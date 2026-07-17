FCSB a învins FC Argeș, scor 2-0, în prima etapă a noului sezon din Liga 1.

Daniel Bîrligea și Florin Tănase au punctat pentru formația antrenată de Marius Baciu.

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FCSB și-a luat revanșa în fața celor de la FC Argeș, care i-au luat locul de play-off campionatul trecut, și a debutat cu dreptul în noul sezon.

FCSB, moral excelent înainte de startul campaniei europene

După un început de meci mai bun al piteștenilor, roș-albaștrii au preluat controlul jocului, iar acest lucru s-a văzut imediat și pe tabelă.

În minutul 19, Daniel Bîrligea a deschis scorul, după o centrare a lui Tavi Popescu dintr-o lovitură liberă.

Formația antrenată de Marius Baciu și-a mai trecut în cont câteva ocazii, dar Căbuz s-a opus.

În cele din urmă, insistența gazdelor a dat roade în prelungiri.

Același Tavi Popescu a luat o acțiune pe cont propriu, a pătruns în careu, l-a driblat pe Oancea și a fost busculat. Marian Barbu nu a stat la discuții și a arătat punctul cu var. Florin Tănase a transformat cu toată opoziția lui Căbuz.

După reluarea jocului, piteștenii au contat și ei în atac și au pus probleme la poarta lui Târnovanu, dar nu au găsit golul care să-i readucă în joc.

Cea care a marcat a fost tot FCSB. S-a întâmplat în minutul 80, prin Alexandru Stoian, aflat la prima atingere de minge. Din nefericire pentru tânărul atacant al roș-albaștrilor, reușita a fost anulată pentru ofsaid.

S-a terminat 2-0 pentru fosta campioană a României, care are un moral excelent înainte de startul campaniei europene.

Formația pregătită de Marius Baciu o va întâlni joi pe FC Auda, în prima manșă a turului al doilea preliminar din Conference League. Partida se joacă tot în Ghencea, de la ora 20:45 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

FCSB - FC Argeș 2-0

Au marcat: Bîrligea ('19), Tănase ('45+3, pen)

Bîrligea ('19), Tănase ('45+3, pen) 8.424 fani de spectatori au asistat la această partidă

Min.90+4 - Final de meci! FCSB se impune cu 2-0.

Min.90+2 - D.Popa șutează puternic de la distanță, dar Căbuz se întinde și respinge.

Partida va fi prelungită cu minimum 4 minute

Min.89 - Dublă schimbare la FCSB: ies Pădurariu și O.Popescu, intră Labonne, aflat la debut, și D.Popa.

Min.81 - Ultimele modificări la FC Argeș: ies Matos și Pîrvu, intră Balaure și Rădescu.

Min.80 - Stoian marchează la prima atingere, dar reușita este anulată pe motiv de ofsaid!

Min.79 - Schimbare la FCSB: iese Tănase, intră Stoian.

Min.64 - Bîrligea primește o minge în interiorul careului de 16 metri, șutează puternic, însă Căbuz intervine.

Min.63 - Borța ia o acțiune pe flancul drept, pătrunde în careu, șutează, însă Târnovanu își face din nou datoria.

Min.57 - Idowu șutează de la aproximativ 20 de metri, dar Târnovanu intervine fără probleme.

Min.49 - Sarabandă de cornere la poarta lui Căbuz, însă FCSB nu reușește să fructifice.

Min.46 - Start în repriza secundă. Schimbări la ambele echipe: iese Politic, intră Toma, la FCSB, în timp ce la FC Argeș ies Oancea, Emmers și Micovschi, intră Idowu, Moldoveanu și Dulcea.

Min.45+6 - Final de primă repriză

Min.45+4 - GOL FCSB, 2-0! Florin Tănase transformă lovitura de la 11 metri cu un șut puternic. Căbuz a ghicit colțul, dar n-a putut interveni.

Min.45+2 - Penalty pentru FCSB! O.Popescu pătrunde în careu, încearcă să-l depășească pe Oancea, este faultat, iar Marian Barbu arată punctul cu var.

Prima repriză va fi prelungită cu minimum 3 minute

Min.45 - Tănase are nevoie de îngrijri medicale, în urma unei ciocniri cu Sierra.

Min.35 - Pădurariu vede cartonașul galben, după o intrare tare la Pîrvu. O.Popescu este și el avertizat pentru proteste.

Min.31 - Dublă ocazie la poarta piteștenilor! Radunovic este lansat în adâncime de Bîrligea, pătrunde în careu și șutează, dar Căbuz respinge. Balonul ajunge la O.Popescu, dar încercarea sa de la marginea careului se duce puțin peste poartă.

Min.19 - GOL FCSB, 1-0! O.Popescu centrează dintr-o lovitură liberă lateral stânga, Bîrligea reia cu capul și îl învinge pe Căbuz.

Min.14 - Radunovic centrează, mingea este deviată de Politic și ajunge în interiorul careului de 16 metri. Tănase încearcă o reluare acrobatică, dar lovește rău balonul, care se scurge pe lângă poarta lui Căbuz.

Min.13 - Sadriu vede cartonașul galben, după un fault comis asupra lui Cisotti la mijlocul terenului.

Min.7 - Corner FC Argeș de pe partea dreaptă. Mingea ajunge la Rață, care încearcă să șuteze, balonul este blocat de un fundaș advers, dar ricoșează la Tudose. Căpitanul piteștenilor își încearcă și el norocul, dar lovește defectuos mingea. Alb-violeții protestează pentru un posibil henț în careu, dar Marian Barbu lasă jocul să continue.

Min. 1 - Start de meci pe stadionul Steaua! FC Argeș a avut lovitura de start.

Echipe de start

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Cisotti, Radunovic - Politic, Tănase, Bîrligea

Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Cisotti, Radunovic - Politic, Tănase, Bîrligea Antrenor : Marius Baciu

: Marius Baciu Rezerve : M. Popa, Udrea, Dăncuș, Avram, Toma, Stoian, Labonne, D. Popa

: M. Popa, Udrea, Dăncuș, Avram, Toma, Stoian, Labonne, D. Popa FC Argeș: Căbuz - Oancea, Sadriu, Tudose, Borța - Rața, Sierra, Emmers - Pîrvu - Micovschi, Matos

Căbuz - Oancea, Sadriu, Tudose, Borța - Rața, Sierra, Emmers - Pîrvu - Micovschi, Matos Antrenor : Bogdan Andone

: Bogdan Andone Rezerve : Șerban, Straton, Tofan, Garutti, Antoniou, Rădescu, Idowu, Dulcea, Moldoveanu, Balaure, Marin, Cotea

: Șerban, Straton, Tofan, Garutti, Antoniou, Rădescu, Idowu, Dulcea, Moldoveanu, Balaure, Marin, Cotea Arbitru: Barbu Marian. Asistenți: Bucsi Imre Laszlo și Duță George Bogdan. Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Slabu Stelian-Constantin

Barbu Marian. Bucsi Imre Laszlo și Duță George Bogdan. Costreie Adrian Sorin. Slabu Stelian-Constantin Stadion: Steaua (București)

Fostul fotbalist al lui FCSB e sub contract cu Al Ain, din Emirate.

Partida ar trebui să fie gestionată din noul hub VAR de la Mogoșoaia:

El asistă la meciul cu FC Argeș:

Se confirmă informația publicată azi de GOLAZO.ro: Risto Radunovic va juca la mijloc. Fundaș stânga va juca Pădurariu, care bifa regula U21.

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Cisotti, Radunovic - Politic, Tănase, Bîrligea

Din informațiile GOLAZO.ro, la meci sunt așteptați în jur de 8.000 de fani. Stadionul Steaua are o capacitate de 31.000 de locuri.

Marius Baciu: „FC Argeș a demonstrat că este o echipă foarte bună”

La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul celor de la FCSB a avut cuvinte de laudă la adresa primei adversare din acest sezon.

„Aştept cu nerăbdare să înceapă noul campionat. Perioada grea de cantonament s-a încheiat foarte bine pentru noi, băieții au muncit foarte bine, suntem bucuroşi pentru felul în care s-au pregătit în cantonamentul din Olanda.

Când va începe campionatul totul va fi altfel, bineînțeles. Nu putem discuta acum de o revanşă pentru meciurile din trecut.

FC Argeş a demonstrat că este o echipă foarte bună, care are un antrenor foarte bun, care organizează foarte bine echipa şi bineînțeles că şi noi suntem foarte prudenți şi concentrați la ce înseamnă FC Argeş la meciul de mâine.

Este foarte important pentru orice jucător să începem foarte bine”, a declarat Baciu.

Bogdan Andone: „Nu mai suntem echipa nou-promovată de anul trecut

Tehnicianul piteștenilor a explicat că situația echipei este complet diferită față de sezonul trecut, când FC Argeș venea din Liga 2.

„Anul trecut veneam după promovare și eram considerați o echipă nou-promovată. Acum venim după un sezon în SuperLigă, după un play-off și o semifinală de Cupă. Toată lumea ne va trata cu maximă seriozitate şi trebuie să fim pregătiți încă de la primul meci.

Avem continuitate și omogenitate, iar acesta este un lucru foarte important. Încercăm să mai aducem doi-trei jucători pe pozițiile unde avem nevoie de concurență, însă vrem fotbalişti care să ridice nivelul echipei și să aducă un plus de valoare și experienţă”, a declarat Bogdan Andone.

FCSB - FC Argeș, cele mai interesante statistici

Bucureștenii vin după o stagiune mai puțin reușită, în care au evoluat pentru întâia oară în play-out. Aceștia s-au mai redresat în fața fanilor în final, când au prins cupele europene în urma victoriilor cu FC Botoșani și Dinamo din meciurile de baraj.

FC Argeș s-a numărat printre revelațiile ediției precedente, când a fost prima echipă cu statut de promovată care a reușit calificarea în play-off.

10 victorii, cinci remize și cinci înfrângeri este palmaresul înregistrat de roș-albaștri în campionatul trecut pe teren propriu. De partea cealaltă, piteștenii s-au impus în opt dintre cele 20 de deplasări, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Cu 117 goluri marcate (46 din penalty), Florin Tănase este jucătorul activ cu cele mai multe reușite pe prima scenă. De reamintit că, în sezonul anterior, acesta a fost și fotbalistul cu cele mai multe contribuții ofensive - 23 (15 goluri înscrise, opt pase decisive).

Mijlocașul spaniol Roberto Sierra a bifat prezențe pentru argeșeni în toate cele 40 de etape din 2025-2026, fiind singurul din Superligă cu o asemenea performanță în stagiunea precedentă. De asemenea, printre remarcați s-a aflat și Mario Tudose, care a strâns cele mai multe minute dintre toți jucătorii eligibili U 21 (3.406 minute).

FC Argeș s-a impus în ambele partide din sezonul trecut, 2-0 în deplasare (A. Bettaieb, R. Moldoveanu) și 1-0 pe teren propriu (Y. Pîrvu).

Tehnicianul Bogdan Andone a mai întâlnit-o pe FCSB de șapte ori, a câștigat patru jocuri și a pierdut trei. De reamintit că, a antrenat gruparea roș-albastră la începutul stagiunii 2019/2020 (7 meciuri în toate competițiile - 4 victorii - 1 remiză - 2 înfrângeri), potrivit lpf.ro.

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