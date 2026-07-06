Decizia luată de FIFA în privința suspendării lui Folarin Balogun nu a stârnit doar indignare, ci și o serie de meme-uri din partea fanilor fotbalului.

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Jucătorul Statelor Unite a primit o suspendare de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0, iar decizia forului internațional de a anula sancțiunea a dat peste cap cursul competiției.

Val de meme-uri pe internet după ce FIFA a anulat suspendarea lui Balogun

Pe lângă nemulțumirile create în rândul adversarilor, mai ales în cazul Belgiei, adversara din optimi care a contestat dur hotărârea, fanii fotbalului au reacționat și ei pe rețelele de socializare.

Pe lângă discuțiile stârnite, internauții n-au ezitat să creeze și puțin amuzament în jurul situației, multe dintre meme-uri fiind îndreptate chiar și către președintele Donald Trump.

Multe voci consideră că decizia luată de FIFA ar fi fost cerută chiar de la Casa Albă.

Au apărut și meme-uri sub formă de video, tot cu direcție către ajutorul primit din partea lui Tump:

Folarin Balogun: „Tati, mi-au dat un cartonaș roșu”

Donald Trump:

Folarin Balogun : “Daddy they gave me a red card”



Donald Trump pic.twitter.com/WYFkZsmPKt — Twilight (@the_marcoli_boy) July 5, 2026

FOTO. Faultul lui Folarin Balogun pentru care a primit cartonaș roșu

Balogun a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Statelor Unite la această ediție a Mondialului.

Atacantul a fost titular în 3 dintre cele 4 partide disputate până acum de naționala sa, reușind să marcheze de 3 ori.

SUA va întâlni Belgia în faza optimilor de finală, marți, 7 iulie, de la 03:00, ora României.

Câștigătoarea partidei va întâlni în „sferturi” Spania sau Portugalia, echipe care se vor întâlni în această seară, de la ora 22:00.

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