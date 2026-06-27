Încă un Mondial în SUA!? Nici nu s-a terminat CM 2026, iar americanii vor să mai organizeze un turneu final cu și mai multe echipe: „Nu există țară mai potrivită”
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Încă un Mondial în SUA!? Nici nu s-a terminat CM 2026, iar americanii vor să mai organizeze un turneu final cu și mai multe echipe: „Nu există țară mai potrivită”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 15:58
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 15:58
  • Statele Unite ale Americii și-ar dori să organizeze o nouă ediție a Cupei Mondiale, în 2038, care ar putea fi extinsă la 64 de echipe.
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SUA își face deja planuri de viitor, cu toate că nu s-a încheiat nici măcar faza grupelor de la CM 2026, turneu final pe care îl găzduiește alături de Canada și Mexic.

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SUA și-ar dori să organizeze CM 2038

După ediția din 1994 și cea din această vară, la Casa Albă se vorbește deja despre posibilitate ca SUA să găzduiască un nou Campionat Mondial.

Politicianul american Andrew Giuliani a explicat că țara are capacitatea de a organiza din nou competiția.

„Dacă luăm în calcul faptul că, la un moment dat, Cupa Mondială ar putea fi extinsă la 64 de echipe, cred că Statele Unite poate face față fără probleme acestei provocări”, a spus Giuliani, conform marca.com.

În plus, a precizat că a vorbit deja cu președintele Donald Trump despre acest plan al americanilor.

„Nu există o țară mai potrivită pentru organizarea unei Cupe Mondiale decât Statele Unite, iar acest lucru se vede și în reacțiile de pe rețelele de socializare.

Vedem cum mulți suporteri care interacționează cu Statele Unite pentru prima dată sau după o perioadă foarte lungă de timp descoperă că este o țară primitoare și că are o infrastructură extraordinară”, a mai spus Giuliani.

Stadioanele sunt deja construite, astfel că, spre deosebire de alte țări gazdă, care trebuie să investească zeci de miliarde de dolari, noi am avut nevoie doar de câteva miliarde. Andrew Giuliani, politician american

În 2030, Campionatul Mondial va fi găzduit tot de trei țări, exact ca anul acesta: Spania, Portugalia și Maroc.

Ediția din 2034 va fi organizată în premieră în Arabia Saudită, iar pentru 2038 nu a fost desemnată o țară gazdă, an care a intrat rapid în vizorul americanilor.

78 de meciuri
din totalul de 104 de la CM 2026 sunt găzduite de SUA

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