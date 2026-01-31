„E nereală, falsă!” Sabin Gherdan, avocatul României în cazul Anei Bărbosu,  oferă lămuriri cititorilor GOLAZO.ro. „Am vorbit cu Ana”

Sabin Gherdan face lumină în cazul încurcat al medaliei de bronz din finala de la sol la JO Paris.

Avocatul român explică de ce s-a decis retrimiterea cazului la TAS, ce probe au americanii și ce șanse are România de a rămâne cu bronzul olimpic.

Netflix vs. Omega, aceasta va fi problema panelului de arbitri de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Cine va avea câștig de cauză?

Cum a primit vestea Ana Maria Bărbosu, 19 ani, că se va rejudeca la Tribunalul de Arbitraj Sportiv cazul în care câștigase bronzul olimpic. Toate detalii în rândurile de mai jos.

România a fost șocată, joi, de vestea că gimnasta Ana Bărbosu nu mai e sportiva care a ocupat locul trei în finala olimpică de la sol. Tribunalul Federal Elvețian a trimis cazul, pentru rejudecare, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, cel care soluționase favorabil României contestația depusă în 2024.

Sabin Gherdan, avocat al României în cazurile Anei Bărbosu și Sabrinei Voinea, și unul dintre cei care au făcut ca medalia de bronz a finalei olimpice de la sol să revină Anei, a oferit cititorilor GOLAZO.ro un amplu interviu.

Sabin Gherdan: „Ana și Jordan au câte o medalie”

Salut, Sabin. Să lămurim ceva, în primul rând. Ai spus, la o televiziune, că Anei Bărbosu nu i s-a luat medalia. Sigur, bănuiesc că nu și-a imaginat cineva că Federația Internațională de Gimnastică a trimis recuperatorii după medalie. Ce înseamnă atunci, mai exact, această propoziție a Tribunalului Federal Elvețian: „Hotărârea atacată nu mai produce efecte”? Cine e, în acest moment, pe locul 3 în finala de sol a JO Paris?

Am spus că nu i-a luat nimeni medalia pentru că nu se menționează nicăieri în hotărâre că medalia a fost retrasă Anei. Mai mult, nu o să-i ceară nimeni medalia în momentul de față.



Raportat strict la întrebarea ta, cine-i în momentul de față pe locul 3 la finala de sol de la Paris?, răspunsul este că depinde de soluția Tribunalului de Arbitraj Sportiv în rejudecare. Și, ce mai probabil, ulterior, de confirmarea hotărârii de către Tribunalul Federal Elvețian. Corect spus este că un exemplar se află la Ana și un alt exemplar la Jordan Chiles.

Sabin Gherdan este Senior Partner la Gherdan&Associates, o firmă de avocatură specializată în legislație sportivă.

Bun, spune-mi ce urmează acum? Care vor fi pașii?

Urmează să se sesizeze TAS (n.r. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne), să confirme faptul că a primit hotărârea TFE (n.r. Tribunalului Federal Elvețian) și să dispună rejudecarea cauzei. Trebuie să se analizeze admisibilitatea probei video pe care partea americană a depus-o după finalizarea dezbaterilor în primul ciclu procesual. Dacă este veridică. Va trebui efectuată o expertiză pe cheltuiala părții române.

Ca să lămurim și această problemă cât ai amintit de ea. E, de fapt, un calup de imagini pus la dispoziția părții americane de Netflix, care filma la Paris un documentar despre Simone Biles (n.r. Simone Biles Rising).

Da, exact. Un montaj, mai exact. Iar TAS trebuie să analizeze dacă sunt legale, dacă sunt admisibile în primul rând. Pe acele imagini au pus acolo un cronometru și în baza acelui cronometru pe care ei l-au gestionat, adică partea americană, și-ar dori să se stabilească exact durata...

Timpul în care a ajuns Cecile Landi (n.r. antrenoarea lui Jordan Chiles) la masa arbitrelor.

Da. Dar, ca să-mi continui ideea, TAS trebuie să analizeze proba. Dacă este obținută în mod legal, să analizeze imaginile respective, cum au fost obținute, se ridică problema dacă au fost manipulate sau nu. Iar dacă o admit de principiu, ar trebui să o analizeze în raport cu probatoriul deja aflat în dosarul cauzei.



Mai exact, înregistrarea oficială a cronometrului oficial Omega, care spune foarte clar că înregistrarea contestației a venit cu 4 secunde peste termenul legal (n.r. care e de 1 minut). Mai mult, la dosarul cauzei se află și declarația antrenoarei Cecile Landi care spune că înregistrarea contestației s-a făcut imediat, fără a exista un decalaj.

Sabin Gherdan: „Au improvizat un cronometru”

Ai văzut acel montaj. Ce se vede în el? Ne poți spune?

Compania de streaming avea patru sau cinci oameni care filmau din diferite unghiuri, aflați în tribună. Și au pus toate cadrele acelea unele peste altele, au lipit un cronometru căruia i-au dat start și stop când au considerat de cuvință. E un video în care ecranul se împarte în patru, plus imaginea din mijloc. Deci, e un dreptunghi cu patru clipuri în părți plus unul în centru. Clipul din partea stângă este tăiat, începe doar ulterior celorlalte video-uri, iar sunetul nu poți să îți dai seama din care clip este. Cum spuneam, e un montaj.

Sună foarte artistic. Ca să fie foarte clar pentru toată lumea, de ce a întors Tribunalul Federal Elvețian cazul la TAS? De ce a cerut rejudecarea?

Pe scurt, pentru că au existat anumite vicii de proceduri în relație cu partea americană. Mai exact, le-au fost comunicate anumite comunicări în dosar la altă adresa de mail decât cea pe care o foloseau. Dar citarea aceasta nelegală e imputată grefei de la TAS, nu arbitrilor sau părților. Grefa citează părțile și asigură aspectele administrative ale cauzei.



Practic, Tribunalul Federal Elvețian nu contestă decizia arbitrilor de la Lausanne (n.r. sediul TAS) ci reține că a existat un viciu de procedură, iar singurul remediu este rejudecarea și analiza probei respective.

Îmi amintesc, dacă nu greșesc, că avocatul americanilor nu a avut nicio obiecție, la vremea respectivă, la adresa desfășurării procesului.

Da, a fost întrebat dacă consideră că în cadrul procedurii i-a fost respectat dreptul de a fi «auzit», dacă au fost respectate drepturile procedurale, dacă are vreo obiecție. Și el a zis că «mi-au fost respectate drepturile, nu am nicio obiecție».

Deci el, care era direct interesat, nu acuză vicii de procedură, dar Tribunalul Federal elvețian o face.

Avocatul din fața TAS al lui Jordan Chiles nu a mai reprezentat-o pe sportivă în fața TFE. Până la urmă, practic, și-au contrazis propria poziție procesuală anterioară.

Sabin Gherdan: „Americanii au în jur de 45 de avocați”

Apropo de case de avocatură. Am citit comunicatul Tribunalului Federal Elvețian și am dat peste câteva nume de firme. Câte sunt angajate în acest proces?

Avocații USA Gimnastics vin de la trei societății de avocatură de top: Schellenberg Wittmer (Zurich), Jenner & Block (New York), Rubinstein ADR (Chicago), Iar Jordan Chiles a fost reprezentată de alte trei societăți de avocatără de o anvergură internațională: Homburger (Zurich), Gibson Dunn (California), Lenz & Staehelin (Zurich). Fiecare societate de avocatură a atribuit un număr de 7-8 avocați în reprezentarea clientului, alături de avocați parteneri. În total au fost în jur de 45 de avocați.

Iar partea română?

Șase.

Șase firme?

Nu, șase oameni. Dintre care doi avocați parteneri.

Suntem, ca de obicei, ca la Posada, Rovine, Călugăreni, puțini împotriva a «câtă frunză, câtă iarbă». Apropo de avocați. Unul dintre cei care o reprezintă pe Jordan Chiles, Maurice Suh, a spus că: „După cum a recunoscut instanța (n.r. Tribunalul Federal elvețian), există dovezi video „concludente” că Jordan a fost câștigătoarea de drept a medalie de bronz”. Ți se pare o afirmație hazardată?

Nu e o afirmație hazardată, e de-a dreptul nereală, falsă. Pentru că Tribunalul Federal Elvețian nu a susținut că Jordan a fost câștigătoarea de drept a medaliei de bronz. Ci a spus în felul următor. E o chestiune tehnică, o să explic și de ce e tehnică. Pentru că articolul 190a alin. (1) pct. a din PILA (Legea Federală privind dreptul internațional privat), cel prin care reglementează revizuirea, menționează mai multe condiții.



A doua condiție este că, și citez, «proba invocată să fie decisivă, respectiv de natură să conducă la modificarea hotărârii într-un sens favorabil părții reclamante». Adică, în teorie să aibă posibilitatea teoretică de a schimba decizia litigiului. Dar instanța nu analizează caracterul practic, ci doar teoretic.



Nu revine TFE (n.r. Tribunalului Federal Elvețian) sarcina de a aprecia valoarea probantă a înregistrării. Nici de a stabili dacă este suficientă pentru a contrazice datele de cronometrare din raport Omega. Și nici de a decide dacă contestația a fost formulată în termen.

Acum îi revine Tribunalul de Arbitraj Sportiv să decidă dacă dovada respectivă, clipul Netflix, poate să dovedească ceea ce americanii susțin. Sabin Gherdan, avocat român

Sabin Gherdan: „Ar fi nemaiîntâlnit”

Sabin, toată lumea vrea să știe care sunt posibilele scenarii. Sigur, logica ne spune că sunt două. TAS decide în favoarea Anei sau a lui Jordan Chiles. Nu știu dacă se mai poate ajunge la un compromis, în care ambele să fie clasate pe locul trei al finalei olimpice de la sol.

Vreau să subliniez că recursul lui Jordan Chiles a fost respins. Adică Tribunalul Federal elvețian a constatat că arbitrii de la TAS au dat dovadă de imparțialitate, au fost independenți și au desfășurat atribuțiile în conformitate cu obligațiile lor.



Dacă proba video va fi admisă, ar trebui să se analizeze în comparație cu probatoriul existent. Probatoriu existent ne spune că au depășit timpul regulamentar de depunere al contestației cu patru secunde, conform cronometrului oficial Omega.



Ar fi o premieră să se constate că cronometrul oficial Omega pentru Jocurile Olimpice 2024, recunoscut oficial cu o marjă de eroare extrem de mică de 1/1.000.000 dintr-o secundă - adică un milion-ime de secundă. conform Omega. ar putea avea o majă de eroare de 4 secunde.

În termeni fotbalistici, ar fi cum am ține cont nu de timpul regulamentar al arbitrului, ci de un cronometru al televiziunii care transmite meciul.

Sau cum nu am ține cont de analiza din camera VAR, de imaginile de acolo, ci de ale unui spectator care filma partida din tribună.

Dacă montajul video, compilația aceea de clipuri, nu va fi admisă ca probă de TAS, americanii ar mai avea o șansă de a întoarce și această decizie la Tribunalul Federal Elvețian?

Dacă se constată că acel montaj video este prelucrat și nu va putea fi admis ca probă, în momentul de față, obiectiv, litigiul ar trebui să se oprească acolo și să se rețină soluția TAS-ul din prima instanță,în primul ciclu procesual, iar medalia va reveni Anei. E cel mai simplu scenariu.



În cazul în care se constată că proba care în teorie era concludentă, dar după expertiză se reține contrariul, din orice fel de motiv, respectiv că nu poate determina ce susține partea americană, nu se va ține cont de aceasta. În această ipoteză, TAS va trebui să decidă pe baza probatoriului deja administrat, anume proba Omega.

S-a dorit ca și Omega, firma cu care s-a colaborat la JO, să aibă, precum cele Longines și Fujitsu, un sistem de lockdown. Acesta nu mai permite înregistrarea de contestații după timpul regulamentar. Se închide, nu mai poți scrie nimic în el. Ai depășit, în cazul de la sol, minutul regulamentar, cu 1 secundă sau cu 10, nu se mai poate face nimic. Surse GOLAZO.ro în 25 august 2024

Sabin Gherdan: „E neplăcut pentru oricine”

Mai lămurește ceva pentru iubitorii de gimnastică. Ce înseamnă, mai exact, formularea aceasta din comunicatul Tribunalului Federal elvețian: «Grave încălcări al regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică»?

Faptul că nu au avut un sistem care să determine la momentul respectiv, în timpul finalei, dacă o contestație este pusă în termen sau nu. La asta se referă.

Păi, nu e clar că acest termen e când arbitra/arbitrul apasă pe buton și înregistrează contestația?

Când cei de la FIG au fost întrebați cine a fost persoana care a înregistrat contestația lui Chiles, nu au putut să o identifice. Mai mult, arbitra Sacchi a declarat în cadrul audierilor că nu dispunea de un sistem, în timp real, care să-i transmită: «vezi că s-a depus contestația peste termenul de un minut».



Arbitra nu știa dacă contestația este în timpul regulamentar sau nu. FIG nu și-a instituit un sistem care să permită arbitrilor să observe aceste aspecte. Arbitra a recunoscut că dacă știa că acea contestație a fost depusă peste termen nu ar mai fi analizat-o.

Ai vorbit cu Ana? Cum ți s-a părut că a primit vestea?

Am informat-o pe Ana, am vorbit de câteva ori în cursul zilei de joi. I-am explicat ce înseamnă, strict teoretic. A primit vestea în mod normal. Era prinsă pentru că avea un examen seara și era concentrat pentru acel examen. Are și competiții zilele acestea.



Pur și simplu așteaptă ca Tribunalul să pronunțe o decizie definitivă. E evident neplăcut pentru oricine e parte în acest litigiu. Să nu știi care e decizia finală, deși concursul a avut loc acum aproape 2 ani... Mai ales că nu e culpa vreunei dintre părți, ci a Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Plus a Federației Internaționale de Gimnastică. De aceea s-a și admis această revizuire.

