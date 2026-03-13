Răzvan Burleanu FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Diverse

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 15:31
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 15:59
  • FRF a stabilit că judecarea contestației depuse la TAS privind candidatura lui Răzvan Burleanu va avea loc în regim normal, iar cererea de suspendare a Adunării Generale dedicate alegerilor va fi analizată până pe 18 martie.

Alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal, programate pe 18 martie, au intrat într-o fază tensionată după ce disputa privind dreptul lui Răzvan Burleanu (41 de ani) de a candida pentru un nou mandat a ajuns pe masa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS).

Veste proastă pentru Lucescu Alarmă înaintea barajului cu Turcia: un stranier care urma să fie în lot a suferit o accidentare gravă și e out
Citește și
Veste proastă pentru Lucescu Alarmă înaintea barajului cu Turcia: un stranier care urma să fie în lot a suferit o accidentare gravă și e out
Citește mai mult
Veste proastă pentru Lucescu Alarmă înaintea barajului cu Turcia: un stranier care urma să fie în lot a suferit o accidentare gravă și e out

Contracandidatul său, Ilie Drăgan (41 de ani), a depus o contestație la tribunalul de la Lausanne prin care solicită analizarea legalității candidaturii actualului președinte al FRF pentru al patrulea mandat.

În paralel, Drăgan încearcă să obțină în instanțele civile din România suspendarea alegerilor până la o decizie a TAS.

Pe 11 martie, Tribunalul București a respins ca neîntemeiată cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale. La scurt timp după comunicarea hotărârii, Ilie Drăgan a formulat apel.

Ilie Drăgan: „FRF nu vrea procedură de urgență”

Între timp, dosarul de la TAS a început să se miște. Ilie Drăgan susține că Federația a refuzat judecarea cauzei în procedură expeditivă.

„Federația a respins ieri solicitarea noastră de a se judeca în regim de urgență prin procedură expeditivă.

Ei vor să se judece în procedură normală, astfel încât să existe o decizie a tribunalului cu privire la candidatura lui Răzvan Burleanu după alegerile din 18 martie”, a declarat Drăgan pentru GOLAZO.ro.

Surse FRF: „Cum am putea răspunde în două zile la ce au pregătit ei luni de zile?

Surse din cadrul FRF au explicat pentru GOLAZO.ro de ce Federația a optat pentru procedura normală în judecarea pe fond a contestației.

Miza este stabilirea dacă actuala candidatură a lui Răzvan Burleanu reprezintă al treilea sau al patrulea mandat la conducerea FRF, în condițiile în care Statutul Federației prevede că aceeași persoană nu poate ocupa funcția de președinte pentru mai mult de trei mandate.

„Ne vom judeca pe cererea de suspendare a Adunării Generale de alegeri făcută la TAS până miercuri, 18 martie, dar judecata pe fond va fi în regim normal.

Ei au continuat să depună acte și documente. Cum am putea răspunde în două zile la ce au pregătit ei luni de zile? Nu avem timp să traducem toate documentele, nu poți risca să te judeci fără toate actele”, au declarat surse din Federație pentru GOLAZO.ro.

Suspiciuni în interiorul FRF

Demersurile lui Ilie Drăgan sunt privite cu suspiciune în interiorul Federației, unde există întrebări legate de rapiditatea și resursele folosite pentru deschiderea procedurilor.

„Ideea nu este că a făcut apel la Tribunal, e dreptul lui, ci că l-a făcut în mai puțin de o oră de când s-a comunicat hotărârea.

Fizic nu avea timp să fie redactat apelul atât de repede. Întrebarea este cine se află în spatele lui sau a lor. Cert este că sunt pregătiți, că au bani de taxe. TAS nu este ieftin.

Documentul este scris bine, de cineva care cunoaște atât dreptul, cât și specificul TAS și al dreptului sportiv”, au dezvăluit sursele GOLAZO.ro.

Întrebat de GOLAZO.ro cine îl reprezintă în litigiu cu FRF, Ilie Drăgan a refuzat să divulge numele avocatului. Din informațiile redacției acesta este un consilier juridic tânăr, nu foarte cunoscut în breasla avocaților.

Răzvan Burleanu: „Sunt convins că voi câștiga”

Răzvan Burleanu se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al treilea său mandat consecutiv în funcția de președinte al instituției, și ultimul, conform statutului Federației.

Invitat în episodul 2 al podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Răzvan Burleanu anunțase în premieră că va candida pentru un nou mandat la șefia FRF.

  • În 2014, Burleanu a câștigat în fața lui Vasile Avram: 113-58 voturi
  • În 2018 a câștigat vs Lupescu: 168-78
  • ⁠În 2022 a fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate

Citește și

Apariție neașteptată FOTO. Motivul pentru care un jucător convocat de Mircea Lucescu s-a fotografiat cu steagul Ungariei
Stranieri
14:15
Apariție neașteptată FOTO. Motivul pentru care un jucător convocat de Mircea Lucescu s-a fotografiat cu steagul Ungariei
Citește mai mult
Apariție neașteptată FOTO. Motivul pentru care un jucător convocat de Mircea Lucescu s-a fotografiat cu steagul Ungariei
Număr 9 surpriză! Pe cine convoacă Mircea Lucescu ca atacant în locul lui Louis Munteanu, accidentat. Bifează acum meciul 200 în Liga 1
Nationala
14:10
Număr 9 surpriză! Pe cine convoacă Mircea Lucescu ca atacant în locul lui Louis Munteanu, accidentat. Bifează acum meciul 200 în Liga 1
Citește mai mult
Număr 9 surpriză! Pe cine convoacă Mircea Lucescu ca atacant în locul lui Louis Munteanu, accidentat. Bifează acum meciul 200 în Liga 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Acest parteneriat strategic e un fel de a băga un băț românesc prin gardul unguresc”. Vizita lui Zelenski la București, explicată de cel mai cunoscut analist al spațiului ex-sovietic
INTERVIU „Acest parteneriat strategic e un fel de a băga un băț românesc prin gardul unguresc”. Vizita lui Zelenski la București, explicată de cel mai cunoscut analist al spațiului ex-sovietic
INTERVIU „Acest parteneriat strategic e un fel de a băga un băț românesc prin gardul unguresc”. Vizita lui Zelenski la București, explicată de cel mai cunoscut analist al spațiului ex-sovietic
FRF presedinte frf TAS razvan burleanu ilie dragan alegeri frf
Știrile zilei din sport
Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Superliga
09:04
Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Citește mai mult
Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Superliga
13.03
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Autogol antologic în Liga 1 FOTO. Imaginile care vor face înconjurul lumii: unul dintre cele mai ridicole tontogoluri din istorie!
Superliga
13.03
Autogol antologic în Liga 1 FOTO. Imaginile care vor face înconjurul lumii: unul dintre cele mai ridicole tontogoluri din istorie!
Citește mai mult
Autogol antologic în Liga 1 FOTO. Imaginile care vor face înconjurul lumii: unul dintre cele mai ridicole tontogoluri din istorie!
  „S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”
Superliga
13.03
„S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”
Citește mai mult
  „S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:56
„Mi-au pus carne în ghiozdan” Radu Naum povestește un episod amuzant: cum au încercat oficialii unui club din România să-l mituiască
„Mi-au pus carne în ghiozdan” Radu Naum povestește un episod amuzant: cum au încercat oficialii unui club din România să-l mituiască
23:17
„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”
„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”
22:01
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
22:39
„Nu suntem degeaba aici” VIDEO. Eroul lui FC Argeș, mesaj pentru contestatari, după victoria cu U Craiova
 „Nu suntem degeaba aici” VIDEO. Eroul lui FC Argeș, mesaj pentru contestatari, după victoria cu U Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Top stiri
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
Superliga
13.03
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
Citește mai mult
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Superliga
13.03
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Citește mai mult
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
Superliga
13.03
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
Citește mai mult
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE
B365
12.03
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 25 rapid 29 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
14.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share