Bogdan Vătăjelu foto: IMAGO
Vătăjelu, la Dinamo? Internaționalul român s-a despărțit de Aktobe și a intrat pe radarul „câinilor" » Ce spune despre o revenire în România

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.12.2025, ora 20:50
  • Bogdan Vătăjelu (32 de ani) e dorit la Dinamo în această iarnă, după despărțirea de Aktobe.
  • Clubul din Kazahstan a transmis luni, în mod oficial, că internaționalul român nu va mai continua alături de echipă.

Exclus din lotul lui Aktobe încă din luna septembrie, Vătăjelu este nevoit să se reorienteze spre o altă echipă, iar Dinamo l-a trecut pe lista de jucători pe care și i-ar dori în această perioadă de mercato.

Bogdan Vătăjelu, pe lista lui Dinamo

După mai bine de un an de la transferul în Kazahstan, Aktobe a renunțat la serviciile fundașului român.

„Mulțumim, Bogdan! Fundașul român Bogdan Vătăjelu a părăsit echipa din cauza expirării termenilor contractuali. 

Fundașul s-a alăturat echipei la începutul anului 2024. A jucat 56 de meciuri în toate competițiile, a marcat 1 gol și a oferit 5 pase decisive. 

Clubul de fotbal Aktobe îi mulțumește lui Bogdan și îi urează succes în viitoarea carieră”, a transmis clubul kazah.

Acum, Vătăjelu le-a stârnit interesul celor de la Dinamo, care sunt în căutarea unui jucător care să-l poată înlocui, la nevoie, pe Raul Opruț, informează prosport.ro.

Jucătorul român a transmis că ia în calcul revenirea în România.

„Desigur, iau în considerare orice variantă. Orice proiect serios mă va ajuta pe viitor. Nu am avut discuții cu cluburile din România. Nici cu Craiova.

Dacă Craiova și-ar dori să revin, iau în calcul asta. E locul unde am crescut. Aștept și voi vedea ce apare”, a declarat Bogdan Vătăjelu, potrivit sursei citate.

Ulterior, întrebat la Digi Sport dacă Vătăjelu se află printre ținte, Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a transmis: „Da, este și el pe lista noastră”.

23:25
19:14
20:51
22:47
