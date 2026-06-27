Prăbușirea continuă  Marele talent al lui Hagi a revenit în Liga 1 după ce a eșuat în Vest

UTA Arad a anunțat, sâmbătă, transferul lui Alexi Pitu (24 de ani), fost jucător de la Farul Constanța care nu a reușit să se impună în străinătate.

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Alexi Pitu a rămas fără echipă în luna mai a acestui an, atunci când s-a despărțit de danezii de la Vejle, după doar un sezon.

Alexi Pitu a fost transferat de UTA Arad

„Alexi Pitu (24 ani) a semnat cu UTA un contract valabil pentru sezonul 2026-2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Născut la Karlsruhe și format la Academia «Gheorghe Hagi», mijlocașul a debutat în fotbalul mare la doar 16 ani, devenind cel mai tânăr jucător român care a evoluat într-o competiție europeană.

În cariera sa a îmbrăcat tricourile formațiilor FC Viitorul, Farul Constanța, Girondins de Bordeaux, USL Dunkerque și Vejle Boldklub”, a transmis UTA Arad, pe Facebook.

După ce s-a afirmat la Farul Constanța, Alexi Pitu a fost transferat de Bordeaux în ianuarie 2023. Francezii plăteau la acel moment două milioane de euro pentru atacantul român.

La Bordeaux, Pitu nu a reușit să confirme și, după retrogradarea echipei în liga a patra din motive financiare, a plecat la Dunkerque, tot în Ligue 2.

Nici la Dunkerque nu s-a impus, fiind lăsat liber după doar 5 meciuri jucate.

Ulterior experienței nereușite din Franța, Pitu a plecat în Danemarca, la Vejle, în luna august a anului trecut, formație de care s-a despărțit după doar un sezon.

15 meciuri a jucat Alexi Pitu în sezonul trecut pentru Vejle. A marcat 6 goluri și a oferit o pasă decisivă

Alexandru Meszar: „Pitu mai are de spus multe în fotbal”

Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA, a dezvăluit cum a fost transferat Alexi Pitu la formația arădeană.

„Sperăm să fie o mutare de bun augur și să ne felicităm în iarnă sau la finalul sezonului pentru el. Este adevărat, nu prea a jucat în ultima perioadă. Noi continuăm politica începută anul trecut, aceea de a transfera jucători pe care îi cunoaștem.

Pe Alexi Pitu îl cunoaștem și sunt sigur că la noi va avea un sezon foarte bun. Are și o vârstă bună și mai are de spus multe în fotbal. Ne-am orientat spre el, mai ales că avem jucători talentați pe postul lui și s-ar putea să apară oferte pentru ei. Vrem să fim acoperiți.

În acest transfer, un merit deosebit îl are Claudiu Drăgan, colegul nostru, care are o relație deosebită cu familia Pitu. A fost un factor decisiv și ultimul nostru sezon. Am avut rezultate bune, există o stabilitate în vestiar și jucătorii se interesează de asta, înainte să semneze.

Pentru noi nu este o surpriză că a ales UTA. Alexi Pitu este în targetul celorlați jucători, deci nu este o excepție. De fapt, noi nu facem o excepție pentru nimeni, de aceea este și vestiarul stabil”, a declarat oficialul clubului, conform digisport.ro.

Din punct de vedere al pregătirii, nu știu să vă spun când va putea juca. Știu că nu a jucat prea mult în ultimul sezon, dar vedem cum se prezintă în cantonament. Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA Arad

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