Situație disperată la FRGR Amalia Lică, fără sala de antrenament, după ce ANS a suspendat finanțarea. Reacția președintei: „Merg să joc la loto”

Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimanstică Ritmică, caută cu disperare soluții pentru finanțarea instituției, după ce ANS a suspendat fondurile în urmă cu mai mult timp.

Cea mai promițătoare gimnastă din România la această disciplină, Amalia Lică (16 ani), ar putea rămâne fără sala de antrenament de la 1 ianuarie, dacă nu va mai putea plăti chiria.

Sportiva Amalia Lică se antrenează în prezent la o sală de antrenament din Floreasca, unde are condiții potrivite pentru gimnastica ritmică, însă nu va mai avea acces de la începutul anului 2026, dacă nu se vor găsi soluții pentru plata chiriei.

Irina Deleanu, președinte FRGR: „Merg să joc la loto. Poate dă Dumnezeu”

Federația de Gimnastică Ritmică se confruntă cu mari probleme financiare, după ce ANS a suspendat în trecut finanțarea instituției, pe motiv că FRGR nu ar fi respectat anumite condiții din contract.

Astfel, sportivele au fost afectate în mod direct, inclusiv Amalia Lică, considerată cea mai promiţătoare gimnastă din România, la această disciplină.

Aceasta ar putea rămâne fără sala de antrenament în care se pregătește, deoarece nu mai există fonduri pentru plata chiriei începând cu 1 ianuarie 2026, lucru care o îngrijorează pe Irina Deleanu, președinta federației.

„Merg să joc la loto. Dacă voi câştiga, voi putea să îi plătesc chiria sălii Amaliei Lică, pentru că de la 1 ianuarie nu se va mai putea antrena în sala de la Floreasca.

Nimeni nu vrea să ne ajute cu plata acestei chirii. Poate dă Dumnezeu să câştig la loto şi rezolvăm problema”, a declarat Irina Deleanu, potrivit orangesport.ro.

Amalia Lică este vicecampioană mondială şi de cinci ori campioană europeană, la doar 16 ani.

