- Decizia luată de FIFA în privința suspendării lui Folarin Balogun nu a stârnit doar indignare, ci și o serie de meme-uri din partea fanilor fotbalului.
Jucătorul Statelor Unite a primit o suspendare de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0, iar decizia forului internațional de a anula sancțiunea a dat peste cap cursul competiției.
Val de meme-uri pe internet după ce FIFA a anulat suspendarea lui Balogun
Pe lângă nemulțumirile create în rândul adversarilor, mai ales în cazul Belgiei, adversara din optimi care a contestat dur hotărârea, fanii fotbalului au reacționat și ei pe rețelele de socializare.
Pe lângă discuțiile stârnite, internauții n-au ezitat să creeze și puțin amuzament în jurul situației, multe dintre meme-uri fiind îndreptate chiar și către președintele Donald Trump.
Multe voci consideră că decizia luată de FIFA ar fi fost cerută chiar de la Casa Albă.
Galerie foto (4 imagini)
Au apărut și meme-uri sub formă de video, tot cu direcție către ajutorul primit din partea lui Tump:
- Folarin Balogun: „Tati, mi-au dat un cartonaș roșu”
- Donald Trump:
FOTO. Faultul lui Folarin Balogun pentru care a primit cartonaș roșu
Galerie foto (6 imagini)
Balogun a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Statelor Unite la această ediție a Mondialului.
Atacantul a fost titular în 3 dintre cele 4 partide disputate până acum de naționala sa, reușind să marcheze de 3 ori.
SUA va întâlni Belgia în faza optimilor de finală, marți, 7 iulie, de la 03:00, ora României.
Câștigătoarea partidei va întâlni în „sferturi” Spania sau Portugalia, echipe care se vor întâlni în această seară, de la ora 22:00.