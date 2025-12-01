Tudorie rămâne fără echipă Atacantul român pleacă din China » Mesajul postat după un an la Wuhan Three Towns

Alexandru Tudorie (29 de ani) se va despărți de la Wuhan Three Towns la finalul acestui an.

Contractul atacantului cu formația chineză urmează să expire în ultima zi a lunii decembrie.

Alexandru Tudorie a fost transferat de Wuhan Three Towns în ianuarie 2025.

Formația din prima ligă a Chinei a plătit 200.000 de euro celor de la Petrolul Ploiești pentru vârful român.

Alexandru Tudorie va pleca de la Wuhan

Contractul lui Alexandru Tudorie cu Wuhan va expira pe 31 decembrie, iar atacantul a postat un mesaj în care a vorbit despre perioada petrecută în China.

„Pe măsură ce acest sezon se apropie de sfârșit și contractul meu cu Wuhan Three Towns se încheie, doresc să profit de acest moment pentru a-mi exprima recunoștința.

Mulțumesc tuturor celor din club, colegilor de echipă, personalului, antrenorilor și, în special, fanilor pentru toate momentele frumoase pe care le-am împărtășit.

Vă mulțumesc pentru sprijin, energie și atmosfera de neuitat.

Sunt mândru de fiecare gol, fiecare meci și fiecare provocare pe care am înfruntat-o împreună.

Wuhan va rămâne întotdeauna un capitol special în cariera mea și în inima mea.

Pentru noi începuturi, dar cu profundă recunoștință pentru tot ce am trăit aici”, a transmis Alexandru Tudorie pe rețelele de socializare.

De când a fost transferat de Wuhan în ianuarie, Alexandru Tudorie a jucat în 26 de meciuri și a reușit să marcheze 10 goluri.

Ultimul meci în care Tudorie a jucat pentru Wuhan a fost pe 22 noiembrie, în duelul cu Shandong Taishan din campionat, pierdut cu scorul de 1-5.

Atacantul român a înscris ultima dată la finalul lunii august, în meciul cu Shanghai Shenhua, când aducea victoria echipei sale, 1-0.

De-a lungul carierei, Alexandru Tudorie a mai trecut pe la Oțelul, Voluntari, FCSB, Arsenal Tula, Sepsi, UTA Arad și Petrolul Ploiești.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Alexandru Tudorie

Wuhan Three Towns se află pe locul 13 în campionatul Chinei, cu 25 de puncte obținute în 30 de partide disputate.

