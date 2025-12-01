„Nu avem, din atâția români, un antrenor?” Se opune posibilei numiri a lui  Zeljko Kopic ca selecționer: „Națiune de doi lei!”

Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre posibila preluare a poziției de selecționer de către croatul Zeljko Kopic.

Antrenorul de la Dinamo s-ar afla pe lista scurtă a oficialilor FRF cu posibili înlocuitori pentru Mircea Lucescu.

Performanțele lui Kopic din ultimele sezoane pe banca lui Dinamo l-au adus și în atenția FRF, acesta oferind recent o reacție pe acest subiect.

Croatul a transmis că aprecierile primite îl bucură, însă spune că se concentrează exclusiv pe clubul alb-roșu.

Gigi Becali: „Nu avem, din atâția români, un antrenor?”

Acum, patronul FCSB, Gigi Becali, contestă în mod clar prezența unui selecționer străin pe banca echipei naționale.

„Stai puțin. Asta e gândirea mea și voi o știți. Atunci când tu pui șef de arbitri străin (n.r. Kyros Vassaras) și antrenor străin, mai bine du-te și împușcă-te.

Înseamnă că ești națiune de doi lei. Ești de doi lei! Împușcați-vă, mă! Mă! N-avem oameni bărbați în țara asta? Din 20 de milioane să găsim unul să conducă arbitrajul?

Nu avem, din atâția români, un antrenor? Hai să ne împușcăm dacă punem și antrenor străin la națională! Ce să caute?

Ori ești echipa națională, ori ești echipa internațională? Nu este echipa internațională FCSB. Nu e! Eu tot timpul am români, numai că nu au licență”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Zeljko Kopic a preluat Dinamo exact în urmă cu doi ani, pe 1 decembrie 2023, a câștigat barajul de menținere în prima ligă, în fața celor de la Csikszereda, în primăvara lui 2024, iar în sezonul anterior a mers cu echipa în play-off.

În prezent, Dinamo ocupă locul 3 în Liga 1, la 4 puncte în spatele liderului Rapid.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport