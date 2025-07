Alina Peșu, aleasă de UEFA Românca va arbitra în ziua de deschidere a Europeanului de fotbal feminin

Alina Peșu (35 de ani) va arbitra meciul Elveția - Norvegia de la Campionatului European de fotbal feminin.

Partida va avea loc miercuri, de la ora 22:00, în prima zi a competiției din Elveția. Va fi transmisă în direct de TVR Sport.

EURO feminin 2025 va debuta cu duelul dintre Islanda și Finlanda, programat de la ora 19:00, pe Stockhorn Arena din Thun.

Alina Peșu va arbitra Elveția - Norvegia la EURO feminin

Peșu a ajuns în categoria Elite a arbitrajului din fotbalul feminin în 2023. Acum, va oficia în premieră la un turneu final de senioare, pe St. Jakob-Park din Basel.

Aceasta va fi ajutată la cele două linii de asistenții Daniela Constantinescu și Svitlana Hrushko (Ucraina), informează frf.ro.

În camera VAR se vor afla Dennis Higler (Ţările de Jos) şi Cătălin Popa.

România mai este reprezentată în Elveţia de arbitra Iuliana Demetrescu şi de arbitrul asistent Mihaela Ţepuşă

Cele 8 stadioane pentru Campionatul European de fotbal feminin:

St. Jakob-Park, Basel

Stadion Wankdorf, Bern

Stade de Genève, Geneva

Stadion Letzigrund, Zurich

Arena St.Gallen, St.Gallen

Allmend Stadion Luzern, Lucerne

Arena Thun, Thun

Stade de Tourbillon, Sion

41 de milioane de euro este fondul de premiere al Campionatului European de fotbal feminin. Fiecare participantă se alege, din oficiu, cu câte 1,8 milioane de euro.

Grupele EURO 2025 la fotbal feminin

Tragerea la sorți a avut loc în Lausanne, pe 16 decembrie, iar cele patru grupe sunt:

Grupa A: Elveția (gazde), Norvegia, Islanda, Finlanda

Grupa B: Spania, Portugalia, Belgia, Italia

Grupa C: Germania, Polonia, Danemarca, Suedia

Grupa D: Franța, Anglia (campioana en-titre), Țara Galilor, Olanda

Programul meciurilor din faza grupelor la EURO 2025 la fotbal feminin

Prima etapă

Miercuri, 2 Iulie

Grupa A: Islanda vs Finlanda (19:00, Thun)

Grupa A: Elveţia vs Norvegia (22:00, Basel)

Joi, 3 Iulie

Grupa B: Belgia vs Italia (19:00, Sion)

Grupa B: Spania vs Portugalia (22:00, Berna)

Vineri, 4 Iulie

Grupa C: Danemarca v Suedia (19:00, Geneva)

Grupa C: Germania vs Polonia (22:00, St.Gallen)

Sâmbătă, 5 Iulie

Grupa D: Ţara Galilor vs Olanda (19:00, Lucerne)

Grupa D: Franţa vs Anglia (22:00, Zurich)

A doua etapă

Duminică, 6 Iulie

Grupa A: Norvegia vs Finlanda (19:00, Sion)

Grupa A: Elveţia vs Islanda (22:00, Berna)

Luni, 7 Iulie

Grupa B: Spania vs Belgia (19:00, Thun)

Grupa B: Portugalia vs Italia (22:00, Geneva)

Marți, 8 Iulie

Grupa C: Germania vs Danemarca (19:00, Basel)

Grupa C: Polonia vs Suedia (22:00, Lucerne)

Miercuri, 9 Iulie

Grupa D: Anglia vs Olanda (19:00, Zurich)

Grupa D: Franța vs Țara Galilor (22:00, St.Gallen)

A treia etapă

Joi, 10 Iulie

Grupa A: Finlanda vs Elveţia (22:00, Geneva)

Grupa A: Norvegia vs Islanda (22:00, Thun)

Vineri, 11 Iulie

Grupa B: Italia vs Spania (22:00, Berna)

Grupa B: Portugalia vs Belgia (22:00, Sion)

Sâmbătă, 12 Iulie

Grupa C: Suedia vs Germania (22:00, Zurich)

Grupa C: Polonia vs Danemarca (22:00, Lucerne)

Duminică, 13 Iulie

Grupa D: Olanda vs Franţa (22:00, Basel)

Grupa D: Anglia vs Țara Galilor (22:00, St.Gallen)

