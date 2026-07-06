„FIFA are regulile ei!” Reacția specialistului după ce FIFA, la intervenția lui Trump, a anulat suspendarea lui Balogun
Donald Trump, președintele SUA, și Perez Burrull (în medalion), fost arbitru spaniol. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„FIFA are regulile ei!” Reacția specialistului după ce FIFA, la intervenția lui Trump, a anulat suspendarea lui Balogun

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 09:43
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 11:09
  • Donald Trump (80 de ani), președintele Statelor Unite, și-a dorit cu orice preț ca Folarin Balogun, 25 de ani, atacantul americanilor, să poată juca în „optimile” de finală contra Belgiei.
  • Iar dorința i-a fost îndeplinită de FIFA, care i-a șters suspendarea după cartonașul roșu primit cu Bosnia.
  • Alfonso Perez Burrull, expert pe probleme de arbitraj în Marca, crede că „roșul” luat de Balogun și, implict, suspendarea acestuia, sunt măsuri corecte.
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După nenumăratele sale ingerințe în viața politică a SUA și condamnările suferite, Trump își «vâră coada» și în fotbal. Acesta l-a apelat pe Infantino, dorind ca atacantului american Balogun să-i fie ștearsă suspendarea primită în urma unui fault dur, făcut în victoria cu Bosnia, scor 2-0.

Perez Burrull: „FIFA are regulile ei”

Expertul Marca în probleme de arbitraj, Alfonso Perez Burrull, „central” cu peste 220 de meciuri conduse în LaLiga, a declarat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că e corect „roșul” primit de Balogun după faultul din partida câștigată de americani contra europenilor.

„Contactul se datorează mai mult efectului săriturii și tensiunii generate decât faptului că un jucător încearcă să comită un fault periculos. Dacă se ia în considerare doar contactul, acesta este într-adevăr suficient de puternic pentru un cartonaș roșu, dar dacă se analizează întreaga fază, nu văd nicio intenție.

Însă cred că este destul de dificil, și subiectiv, să se evalueze intenția în acest caz, dacă a vrut sau nu, așa că se pedepsește contactul. Ceea ce e corect”, a explicat Perez Burrull.

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Spaniolul s-a arătat și el uimit de decizia FIFA, de a întoarce o hotărâre a brigăzii de arbitri, cu doar o zi înainte de partida dintre SUA și Belgia, din „optimile” Mondialului.

FIFA are propriul regulament într-o anumită măsură... Cred că atunci când o fază este evaluată pe teren de către arbitru și de VAR și este analizată, decizia luată este cea care contează, chiar dacă se pretează la interpretare. Decizia nu are legătură, sau nu ar trebui să aibă, cu ceea ce se sancționează sau anulează ulterior... pur și simplu sunt faze care pot fi interpretate. Iar hotărârile arbitrilor trebuie respectate”, ne-a declarat Perez Burrull.

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Trump l-a sunat pe Infantino

Relația foarte bună dintre cei doi, dovadă și pauzele de hidratare la partidele în care temperatură e sub 25 de grade, doar pentru ca televiziunea americană să mai poate insera un calup de reclame, și-a spus cuvântul și acum. La trei zile după ce Balogun a fost eliminat și, implicit, suspendat o partidă de la acest Mondial, un telefon dat de președintele SUA președintelui FIFA a schimbat lucrurile.

Jurnaliștii de la New York Times au refăcut traseul acestei decizii fără precedent la un Campionat Mondial. Scott Godwin, manager al unui fond de investiții și sponsor important al Federației de Fotbal din SUA, le-ar fi spus unor membri ai administrației Trump faptul că Raphael Claus ar fi fost implicat în trucarea unor meciuri în Brazilia, acordând cartonașe roșii nejustificate.

Meme Trump - Balogun Meme Trump - Balogun
Meme Trump - Balogun

Autoritățile braziliene, la vremea scandalului, nu au găsit dovezi care să susțină aceste acuzații, dar Trump, condamnat pentru abuz sexual, a adus în discuție această problemă în convorbirea cu Infantino.

Apoi, reședintele SUA, alături de Howard Lutnick, secretarul Comerțului, Andrew Giuliani, fiul avocatului Rudy Giuliani, au alcătuit o echipă de avocați pentru a ataca decizia eliminării lui Balogun. S-au bazat în special pe faptul că VAR a oferit reluări în „slow motion”, fapt care contravine regulilor FIFA. Au înaintat apelul, iar Trump i-a spus lui Infantino că partea americană e de părere că „roșul” a fost o măsură excesivă.

Un comitet independent al FIFA a revizuit toate aceste informații și a luat decizia ca suspendarea atacantului american, de o partidă, să fie ștearsă.

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