a uluit pe Victor Angelescu, la debutul lui Pancu la Rapid: „De 2 ani nu am mai simțit”
Singurul care nu i-a sfidat pe spanioli Cine e jucătorul Argentinei care a ignorat gestul colegilor de la premiere
Campionatul Mondial
21.07
Singurul care nu i-a sfidat pe spanioli Cine e jucătorul Argentinei care a ignorat gestul colegilor de la premiere
Citește mai mult
Singurul care nu i-a sfidat pe spanioli Cine e jucătorul Argentinei care a ignorat gestul colegilor de la premiere
Vândut de 20x mai scump! Internaționalul român ar urma să fie transferat în Anglia,  după doar 7 luni în Liga 1! Cifrele mutării
Superliga
21.07
Vândut de 20x mai scump! Internaționalul român ar urma să fie transferat în Anglia, după doar 7 luni în Liga 1! Cifrele mutării
Citește mai mult
Vândut de 20x mai scump! Internaționalul român ar urma să fie transferat în Anglia,  după doar 7 luni în Liga 1! Cifrele mutării
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:08
Când s-ar putea retrage Messi Finala Mondialului nu a fost ultimul său meci pentru Argentina
Când s-ar putea retrage Messi Finala Mondialului nu a fost  ultimul său meci pentru Argentina
11:38
Cine transmite meciurile românilor U Craiova, CFR Cluj, U Cluj și FCSB joacă în cupele europene miercuri și joi. Unde le vezi la TV
Cine transmite meciurile românilor U Craiova, CFR Cluj, U Cluj și FCSB joacă în cupele europene miercuri și joi. Unde le vezi la TV
10:16
Trump, propunere-șoc Îl vrea pe Infantino în cea mai importantă funcție diplomatică din lume: „Numai el putea avea o astfel de idee genială”
Trump, propunere-șoc Îl vrea pe Infantino în cea mai importantă funcție diplomatică din lume: „Numai el putea avea o astfel de idee genială”
10:43
Rapid, monitorizată de FRF Giuleștenii se confruntă cu probleme din cauza fair-play-ului financiar: „Am investit prea mult”
Rapid, monitorizată de FRF Giuleștenii se confruntă cu probleme din cauza fair-play-ului financiar: „Am investit prea mult”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Top stiri
„Am rezolvat cu fundașul”  Gigi Becali a confirmat transferul lui Dylan Batubinsika » Următoarea țintă pentru FCSB
Superliga
21.07
„Am rezolvat cu fundașul” Gigi Becali a confirmat transferul lui Dylan Batubinsika » Următoarea țintă pentru FCSB
Citește mai mult
„Am rezolvat cu fundașul”  Gigi Becali a confirmat transferul lui Dylan Batubinsika » Următoarea țintă pentru FCSB
Ce s-a întâmplat înainte de finală  FOTO. Argentinienii au fost de nerecunoscut cu Spania, în ultimul act de la CM 2026, după ce le-a spus Messi la vestiare
Campionatul Mondial
21.07
Ce s-a întâmplat înainte de finală FOTO. Argentinienii au fost de nerecunoscut cu Spania, în ultimul act de la CM 2026, după ce le-a spus Messi la vestiare
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat înainte de finală  FOTO. Argentinienii au fost de nerecunoscut cu Spania, în ultimul act de la CM 2026, după ce le-a spus Messi la vestiare
Veste imensă pentru CFR Cluj Ioan Varga a plătit datoria de 1,4 milioane de euro: „Este adevărat” » Ardelenii au efectuat deja un nou transfer
Superliga
21.07
Veste imensă pentru CFR Cluj Ioan Varga a plătit datoria de 1,4 milioane de euro: „Este adevărat” » Ardelenii au efectuat deja un nou transfer
Citește mai mult
Veste imensă pentru CFR Cluj Ioan Varga a plătit datoria de 1,4 milioane de euro: „Este adevărat” » Ardelenii au efectuat deja un nou transfer
Fenomenul cultului „God The Mother”, pentru care se recrutează adepți din București. Tinerii sunt abordați pe străzi și invitați la sediul practicanților. Ce se întâmplă acolo
B365
21.07
Fenomenul cultului „God The Mother”, pentru care se recrutează adepți din București. Tinerii sunt abordați pe străzi și invitați la sediul practicanților. Ce se întâmplă acolo
Citește mai mult
Fenomenul cultului „God The Mother”, pentru care se recrutează adepți din București. Tinerii sunt abordați pe străzi și invitați la sediul practicanților. Ce se întâmplă acolo

Echipe/Competiții

fcsb 45 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 12 rapid 21 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share