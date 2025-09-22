Mitriță, pus la zid! Legenda naționalei nu-l înțelege pe fotbalistul care s-a retras din prima reprezentativă: „Mi se pare deplasat”

Dorinel Munteanu (57 de ani) și Ionuț Badea (49 de ani) au criticat decizia lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de a se retrage de la echipa națională.

Anunțul retragerii lui Mitriță a surprins multe nume mari din fotbalul românesc, printre care și Dorinel Munteanu, jucătorul cu cele mai multe selecții din istoria echipei naționale, 134.

Dorinel Munteanu: „Mi se pare deplasată decizia lui”

„Și pentru a mine a fost o știre show! Pe vremea noastră nu se întâmplau aceste lucruri. Când primeai o convocare la echipa națională, erai în joc de glezne.

Trebuie să îi respectăm decizia, dar decizia lui mă surprinde. Nu este o echipă de club, ci este vorba despre echipa națională! Mi se pare deplasată decizia lui și nu vreau să mai intru în detalii, că altfel am discuta 3 zile!

Îi respectăm decizia și gata. A fost un jucător care a făcut diferența la Craiova și în China. Echipa națională avea nevoie de el.

Pentru mine e o surpriză! Este o meteahnă a fotbalistului român. Când se vede pe cai mari, refuză echipă națională. De ce să refuzi echipa națională? Echipa națională este peste o echipă de club. Putea să facă diferența în continuare. Este un lucru nefiresc pentru mine”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.

4 goluri a reușit Mitriță la echipa națională, în 26 de selecții

Ionuț Badea: „Nu ai dreptul să te retragi dacă ești în activitate”

Ionuț Badea, oficialul la CS Dinamo, a contestat și el decizia lui Mitriță.

„E o mică fisură de comunicare (n.r. - între FRF și Alex Mitriță), dar și în perioada în care am activat acolo, doar dacă era cineva nou, îi comunicam. Eu nu aș vedea o mare culpă a Federației.

Și eu consider că dacă ești în activitate, nu ai dreptul să te retragi de la națională, decât dacă e o ruptură între jucător și staff.

E un jucător tehnic, de care naționala ar fi avut nevoie. Nu-mi aduc aminte să fi criticat cineva situația lui Mitriță. Cine a spus că Mitriță e vinovat? (n.r. - pentru situația echipei naționale)”, a spus Badea.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport