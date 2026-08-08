A încălcat noua regulă din fotbal VIDEO. Gesturile disperate ale antrenorului au fost ignorate: „Nu spune că n-ai știut”

Middlesbrough a fost obligată să joace temporar în inferioritate numerică, vineri, în meciul cu Wrexham, scor 1-0.

Ce s-a întâmplat în minutul 81, în rândurile de mai jos.

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Transferat în această vară de la Tottenham pentru aproximativ 12 milioane de euro, Will Lankshear (21 de ani) a fost decisiv pentru Boro în meciul disputat în primul tur din Cupa Ligii Angliei.

Will Lankshear a încălcat noua regulă. A tras de timp când a ieșit de pe teren

Lankshear a marcat unicul gol al partidei în minutul 61, când Berhalter i-a pasat cu capul, iar atacantul l-a învins pe portarul Danny Ward cu o execuție spectaculoasă.

Cu toate acestea, Lankshear și-a pus echipa într-o situație dificilă, după ce a încălcat o regulă introdusă recent în fotbal.

Regula prevede că jucătorii au la dispoziție 10 secunde pentru a părăsi terenul după ce au fost schimbați. Aceasta a fost în vigoare la Cupa Mondială din această vară și va fi aplicată la toate nivelurile fotbalului englez începând cu sezonul 2026/27.

Înlocuit în minutul 81 cu Fin Cartwright, Lankshear a dat mâna cu un adversar, i-a aplaudat pe suporteri și nu s-a grăbit deloc să părăsească gazonul, în ciuda gesturilor disperate ale antrenorului Kim Hellberg, care îi cerea să iasă mai repede.

Arbitrul a considerat că Lankshear trage de timp și a sancționat echipa gazdă. Cartwright a fost nevoit să aștepte un minut pentru a intra pe teren, perioadă în care Boro a jucat în inferioritate numerică.

NEW LAW ALERT! 🚨



Middlesbrough were briefly forced to play with ten after Will Lankshear took too long to exit the field of play against Wrexham in the Carabao Cup... wait until the end to watch Kim Hellberg seeing the funny side! 😅 pic.twitter.com/yTpsKfc4Tf — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 7, 2026

Middlesbrough a rezistat, s-a impus cu 1-0, iar Lankshear a fost desemnat jucătorul meciului. Atacantul a fost surprins râzând de Sky Sports, în timp ce spunea: „Nu știam!”.

Hellsberg a intervenit rapid și i-a spus, în glumă: „Nu spune asta! Nu spune că nu știai. Apoi, eu o să fiu criticat”.

Ulterior, Lankshear a explicat, potrivit foxsports.com.au: „Nu am participat la ședințele arbitrilor de la începutul anului, pentru că am venit de la Tottenham. Acum știu că trebuie să ies de pe teren mult mai repede!” .

Ce spune regulamentul

„Pentru a reduce la minimum întârzierile și a asigura reluarea rapidă a jocului, jucătorii care sunt înlocuiți vor trebui să părăsească terenul în termen de 10 secunde de la semnalul de înlocuire.

În cazul în care un jucător depășește limita de 10 secunde, înlocuirea nu poate fi anulată, iar jucătorul de rezervă nu poate fi schimbat.

Cu toate acestea, jucătorul de rezervă va avea voie să intre pe teren abia la prima întrerupere a jocului, după ce a trecut un minut”.

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