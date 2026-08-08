„Cel care închide ochii este complice” Gelu Duminică cere măsuri drastice după episoadele rasiste din Liga 1: „Fug de responsabilitate”

Gelu Duminică (49 de ani) , doctor în sociologie, a criticat modul în care sunt tratate manifestările rasiste și xenofobe din Liga 1.

a criticat modul în care sunt tratate manifestările rasiste și xenofobe din Liga 1. Într-un interviu pentru GOLAZO.ro, acesta a vorbit despre responsabilitatea FRF, LPF și a cluburilor din Liga 1 și a cerut măsuri concrete.

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În ultimii doi ani, mai multe partide din fotbalul românesc au fost marcate de mesaje rasiste, xenofobe sau discriminatorii afișate ori scandate în tribune.

La meciurile Universității Craiova au apărut mesaje precum „S-a născut și Sud Rapid / Copilul din șatră nedorit”.

Suporterii lui Dinamo au avut, la rândul lor, bannere adresate rivalilor de la Rapid: „Dacă vreți să nu vă mai zicem țigani / Nu vă mai luați de la 12 ani!” sau „Ieri în robie, azi în galerie”.

Gelu Duminică, despre rasismul din fotbalul românesc: „Dacă nu știi, te învățăm. Dacă nu vrei, te forțăm”

După astfel de episoade, cluburile transmit adesea mesaje prin care se delimitează de comportamentul suporterilor.

Un exemplu este reacția lui Dinamo după unul dintre incidente: „Clubul Dinamo nu tolerează rasismul, ura și materialele pirotehnice. Nu pentru că așa scrie în regulament, ci pentru că Dinamo a fost mereu despre altceva”.

Și dacă te-ai delimitat, ce? Ce se întâmplă? Eu sunt un organizator de evenimente. Și mă delimitez de hoția pe care a făcut-o cineva, dar eu am fost acolo, eu am organizat evenimentul, eu am închis ochii când ăla fură. Atunci ce am făcut? Nu ești un spectator din alt oraș să te delimitezi. Tu ai și capacitatea de a acționa ca pe viitor să nu se mai întâmple. Gelu Duminică, doctor în sociologie

Duminică susține că organizatorii trebuie să ia măsuri concrete pentru a împiedica repetarea unor astfel de episoade.

„Bun, ce a fost a fost. Dar nu vrei să faci ce trebuie ca să nu se mai întâmple? E adevărat, tu, clubul, nu ai acționat și nu ai strigat «Azi în galerie, ieri în robie», dar s-a întâmplat în evenimentul organizat de tine și nu a fost nicio reacție.

Nu vrei să faci ceva să nu se mai întâmple? Nu vrei, te forțăm, tot nu vrei, te penalizăm. Îmi pare rău, joacă unde lucrurile astea sunt permise, nu la noi.

Pentru că tu încalci legea, nu pentru că nu ai fi bun din punct de vedere sportiv. Dacă eu nu fac ce trebuie cât timp altcineva încalcă legea, eu încalc legea”, a declarat Gelu Duminică pentru GOLAZO.ro.

La rândul lor, suporterii Rapidului au răspuns rivalilor prin mesaje ofensatoare, precum: „Dacă fanii dinamoviști se numesc câini / Fanele cum se numesc?”.

Gelu Duminică: „Cluburile de fotbal nu sunt în afara legii”

Duminică insistă asupra responsabilității pe care o au cluburile în calitate de organizatori.

„Rasismul este definit de lege, cluburile de fotbal nu sunt în afara legii. Trebuie să respecte legislația din România. Nu discutăm aici cum înțelegi tu legea, o înțelegi cum vrei.

Dar tu, în momentul de față, ești un actor social care organizează un eveniment cu 50.000 de oameni, poate, în care legea românească este încălcată. Ești obligat să faci ceva, pentru că tu ai responsabilitatea ca organizator.

Tu trebuie să faci astfel încât riscurile ca legea să fie încălcată să fie cât mai mici, legea în toate formele ei. Nu poți să te duci pe stadion și să dai în cap, că ai stewarzi, jandarmi. Așa nu poți nici să strigi ce vrei tu.

Noi, de multe ori, nu punem acest rasism în zona de lege încălcată. E legea încălcată. Nu o să stăm să negociem că e mai mică, e mai mare. Se încalcă legea. Vrem să o respectăm sau închidem ochii?

Cel care închide ochii se numește complice și tăinuitor. Din nou, legea spune ce trebuie să se întâmple”, a mai spus sociologul.

Gelu Duminică a indicat și unde vede lipsa de asumare: „Federația pasează Ligii, Liga pasează cluburilor”.

Sociologul consideră că una dintre probleme este tocmai lipsa asumării unei responsabilități clare.

„ Federația pasează Ligii Profesioniste de Fotbal, Liga pasează cluburilor, cluburile către jucători, jucătorii către suporteri, suporterii către societate.

E fix ca într-o căsnicie în care fiecare se uită la celălalt și zice «tu ești de vină, tu ești de vină», numai că familia e total nefericită și copilul nu știe unde să se ducă.

Din păcate, fuga de responsabilitate nu face decât să perpetueze realitatea, care nu e plăcută deloc.

Una dintre soluții ar fi ca cineva să devină responsabil și, prin alegerea de a face lucrurile altfel și impunerea legii, comportamentele trebuie să se schimbe. Trebuie pus în practică și principiul: dacă nu știi, te învățăm, dacă nu vrei, te forțăm”, a mai spus acesta.

FOTO. Fanii Universității Craiova, cu mesajul „S-a născut și Sud Rapid / Copilul din șatră nedorit”

Gelu Duminică cere controale reale la licențierea cluburilor: „Unde vrem să încurajăm un lucru, punem condiții”

Regulamentul național de licențiere pentru sezonul 2026-2027 conține criterii explicite privind combaterea discriminării.

Articolul 27 prevede stabilirea și aplicarea unei strategii de sustenabilitate socială, inclusiv în domeniul combaterii rasismului, iar articolul 29 cere cluburilor să stabilească și să implementeze o politică anti-rasism.

„Atenție, regulamentele cer să aibă o strategie, nu să o implementeze. Dacă am vrea să luăm în serios ceea ce se întâmplă, ne-am uita la implementare.

Ca să dau un exemplu, ca să încurajăm tinerii jucători, avem o regulă în care musai pe teren trebuie să fie un număr de jucători care să fie sub 21 de ani. Pentru că vrem să încurajăm cu adevărat și punem niște condiții”, a mai spus sociologul Gelu Duminică, pentru GOLAZO.ro.

Dacă la licențiere ne-am uita pe raportul anual și am vedea ce a făcut acest club astfel încât să susțină politica României, Federației, Ligii, pentru combaterea tuturor formelor de discriminare și așa mai departe, și i-am da X puncte în dosarul de licențiere, s-ar putea ca lucrurile astea să se întâmple Gelu Duminică, doctor în sociologie

În Spania, incidentele rasiste de pe stadioane pot atrage atât sancțiuni sportive, cât și consecințe penale.

În 2025, cinci suporteri care au scandat insulte rasiste la adresa lui Vinícius Jr. au fost condamnați la câte un an de închisoare, au primit interdicție de acces pe stadioane timp de trei ani și au fost amendați.

Gelu Duminică: „Așa s-a făcut acum 500 de ani, acum nu mai e legal”

Una dintre justificările întâlnite frecvent în discuțiile despre limbajul galeriilor este aceea că insultele și provocările fac parte de mult timp din cultura tribunelor.

O astfel de poziție a avut și Mihai Stoica, oficialul FCSB, care a susținut că anumite apelative și scandări țin de „folclorul galeriilor” și nu ar trebui încadrate automat drept manifestări rasiste sau xenofobe.

„La fotbal nu e xenofobie, la fotbal nu e rasism, la fotbal sunt porecle. Aurolaci, oi, câini, țigani”, nota Mihai Stoica, în martie 2025.

„Mult mai mult timp în istorie am avut legi cum să ne batem femeia. Adică legislația interzice corecția fizică a partenerului de vreo 50 de ani. Până atunci, nu o interzicea.

Mai mult, de la primul cod de legi până la 1900, aveam legi cum să o batem, cum să ținem palma, dimensiunea parului. Așa s-a făcut acum 500 de ani, acum e ilegal. Nu contează ce a mai fost înainte”, spune Gelu Duminică.

În ultimii ani, amenzile pentru incidente rasiste din Liga 1 au fost relativ mici și au crescut în funcție de recidivă.

Universitatea Craiova a fost amendată cu 7.500 de lei după bannerele rasiste de la meciul cu Rapid, iar Dinamo a primit 25.000 de lei, apoi 37.968 de lei după două derby-uri cu giuleștenii în care au fost afișate mesaje discriminatorii.

Regulamentul FRF pornește de la o amendă de 5.000 de lei, care crește cu 50% la fiecare nouă abatere, până la maximum 70.000 de lei.

Gelu Duminică „E greu ca un club de fotbal să fie altfel decât este societatea”

În final, sociologul extinde discuția dincolo de stadioane. În opinia sa, comportamentele din tribune nu pot fi separate complet de climatul social și politic din România.

„E greu ca un club de fotbal să fie altfel decât este societatea. Pentru că aceea ce trebuie să reacționeze atunci când rasismul se întâmplă pe stadion e acea societate care tolerează rasismul în afara stadionului.

Adică, noi avem oameni politici de mare rang, cu cele mai înfiorătoare declarații rasiste, homofobe, sexiste și așa mai departe. Noi avem poziții publice ale instituțiilor. Noi avem discriminare sistemică, conform rapoartelor. Noi avem legionarism, neolegionarism.

L-am descoperit pe politicianul care a câștigat turul 1 la alegerile prezidențiale cu mesaje naționaliste și extremiste (n.r. - Călin Georgescu).

Lucrurile astea se întâmplau de 20 și ceva de ani la vedere. Am descoperit că lumea se adună la troița Căpitanului (n.r. - la Tâncăbești). Noi uităm că Noua Dreaptă era și pe străzi și era și în galerii. E oul sau găina.

Trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în stadion, dar și în afara lui, ca să putem combate aceste realități. Să ne uităm doar în stadion e un pas, dar incomplet”, a încheiat sociologul.

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