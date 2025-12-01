„Sperietoarea” din Liga 1 Echipa care i-a impresionat pe Basarab Panduru și Marius Baciu:  „Te ucide dacă nu ești atent!”

FC Botoșani s-a impus duminică în fața Unirii Slobozia, scor 1-0, și își menține poziția secundă în clasamentul din Liga 1.

Prestația echipei lui Leo Grozavu din primele 18 etape a surprins fotbalul românesc, lucru valabil și pentru Marius Baciu și Basarab Panduru.

Jocul solid al celor de la FC Botoșani i-a impresionat pe cei doi analiști TV, care văd acum echipa drept o candidată serioasă la play-off.

Basarab Panduru: „Botoşani este sperietoarea în momentul ăsta”

Panduru este surprins de cum a reușit formația moldoveană să mențină un nivel ridicat pentru un timp îndelungat. Și nu înțelege căderea bruscă a celor de la Unirea Slobozia.

„Victorie grozavă. Botoşani este sperietoarea în momentul ăsta, vine de nicăieri şi sezonul ăsta este excepţional. Cu victoria asta cred că îşi asigură locul în play-off.

Nu mă gândeam niciodată că Unirea Slobozia după 5 victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri, ajunge la 7 înfrângeri. Aici sunt multe probleme şi când intri într-o pasă din asta, e greu să mai ieşi.

În momentul ăsta cred că este în play-off (n.r. - FC Botoșani) şi, după părerea mea, cred că se mai joacă 2 locuri. FC Argeş stă destul de bine în momentul ăsta. Locul 6 pare puţin vulnerabil şi atacabil de echipele din spate”, a spus Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

Marius Baciu: „FC Botoșani e o echipă agresivă, organizată”

În același timp, fostul jucător al Stelei, Marius Baciu, a remarcat jocul solid, caracterizat de agresivitate și organizare, al grupării pregătite de Leo Grozavu.

„A fost o victorie normală. Am văzut un Botoşani sigur, o echipă liniştită şi parcă fiecare ştia ce are de făcut. O echipă agresivă, o echipă organizată, are contrele alea cu care te ucide dacă nu eşti atent. Pentru Slobozia este destul de complicat după 7 înfrângeri.

Cred că Botoşani e o sperietoare pentru echipele care nu sunt în play-off acum. Botoşani e o echipă care merită locul unde e acum. O echipă sigură”, a transmis Baciu.

Pentru Botoșani urmează un test important în Liga 1, contra liderului Rapid, luni, 8 decembrie, de la 20:30.

