Leo Grozavu iese la atac  Antrenorul de la FC Botoșani, enervat de ce s-a întâmplat în etapa #18: „Mi s-a părut că avea ceva cu noi”
Leo Grozavu. Foto: Sport Pictures
Leo Grozavu iese la atac Antrenorul de la FC Botoșani, enervat de ce s-a întâmplat în etapa #18: „Mi s-a părut că avea ceva cu noi"

George Neagu
Publicat: 01.12.2025, ora 16:15
  • Unirea Slobozia - FC Botoșani 0-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat dur arbitrajul lui Szabolcs Kovacs (37 de ani) din meciul disputat în etapa #18 din Liga 1.

FC Botoșani a câștigat duelul cu Unirea Slobozia de duminică grație golului marcat de Sebastian Mailat în minutul 9.

Szabolcs Kovacs a acordat nu mai puțin de 11 cartonașe galbene în timpul meciului, 6 dintre ele fiind pentru formația pregătită de Leo Grozavu.

Leo Grozavu: „Parcă avea o listă cu jucătorii care trebuia să ia cartonașe”

Miron, Dumiter, Ongenda, Diaw, Bordeianu și Petro au fost sancționați de Kovacs cu „galbene”. Ultimii trei vor rata meciul cu Rapid din runda următoare, fiind suspendați pentru cumul de cartonașe.

„A fost un meci încrâncenat, așa cum trebuia să fie. Am luat 6 cartonașe galbene, deși noi am controlat jocul. În decurs de 5 minute ambii fundași centrali au luat cartonaș galben.

Eu nu pot să zic nimic de pe bancă, respect pe toată lumea. Taci din gură și asta este. Tac din gură, că așa e la noi.

În schimb, au fost multe momente în care mi s-a părut că avea cineva ceva cu noi, parcă avea o listă cu jucătorii care trebuia să ia cartonașe. Avem mulți suspendați acum, mai aveau un pic și mă suspendau și pe mine.

E păcat, euforia de după un succes ar trebui să fie mult mai mare. Să primim atâtea cartonașe în condițiile în care n-am fost echipa contra fotbalului. Cred că noi am suferit faulturi mult mai dure și nu s-a luat nicio măsură”, a declarat Leo Grozavu la Digi Sport, citat de gsp.ro.

După victoria din etapa 18, FC Botoșani se află pe locul 2 în campionat, cu 36 de puncte, la doar 2 puncte distanță de liderul Rapid.

Pentru FC Botoșani urmează meciul cu Hermannstadt de miercuri, de la ora 17:00, din cadrul etapei a doua din Cupa României, faza grupelor.

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2FC Botoșani1836
3Dinamo1834
4U Craiova1732
5FC Argeș1830
6Farul Constanța1826
7UTA Arad1825
8Oțelul1824
9FCSB1824
10U Cluj1723
11CFR Cluj1819
12Unirea Slobozia1818
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1816
15Hermannstadt1812
16Metaloglobus București178

23:59
23:12
21:57
22:10
