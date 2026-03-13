FRF a stabilit că judecarea contestației depuse la TAS privind candidatura lui Răzvan Burleanu va avea loc în regim normal, iar cererea de suspendare a Adunării Generale dedicate alegerilor va fi analizată până pe 18 martie.

Alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal, programate pe 18 martie, au intrat într-o fază tensionată după ce disputa privind dreptul lui Răzvan Burleanu (41 de ani) de a candida pentru un nou mandat a ajuns pe masa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS).

Contracandidatul său, Ilie Drăgan (41 de ani), a depus o contestație la tribunalul de la Lausanne prin care solicită analizarea legalității candidaturii actualului președinte al FRF pentru al patrulea mandat.

În paralel, Drăgan încearcă să obțină în instanțele civile din România suspendarea alegerilor până la o decizie a TAS.

Pe 11 martie, Tribunalul București a respins ca neîntemeiată cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale. La scurt timp după comunicarea hotărârii, Ilie Drăgan a formulat apel.

Ilie Drăgan: „FRF nu vrea procedură de urgență”

Între timp, dosarul de la TAS a început să se miște. Ilie Drăgan susține că Federația a refuzat judecarea cauzei în procedură expeditivă.

„Federația a respins ieri solicitarea noastră de a se judeca în regim de urgență prin procedură expeditivă.

Ei vor să se judece în procedură normală, astfel încât să existe o decizie a tribunalului cu privire la candidatura lui Răzvan Burleanu după alegerile din 18 martie”, a declarat Drăgan pentru GOLAZO.ro.

Surse FRF: „Cum am putea răspunde în două zile la ce au pregătit ei luni de zile?”

Surse din cadrul FRF au explicat pentru GOLAZO.ro de ce Federația a optat pentru procedura normală în judecarea pe fond a contestației.

Miza este stabilirea dacă actuala candidatură a lui Răzvan Burleanu reprezintă al treilea sau al patrulea mandat la conducerea FRF, în condițiile în care Statutul Federației prevede că aceeași persoană nu poate ocupa funcția de președinte pentru mai mult de trei mandate.

„Ne vom judeca pe cererea de suspendare a Adunării Generale de alegeri făcută la TAS până miercuri, 18 martie, dar judecata pe fond va fi în regim normal.

Ei au continuat să depună acte și documente. Cum am putea răspunde în două zile la ce au pregătit ei luni de zile? Nu avem timp să traducem toate documentele, nu poți risca să te judeci fără toate actele”, au declarat surse din Federație pentru GOLAZO.ro.

Suspiciuni în interiorul FRF

Demersurile lui Ilie Drăgan sunt privite cu suspiciune în interiorul Federației, unde există întrebări legate de rapiditatea și resursele folosite pentru deschiderea procedurilor.

„Ideea nu este că a făcut apel la Tribunal, e dreptul lui, ci că l-a făcut în mai puțin de o oră de când s-a comunicat hotărârea.

Fizic nu avea timp să fie redactat apelul atât de repede. Întrebarea este cine se află în spatele lui sau a lor. Cert este că sunt pregătiți, că au bani de taxe. TAS nu este ieftin.

Documentul este scris bine, de cineva care cunoaște atât dreptul, cât și specificul TAS și al dreptului sportiv”, au dezvăluit sursele GOLAZO.ro.

Întrebat de GOLAZO.ro cine îl reprezintă în litigiu cu FRF, Ilie Drăgan a refuzat să divulge numele avocatului. Din informațiile redacției acesta este un consilier juridic tânăr, nu foarte cunoscut în breasla avocaților.

Răzvan Burleanu: „Sunt convins că voi câștiga”

Răzvan Burleanu se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al treilea său mandat consecutiv în funcția de președinte al instituției, și ultimul, conform statutului Federației.

Invitat în episodul 2 al podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Răzvan Burleanu anunțase în premieră că va candida pentru un nou mandat la șefia FRF.

În 2014, Burleanu a câștigat în fața lui Vasile Avram: 113-58 voturi

În 2018 a câștigat vs Lupescu: 168-78

⁠În 2022 a fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate

