Alexi Pitu a rămas fără echipă  Fotbalistul este în căutarea unui nou angajament,  al 5-lea la doar 23 de ani!
Alexi Pitu a rămas fără echipă Fotbalistul este în căutarea unui nou angajament, al 5-lea la doar 23 de ani!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 14:08
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 14:09
  • Clubul danez Vejle a anunțat despărțirea de jucătorul Alexi Pitu (23 de ani), după un sezon fără mari reușite ale fotbalistului.

Fostul jucător de la Farul Constanța nu s-a impus în Danemarca, la Vejle, echipă la care a ajuns în luna august a anului trecut.

Alexi Pitu pleacă de la Vejle

Alexi Pitu a fost exclus din lotul celor de la Velje în luna decembrie a anului trecut, dar fotbalistul a ales să rămână la echipa daneză până la finalul sezonului.

După victoria de duminică cu Fredericia, scor 2-0, Vejle a anunțat că se va despărți de mai mulți jucători (printre care se numără și Pitu) la finalul stagiunii.

„Cu ocazia ultimului meci al sezonului pe teren propriu, Vejle le mulțumește lui Mads Enggård, Valdemar Lund, Tobias Haahr, Anders K. Jacobsen, Damian van Bruggen, Luka Latsabidze și Alexi Pitu pentru eforturile depuse la club, cu ocazia expirării contractelor acestora”, a transmis clubul danez, citat de sport.ro.

400.000 de euro
este cota de piață a lui Alexi Pitu, conform Transfermarkt

Vejle a retrogradat matematic în liga secundă din Danemarca. Echipa la care a jucat Alexi Pitu în acest sezon se află pe ultimul loc în play-out, cu 21 de puncte acumulate. Mai este o singură etapă rămasă din campionat.

În actuala stagiune, fotbalistul crescut la Academia „Gheorghe Hagi” a marcat 6 goluri și a oferit o pasă decisivă în 15 meciuri jucate.

După ce s-a afirmat la Farul Constanța, Alexi Pitu a fost transferat de Bordeaux în ianuarie 2023. Francezii plăteau la acel moment două milioane de euro pentru atacantul român.

La Bordeaux, Pitu nu a reușit să confirme și, după retrogradarea echipei în liga a patra din motive financiare, a plecat la Dunkerque, club din cel de-al doilea eșalon al Franței.

Nici la Dunkerque nu s-a impus, fiind lăsat liber după doar 5 meciuri jucate.

Ulterior experienței nereușite de la Dunkerque, Pitu a plecat în Danemarca, la Vejle, în luna august a anului trecut, iar acum este în căutarea unei noi echipe, a cincea la doar 23 de ani.

