Noi întăriri la Rapid  Giuleștenii, aproape de transferul unui atacant care a fost dorit și de FCSB

Rapid ar fi interesată de un internațional de tineret legitimat în Italia, care a fost dorit în trecut și de FCSB.

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Echipa antrenată de Daniel Pancu caută noi întăriri pentru sezonul viitor, în speranța că se va califica în cupele europene, obiectiv care a fost ratat în stagiunea recent încheiată.

Rapid, aproape să-l transfere pe Jason Kodor

Jason Kodor (20 de ani), internațional de tineret, este legitimat la Lecce Primavera, în Italia. În vara anului trecut, tânărul atacant a fost dorit de FCSB, dar mutarea nu s-a concretizat.

Acum, jucătorul care are dublă cetățenie, româno-australiană, se află în discuții avansate cu Rapid, conform jurnalistului Emanuel Roșu.

Giuleștenii ar dori să-l transfere definitiv pe Jason Kodor, mutare care ar urma să se finalizeze zilele următoare. Cu toate acestea, Lecce va păstra 50% din suma unei viitor transfer.

200.000 de euro este cota de piață a lui Jason Kodor, conform Transfermarkt

Crescut la academia lui Dinamo, atacantul în vârstă de 20 ani a mai evoluat, în România, la nivel de juniori, pentru Sport Team București și CAO Oradea.

În vara anului 2018, Kodor avea să facă pasul spre Italia, acolo unde este legitimat și în prezent la academia celor de la Lecce. În sezonul trecut a marcat 4 goluri în 12 meciuri jucate.

Jason Kodor a bifat prezențe pentru naționalele de tineret ale României:

U20: 6 meciuri, un gol

U19: 13 meciuri

U18: 5 meciuri, un gol

U17: 4 meciuri, un gol

Jason Kodor/ Foto: sportpictures.eu

Victor Angelescu: „Suntem în negocieri cu doi jucători, dar mai vrem trei sau patru”

Victor Angelescu a confirmat că Rapid se află în negocieri cu doi jucători, pe care va încerca să-i convingă să semneze în timpul cantonamentului din Austria, programat în perioada 29 iunie -10 iulie.

„Suntem în discuții și sper ca, în prima săptămână din cantonament, să aducem minimum doi jucători.

O să fie schimbări. Vor fi jucători care poate vor pleca, dacă vom avea oferte pentru ei.

Repet, suntem în negocieri cu doi jucători. Vrem încă trei sau patru, în afară de ei. Vor fi schimbări până la începutul campionatului”, a declarat președintele Rapidului.

Mohammed Kamara (28 de ani) și Vladan Bubanja (27 de ani) sunt singurele transferuri efectuate de Rapid până în acest moment.

Programul celor de la Rapid în noua stagiune din Liga 1

Etapa 1 (18-19 iulie): Rapid - Sepsi

Etapa 2 (25-26 iulie): FC Botoșani - Rapid

Etapa 3 (1-2 august): Rapid - CFR Cluj

Etapa 4 (8-9 august): UTA Arad - Rapid

Etapa 5 (15-16 august): Rapid - Dinamo

Etapa 6 (22-23 august): Petrolul - Rapid

Etapa 7 (29-30 august): Rapid - Universitatea Craiova

Etapa 8 (5-6 septembrie): Oțelul - Rapid

Etapa 9 (12-13 septembrie): Rapid - FC Voluntari

Etapa 10 (19-20 septembrie): Rapid - FC Argeș

Etapa 11 (10-11 octombrie): U Cluj - Rapid

Etapa 12 (17-18 octombrie): Rapid - Corvinul

Etapa 13 (24-25 octombrie): FCSB - Rapid

Etapa 14 (31 octombrie - 1 noiembrie): Rapid - Csikszereda

Etapa 15 (7-8 noiembrie): Farul - Rapid

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