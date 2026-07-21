Ce s-a întâmplat înainte de finală  FOTO. Argentinienii au fost de nerecunoscut cu Spania, în ultimul act de la CM 2026, după ce le-a spus Messi la vestiare

Spania a câștigat Campionatul Mondial 2026, după ce a învins-o pe Argentina cu scorul 1-0, într-un meci în care sud-americanii au fost de nerecunoscut.

Din ce cauză jucătorii lui Lionel Scaloni (48 de ani) au avut niște evoluții mult sub așteptări, mai jos în articol.

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Messi i-a dus pe sud-americani pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Mondiale, dar n-a putut face nimic împotriva tacticii superioare a Spaniei. Argentina a fost de nerecunoscut și a încheiat meciul fără șut pe poartă!

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Ajuns la 39 de ani, Lionel Messi își dorea să câștige pentru a doua oară Campionatul Mondial, în a treia finală a turneului disputată în cariera sa.

Visul fostului star de la Barcelona a fost spulberat de Spania, care a câștigat meciul grație golului marcat de Ferran Torres în minutul 106.

Argentinienii au fost de nerecunoscut în finala CM 2026. Au avut un joc mult sub așteptări, reușind cu greu să ajungă la poarta apărată de Unai Simon.

Dar din ce cauză sud-americanii au dezamăgit în cel mai important meci al anului? Presa din Argentina a scris că Lionel Messi le-a ținut un discurs emoționant coechipierilor săi în vestiar înainte de meci.

Messi le-a transmis că duelul cu Spania e ultimul lui meci la un Campionat Mondial și posibil chiar și de la naționala Argentinei, veste care i-a afectat pe fotbaliști.

Deși au sosit la stadion binedispuși, argentinienii au ieșit pe teren cu lacrimi în ochi, fiind întristați de vestea căpitanului echipei.

Pe tunel, înainte de startul partidei, Messi le-a spus:

„Hai, băieți, fiți liniștiți, asta e cel mai important. Ne gândim doar la joc, hai să uităm de tot și să ne concentrăm pe meci. Hai să jucăm și atât!”.

Arriba, la llegada al estadio. Abajo, el momento antes de empezar el partido.



No es "teoría conspirativa" esto. pic.twitter.com/208sCKK3WZ — Ariel M. (@_arielmayo) July 20, 2026

De-a lungul carierei sale, Lionel Messi a jucat 207 meciuri pentru naționala Argentinei, reușind să înscrie 125 de goluri și să ofere 68 de pase decisive.

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Lionel Messi: „E greu să apreciem pe deplin ce am realizat”

La aproape o zi după finala CM 2026, Lionel Messi a transmis un mesaj emoționant suporterilor Argentinei. Starul de la Inter Miami nu a uitat nici de adversarii săi din finala CM 2026.

„Durerea este imensă și va dura ceva timp până când această rană se va vindeca. Dar păstrez în suflet și tot ce a fost bun…

Meciurile pe care le-am întors dând totul și care vor rămâne pentru totdeauna în memoria noastră, sprijinul unei întregi țări care, împreună cu munca și efortul acestei echipe, ne-a adus din nou, încă o dată, printre cei mai buni din lume.

Astăzi este greu să apreciem pe deplin ceea ce am realizat, dar această echipă a ajuns în două finale consecutive ale Cupei Mondiale.

919 goluri a marcat Lionel Messi în cariera sa, până acum

Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare urare și pentru fiecare mesaj. Încă o dată, am reușit să ne unim ca națiune și să fim alături unii de alții, împărtășind mândria imensă de a fi argentinieni.

De asemenea, doresc să felicit Spania pentru câștigarea campionatului, se arată în mesajul transmis de Messi pe Instagram.

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