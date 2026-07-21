„Am rezolvat cu fundașul”  Gigi Becali a confirmat transferul lui Dylan Batubinsika » Următoarea țintă pentru FCSB

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a confirmat transferul fundașului central Dylan Batubinsika (30 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB continuă să se întărească pentru sezonul care abia a început. Roș-albaștrii au oficializat deja transferurile lui Ronny Labonne, Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou.

Gigi Becali, despre Dylan Batubinsika: „MM mi-a zis: «Am rezolvat»”

În contextul în care Mihai Popescu este suspect de ruptură a ligamentelor încrucișate, iar Siyabonga Ngezana este indisponibil până în septembrie sau octombrie după ce s-a operat, FCSB a fost nevoită să aducă un nou fundaș central.

Astfel, roș-albaștrii s-au înțeles cu Dylan Batubinsika, fundaș care a participat la CM 2026. Informația a fost transmisă astăzi de GOLAZO.ro.

Gigi Becali a confirmat în această seară mutarea stoperului african.

„MM (n.r. Mihai Stoica) știe despre tot. Eu i-am spus că trebuie un fundaș central și un atacant. Azi (n.r. marți), mi-a zis: «Am terminat și am rezolvat cu fundașul central» ”, a declarat patronul FCSB la Digi Sport.

600.000 de euro este cota de piață a lui Dylan Batubinsika, conform Transfermarkt

În plus, Gigi Becali a anunțat că FCSB își mai dorește să transfere un atacant:

„Acum mai trebuie un atacant. Mihai (Stoica) a zis că este în negocieri cu unul. În momentul ăsta așteptăm”.

Cine este Dylan Batubinsika

Batubinsika a participat la CM 2026 cu naționala statului DR Congo. El a fost rezervă în toate cele 4 meciuri disputate de africani, care s-au calificat în 16-imi, unde au fost eliminați extrem de greu de Anglia.

Acesta a fost rezerva cuplului de stoperi Mbemba (Lille) - Tuanzebe (Burnley). În unele partide, Congo a jucat cu 3 fundași centrali, al treilea fiind Kapuadi, de la Widzew Lodz (Polonia).

În schimb, până la acest turneu final, începând din 2023, Batubinsika a adunat 15 selecții și un gol.

În vârstă de 30 de ani, Batubinsika a evoluat în sezonul trecut pentru St. Etienne, în liga a doua franceză, în prima parte a campionatului, după care, în pauza de iarnă, a plecat în Grecia, la AEL Larissa, unde în 2026 a bifat 16 partide.

Acum e liber de contract și va semna în zilele următoare cu FCSB. În cariera lui a mai fost la echipa secundă a lui PSG, în urmă cu 10 ani, apoi în Belgia, la Antwerp, în Portugalia, la Famalicao și apoi în Israel, la Maccabi Haifa, care l-a luat în septembrie 2022, după ce l-a vândut pe fostul jucător al FCSB-ului, Bogdan Planic în Emiratele Aabe Unite.

Când a jucat împotriva lui Messi, Mbappe și Neymar

În sezonul 2022-2023, când s-a aflat în lotul echipei israeliene, a jucat 5 din cele 6 meciuri pe care Maccabi Haifa le-a disputat în grupele Champions League: dubla cu Juventus, dubla cu PSG și unul dintre cele două jocuri cu Benfica.

A avut în acel sezon dueluri, printre alții, cu Messi, Mbappe, Neymar, Goncalo Ramos, Di Maria, Vlahovic, Rabiot, Paredes.

Maccabi a pierdut atunci ambele jocuri cu PSG: 1-3 acasă și 2-7 la Paris. În schimb, cu Batubinsika pe teren, Maccabi a învins-o pe Juventus, scor 2-0.

Odată cu aducerea stoperului care evoluează pentru Congo, FCSB va ajunge la 5 fundași centrali în lot: Dawa, Ngezana, Duarte, Mihai Popescu și Batubinsika.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport