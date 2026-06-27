Noi întăriri la Rapid  Giuleștenii, aproape de transferul unui atacant care a fost dorit și de FCSB
Rapid
Superliga

Noi întăriri la Rapid Giuleștenii, aproape de transferul unui atacant care a fost dorit și de FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 16:04
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 16:05
  • Rapid ar fi interesată de un internațional de tineret legitimat în Italia, care a fost dorit în trecut și de FCSB.
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Echipa antrenată de Daniel Pancu caută noi întăriri pentru sezonul viitor, în speranța că se va califica în cupele europene, obiectiv care a fost ratat în stagiunea recent încheiată.

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Rapid, aproape să-l transfere pe Jason Kodor

Jason Kodor (20 de ani), internațional de tineret, este legitimat la Lecce Primavera, în Italia. În vara anului trecut, tânărul atacant a fost dorit de FCSB, dar mutarea nu s-a concretizat.

Acum, jucătorul care are dublă cetățenie, româno-australiană, se află în discuții avansate cu Rapid, conform jurnalistului Emanuel Roșu.

Giuleștenii ar dori să-l transfere definitiv pe Jason Kodor, mutare care ar urma să se finalizeze zilele următoare. Cu toate acestea, Lecce va păstra 50% din suma unei viitor transfer.

200.000 de euro
este cota de piață a lui Jason Kodor, conform Transfermarkt

Crescut la academia lui Dinamo, atacantul în vârstă de 20 ani a mai evoluat, în România, la nivel de juniori, pentru Sport Team București și CAO Oradea.

În vara anului 2018, Kodor avea să facă pasul spre Italia, acolo unde este legitimat și în prezent la academia celor de la Lecce. În sezonul trecut a marcat 4 goluri în 12 meciuri jucate.

Jason Kodor a bifat prezențe pentru naționalele de tineret ale României:

  • U20: 6 meciuri, un gol
  • U19: 13 meciuri
  • U18: 5 meciuri, un gol
  • U17: 4 meciuri, un gol
Jason Kodor/ Foto: sportpictures.eu Jason Kodor/ Foto: sportpictures.eu
Jason Kodor/ Foto: sportpictures.eu

Victor Angelescu: „Suntem în negocieri cu doi jucători, dar mai vrem trei sau patru”

Victor Angelescu a confirmat că Rapid se află în negocieri cu doi jucători, pe care va încerca să-i convingă să semneze în timpul cantonamentului din Austria, programat în perioada 29 iunie -10 iulie.

„Suntem în discuții și sper ca, în prima săptămână din cantonament, să aducem minimum doi jucători.

O să fie schimbări. Vor fi jucători care poate vor pleca, dacă vom avea oferte pentru ei.

Repet, suntem în negocieri cu doi jucători. Vrem încă trei sau patru, în afară de ei. Vor fi schimbări până la începutul campionatului”, a declarat președintele Rapidului.

Programul celor de la Rapid în noua stagiune din Liga 1

  • Etapa 1 (18-19 iulie): Rapid - Sepsi
  • Etapa 2 (25-26 iulie): FC Botoșani - Rapid
  • Etapa 3 (1-2 august): Rapid - CFR Cluj
  • Etapa 4 (8-9 august): UTA Arad - Rapid
  • Etapa 5 (15-16 august): Rapid - Dinamo
  • Etapa 6 (22-23 august): Petrolul - Rapid
  • Etapa 7 (29-30 august): Rapid - Universitatea Craiova
  • Etapa 8 (5-6 septembrie): Oțelul - Rapid
  • Etapa 9 (12-13 septembrie): Rapid - FC Voluntari
  • Etapa 10 (19-20 septembrie): Rapid - FC Argeș
  • Etapa 11 (10-11 octombrie): U Cluj - Rapid
  • Etapa 12 (17-18 octombrie): Rapid - Corvinul
  • Etapa 13 (24-25 octombrie): FCSB - Rapid
  • Etapa 14 (31 octombrie - 1 noiembrie): Rapid - Csikszereda
  • Etapa 15 (7-8 noiembrie): Farul - Rapid

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