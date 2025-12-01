Tudorie rămâne fără echipă Atacantul român pleacă din China » Mesajul postat după un an la Wuhan Three Towns
Alexandru Tudorie
Stranieri

Tudorie rămâne fără echipă Atacantul român pleacă din China » Mesajul postat după un an la Wuhan Three Towns

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.12.2025, ora 16:51
alt-text Actualizat: 01.12.2025, ora 16:51
  • Alexandru Tudorie (29 de ani) se va despărți de la Wuhan Three Towns la finalul acestui an.
  • Contractul atacantului cu formația chineză urmează să expire în ultima zi a lunii decembrie.

Alexandru Tudorie a fost transferat de Wuhan Three Towns în ianuarie 2025.

Formația din prima ligă a Chinei a plătit 200.000 de euro celor de la Petrolul Ploiești pentru vârful român.

Leo Grozavu iese la atac  Antrenorul de la FC Botoșani, enervat de ce s-a întâmplat în etapa #18: „Mi s-a părut că avea ceva cu noi”
Citește și
Leo Grozavu iese la atac Antrenorul de la FC Botoșani, enervat de ce s-a întâmplat în etapa #18: „Mi s-a părut că avea ceva cu noi”
Citește mai mult
Leo Grozavu iese la atac  Antrenorul de la FC Botoșani, enervat de ce s-a întâmplat în etapa #18: „Mi s-a părut că avea ceva cu noi”

Alexandru Tudorie va pleca de la Wuhan

Contractul lui Alexandru Tudorie cu Wuhan va expira pe 31 decembrie, iar atacantul a postat un mesaj în care a vorbit despre perioada petrecută în China.

„Pe măsură ce acest sezon se apropie de sfârșit și contractul meu cu Wuhan Three Towns se încheie, doresc să profit de acest moment pentru a-mi exprima recunoștința.

Mulțumesc tuturor celor din club, colegilor de echipă, personalului, antrenorilor și, în special, fanilor pentru toate momentele frumoase pe care le-am împărtășit.
Vă mulțumesc pentru sprijin, energie și atmosfera de neuitat.

Sunt mândru de fiecare gol, fiecare meci și fiecare provocare pe care am înfruntat-o împreună.
Wuhan va rămâne întotdeauna un capitol special în cariera mea și în inima mea.

Pentru noi începuturi, dar cu profundă recunoștință pentru tot ce am trăit aici”, a transmis Alexandru Tudorie pe rețelele de socializare.

De când a fost transferat de Wuhan în ianuarie, Alexandru Tudorie a jucat în 26 de meciuri și a reușit să marcheze 10 goluri.

Ultimul meci în care Tudorie a jucat pentru Wuhan a fost pe 22 noiembrie, în duelul cu Shandong Taishan din campionat, pierdut cu scorul de 1-5.

Atacantul român a înscris ultima dată la finalul lunii august, în meciul cu Shanghai Shenhua, când aducea victoria echipei sale, 1-0.

De-a lungul carierei, Alexandru Tudorie a mai trecut pe la Oțelul, Voluntari, FCSB, Arsenal Tula, Sepsi, UTA Arad și Petrolul Ploiești.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Alexandru Tudorie

Wuhan Three Towns se află pe locul 13 în campionatul Chinei, cu 25 de puncte obținute în 30 de partide disputate.

Citește și

„Sperietoarea” din Liga 1 Echipa care i-a impresionat pe Basarab Panduru și Marius Baciu:  „Te ucide dacă nu ești atent!”
Superliga
16:28
„Sperietoarea” din Liga 1 Echipa care i-a impresionat pe Basarab Panduru și Marius Baciu: „Te ucide dacă nu ești atent!”
Citește mai mult
„Sperietoarea” din Liga 1 Echipa care i-a impresionat pe Basarab Panduru și Marius Baciu:  „Te ucide dacă nu ești atent!”
„Nu avem, din atâția români, un antrenor?” Se opune posibilei numiri a lui  Zeljko Kopic ca selecționer: „Națiune de doi lei!”
Superliga
15:10
„Nu avem, din atâția români, un antrenor?” Se opune posibilei numiri a lui Zeljko Kopic ca selecționer: „Națiune de doi lei!”
Citește mai mult
„Nu avem, din atâția români, un antrenor?” Se opune posibilei numiri a lui  Zeljko Kopic ca selecționer: „Națiune de doi lei!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
CONTRACT china wuhan alexandru tudorie
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Superliga
01.12
FCSB, reclamată la FIFA Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Citește mai mult
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Superliga
01.12
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Citește mai mult
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Urmează Ungaria!&nbsp; Rom&acirc;nia pierde cu Danemarca și merge &icirc;n grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Handbal
01.12
Urmează Ungaria! România pierde cu Danemarca și merge în grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Citește mai mult
Urmează Ungaria!&nbsp; Rom&acirc;nia pierde cu Danemarca și merge &icirc;n grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:59
Danemarca - România 39-31 „Tricolorele” pierd clar ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Va urma un duel cu Ungaria în grupa principală!
Danemarca - România 39-31  „Tricolorele” pierd clar ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Va urma un duel cu Ungaria în grupa principală!
23:12
Lautaro, relație specială cu Chivu Căpitanul lui Inter: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”😄
Lautaro, relație specială cu Chivu Căpitanul lui Inter: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”😄
21:57
FCSB, reclamată la FIFA Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
22:10
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
Campionate
01.12
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
Citește mai mult
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre  cei mai buni U21 din Liga 1:  „Lucruri pe care nu le putem controla”
Superliga
01.12
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1: „Lucruri pe care nu le putem controla”
Citește mai mult
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre  cei mai buni U21 din Liga 1:  „Lucruri pe care nu le putem controla”
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Superliga
01.12
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Citește mai mult
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby
Campionate
01.12
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby
Citește mai mult
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 33 rapid 9 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share