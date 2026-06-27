Prăbușirea continuă  Marele talent al lui Hagi a revenit în Liga 1 după ce a eșuat în Vest
Foto: Facebook/UTA Arad
Superliga

Prăbușirea continuă Marele talent al lui Hagi a revenit în Liga 1 după ce a eșuat în Vest

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 16:44
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 16:44
  • UTA Arad a anunțat, sâmbătă, transferul lui Alexi Pitu (24 de ani), fost jucător de la Farul Constanța care nu a reușit să se impună în străinătate.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Alexi Pitu a rămas fără echipă în luna mai a acestui an, atunci când s-a despărțit de danezii de la Vejle, după doar un sezon.

Încă un Mondial în SUA!? Nici nu s-a terminat CM 2026, iar americanii vor să mai organizeze un turneu final cu și mai multe echipe: „Nu există țară mai potrivită”
Citește și
Încă un Mondial în SUA!? Nici nu s-a terminat CM 2026, iar americanii vor să mai organizeze un turneu final cu și mai multe echipe: „Nu există țară mai potrivită”
Citește mai mult
Încă un Mondial în SUA!? Nici nu s-a terminat CM 2026, iar americanii vor să mai organizeze un turneu final cu și mai multe echipe: „Nu există țară mai potrivită”

Alexi Pitu a fost transferat de UTA Arad

„Alexi Pitu (24 ani) a semnat cu UTA un contract valabil pentru sezonul 2026-2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Născut la Karlsruhe și format la Academia «Gheorghe Hagi», mijlocașul a debutat în fotbalul mare la doar 16 ani, devenind cel mai tânăr jucător român care a evoluat într-o competiție europeană.

În cariera sa a îmbrăcat tricourile formațiilor FC Viitorul, Farul Constanța, Girondins de Bordeaux, USL Dunkerque și Vejle Boldklub”, a transmis UTA Arad, pe Facebook.

După ce s-a afirmat la Farul Constanța, Alexi Pitu a fost transferat de Bordeaux în ianuarie 2023. Francezii plăteau la acel moment două milioane de euro pentru atacantul român.

La Bordeaux, Pitu nu a reușit să confirme și, după retrogradarea echipei în liga a patra din motive financiare, a plecat la Dunkerque, tot în Ligue 2.

Nici la Dunkerque nu s-a impus, fiind lăsat liber după doar 5 meciuri jucate.

Ulterior experienței nereușite din Franța, Pitu a plecat în Danemarca, la Vejle, în luna august a anului trecut, formație de care s-a despărțit după doar un sezon.

15 meciuri
a jucat Alexi Pitu în sezonul trecut pentru Vejle. A marcat 6 goluri și a oferit o pasă decisivă

Alexandru Meszar: „Pitu mai are de spus multe în fotbal”

Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA, a dezvăluit cum a fost transferat Alexi Pitu la formația arădeană.

„Sperăm să fie o mutare de bun augur și să ne felicităm în iarnă sau la finalul sezonului pentru el. Este adevărat, nu prea a jucat în ultima perioadă. Noi continuăm politica începută anul trecut, aceea de a transfera jucători pe care îi cunoaștem.

Pe Alexi Pitu îl cunoaștem și sunt sigur că la noi va avea un sezon foarte bun. Are și o vârstă bună și mai are de spus multe în fotbal. Ne-am orientat spre el, mai ales că avem jucători talentați pe postul lui și s-ar putea să apară oferte pentru ei. Vrem să fim acoperiți.

În acest transfer, un merit deosebit îl are Claudiu Drăgan, colegul nostru, care are o relație deosebită cu familia Pitu. A fost un factor decisiv și ultimul nostru sezon. Am avut rezultate bune, există o stabilitate în vestiar și jucătorii se interesează de asta, înainte să semneze.

Pentru noi nu este o surpriză că a ales UTA. Alexi Pitu este în targetul celorlați jucători, deci nu este o excepție. De fapt, noi nu facem o excepție pentru nimeni, de aceea este și vestiarul stabil”, a declarat oficialul clubului, conform digisport.ro.

Din punct de vedere al pregătirii, nu știu să vă spun când va putea juca. Știu că nu a jucat prea mult în ultimul sezon, dar vedem cum se prezintă în cantonament. Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA Arad

Citește și

Noi întăriri la Rapid  Giuleștenii, aproape de transferul unui atacant care a fost dorit și de FCSB
Superliga
16:04
Noi întăriri la Rapid Giuleștenii, aproape de transferul unui atacant care a fost dorit și de FCSB
Citește mai mult
Noi întăriri la Rapid  Giuleștenii, aproape de transferul unui atacant care a fost dorit și de FCSB
Încă un Mondial în SUA!? Nici nu s-a terminat CM 2026, iar americanii vor să mai organizeze un turneu final cu și mai multe echipe: „Nu există țară mai potrivită”
Campionatul Mondial
15:58
Încă un Mondial în SUA!? Nici nu s-a terminat CM 2026, iar americanii vor să mai organizeze un turneu final cu și mai multe echipe: „Nu există țară mai potrivită”
Citește mai mult
Încă un Mondial în SUA!? Nici nu s-a terminat CM 2026, iar americanii vor să mai organizeze un turneu final cu și mai multe echipe: „Nu există țară mai potrivită”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Românul întors din Danemarca care și-a deschis o pensiune în Praid. Cum i s-a schimbat viața lui și a altora la un an după inundarea dramatică a salinei / Ce fac primăria și Salprom
REPORTAJ Românul întors din Danemarca care și-a deschis o pensiune în Praid. Cum i s-a schimbat viața lui și a altora la un an după inundarea dramatică a salinei / Ce fac primăria și Salprom
REPORTAJ Românul întors din Danemarca care și-a deschis o pensiune în Praid. Cum i s-a schimbat viața lui și a altora la un an după inundarea dramatică a salinei / Ce fac primăria și Salprom
transfer liga 1 uta arad alexi pitu alexandru meszar
Știrile zilei din sport
Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty
Campionatul Mondial
10:07
Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty
Citește mai mult
Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty
Dinamo, anunț oficial Fotbalistul a semnat și a fost prezentat: „Noul nostru fundaș dreapta”
Superliga
10:30
Dinamo, anunț oficial Fotbalistul a semnat și a fost prezentat: „Noul nostru fundaș dreapta”
Citește mai mult
Dinamo, anunț oficial Fotbalistul a semnat și a fost prezentat: „Noul nostru fundaș dreapta”
Azi încep 16-imile CM 2026  Programul complet al următoarei faze de la Mondial și unde vor putea fi urmărite meciurile
Campionatul Mondial
10:02
Azi încep 16-imile CM 2026 Programul complet al următoarei faze de la Mondial și unde vor putea fi urmărite meciurile
Citește mai mult
Azi încep 16-imile CM 2026  Programul complet al următoarei faze de la Mondial și unde vor putea fi urmărite meciurile
CM 2026 Portugalia și-a complicat viața, Ronaldo n-a putut face nimic. Messi, din nou decisiv pentru Argentina!
Campionatul Mondial
07:55
CM 2026 Portugalia și-a complicat viața, Ronaldo n-a putut face nimic. Messi, din nou decisiv pentru Argentina!
Citește mai mult
CM 2026 Portugalia și-a complicat viața, Ronaldo n-a putut face nimic. Messi, din nou decisiv pentru Argentina!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:05
Dan Udrea Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Dan Udrea Africa a mai închis din gura mare a Europei!
10:07
Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty
Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty
10:58
Eroarea englezilor FOTO. Noua regulă FIFA s-a aplicat la Panama - Anglia. Fanii, extrem de furioși!
Eroarea englezilor  FOTO. Noua regulă FIFA s-a aplicat la  Panama - Anglia. Fanii, extrem de furioși!
10:30
Dinamo, anunț oficial Fotbalistul a semnat și a fost prezentat: „Noul nostru fundaș dreapta”
Dinamo, anunț oficial Fotbalistul a semnat și a fost prezentat: „Noul nostru fundaș dreapta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Top stiri
Marele obiectiv al lui David Popovici VIDEO. Înotătorul român e sigur că va scrie din nou istorie: „Când, nu dacă”
Înot
27.06
Marele obiectiv al lui David Popovici VIDEO. Înotătorul român e sigur că va scrie din nou istorie: „Când, nu dacă”
Citește mai mult
Marele obiectiv al lui David Popovici VIDEO. Înotătorul român e sigur că va scrie din nou istorie: „Când, nu dacă”
Dinamo confirmă încă un transfer VIDEO. Cine e jucătorul care a apărut în tribune la amicalul cu Motor Lublin
Superliga
27.06
Dinamo confirmă încă un transfer VIDEO. Cine e jucătorul care a apărut în tribune la amicalul cu Motor Lublin
Citește mai mult
Dinamo confirmă încă un transfer VIDEO. Cine e jucătorul care a apărut în tribune la amicalul cu Motor Lublin
Arena Națională, blocată Andrei Nicolescu a anunțat când se va putea juca din nou fotbal pe cel mai mare stadion al țării
Superliga
27.06
Arena Națională, blocată Andrei Nicolescu a anunțat când se va putea juca din nou fotbal pe cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Arena Națională, blocată Andrei Nicolescu a anunțat când se va putea juca din nou fotbal pe cel mai mare stadion al țării
ALERTĂ METEO | Primul cod portocaliu de caniculă în București din această vară, emis de ANM. Urmează un weekend cu nopți tropicale
B365
26.06
ALERTĂ METEO | Primul cod portocaliu de caniculă în București din această vară, emis de ANM. Urmează un weekend cu nopți tropicale
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Primul cod portocaliu de caniculă în București din această vară, emis de ANM. Urmează un weekend cu nopți tropicale

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 17 rapid 13 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share