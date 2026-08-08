Oprița și-a pierdut cumpătul A țipat la propriii suporteri în timpul partidei Steaua - SCM Râmnicu Vâlcea: „Doi am, lăsați-mă în pace”

STEAUA - SCM RÂMNICU VÂLCEA 1-2. Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul „militarilor”, a răbufnit în finalul primei reprize.

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Steaua a intrat în dezavantaj la pauză, după ce Lemac ('18) și Danciu ('32) au punctat pentru SCM Râmnicu Vâlcea, nou-promovată în Liga 2.

Daniel Oprița a răbufnit în Steaua - SCM Râmnicu Vâlcea: „Ăștia sunt, doi! Lăsați-mă în pace!”

În prelungirile primei reprize, Daniel Oprița și-a pierdut cumpătul și a avut un schimb de replici cu câțiva suporteri ai roș-albaștrilor.

Antrenorul Stelei s-a întors către fanii aflați în spatele băncii de rezerve și a început să țipe.

„Ăștia sunt, doi! Lăsați-mă în pace! Doi fundași am!”, a urlat Oprița.

Partida a fost transmisă pe canalul oficial de Youtube Steaua TV, iar comentatorul duelului a afirmat:

„Daniel Oprița își pierde cumpătul, începe să se certe cu suporterii. Ar trebui să rămână calm, e clar că există o stare de nemulțumire. Nu poți să mulțumești pe toată lumea”.

Steaua a redus din diferență în repriza secundă, prin Mihai Adăscăliței (31 de ani), dar nu a fost suficient pentru a obține un rezultat pozitiv.

„Militarii” au fost învinși cu același scor cu care au pierdut și la debutul noului sezon, în duelul cu CSM Slatina.

La fel ca în stagiunile precedente în care a evoluat în Liga 2, Steaua nu are nici acum drept de promovare.

Clasamentul în Liga 2

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. CSM Slatina 2 6 2. Concordia Chiajna 2 6 3. Gloria Bistrița 2 6 4. CSM Reșița 2 6 5. Metalul Buzău 2 4 6. Popești-Leordeni 2 4 7. Râmnicu Vâlcea 2 4 8. Politehnica Timișoara 2 4 9. FC Bacău 2 3 10. Cetatea Suceava 2 3 11. CS Afumați 2 3 12. Ștefănești 2 3 13. Metaloglobus 1 1 14. CSC Șelimbăr 2 1 15. CSC Dumbrăvița 2 1 16. FC Bihor 2 1 17. Olimpia Satu Mare 2 1 18. Unirea Slobozia 2 1 19. Chindia Târgoviște 1 0 20. Steaua București 2 0 21. ASA Târgu Mureș 2 0 22. CS Dinamo 2 0

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