Leo Grozavu iese la atac  Antrenorul de la FC Botoșani, enervat de ce s-a întâmplat în etapa #18: „Mi s-a părut că avea ceva cu noi”

Unirea Slobozia - FC Botoșani 0-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat dur arbitrajul lui Szabolcs Kovacs (37 de ani) din meciul disputat în etapa #18 din Liga 1.

FC Botoșani a câștigat duelul cu Unirea Slobozia de duminică grație golului marcat de Sebastian Mailat în minutul 9.

Szabolcs Kovacs a acordat nu mai puțin de 11 cartonașe galbene în timpul meciului, 6 dintre ele fiind pentru formația pregătită de Leo Grozavu.

Leo Grozavu: „Parcă avea o listă cu jucătorii care trebuia să ia cartonașe”

Miron, Dumiter, Ongenda, Diaw, Bordeianu și Petro au fost sancționați de Kovacs cu „galbene”. Ultimii trei vor rata meciul cu Rapid din runda următoare, fiind suspendați pentru cumul de cartonașe.

„A fost un meci încrâncenat, așa cum trebuia să fie. Am luat 6 cartonașe galbene, deși noi am controlat jocul. În decurs de 5 minute ambii fundași centrali au luat cartonaș galben.

Eu nu pot să zic nimic de pe bancă, respect pe toată lumea. Taci din gură și asta este. Tac din gură, că așa e la noi.

În schimb, au fost multe momente în care mi s-a părut că avea cineva ceva cu noi, parcă avea o listă cu jucătorii care trebuia să ia cartonașe. Avem mulți suspendați acum, mai aveau un pic și mă suspendau și pe mine.

E păcat, euforia de după un succes ar trebui să fie mult mai mare. Să primim atâtea cartonașe în condițiile în care n-am fost echipa contra fotbalului. Cred că noi am suferit faulturi mult mai dure și nu s-a luat nicio măsură”, a declarat Leo Grozavu la Digi Sport, citat de gsp.ro.

După victoria din etapa 18, FC Botoșani se află pe locul 2 în campionat, cu 36 de puncte, la doar 2 puncte distanță de liderul Rapid.

Pentru FC Botoșani urmează meciul cu Hermannstadt de miercuri, de la ora 17:00, din cadrul etapei a doua din Cupa României, faza grupelor.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 FC Botoșani 18 36 3 Dinamo 18 34 4 U Craiova 17 32 5 FC Argeș 18 30 6 Farul Constanța 18 26 7 UTA Arad 18 25 8 Oțelul 18 24 9 FCSB 18 24 10 U Cluj 17 23 11 CFR Cluj 18 19 12 Unirea Slobozia 18 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 18 16 15 Hermannstadt 18 12 16 Metaloglobus București 17 8

