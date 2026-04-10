Dani Carvajal FOTO: IMAGO
Campionate

Fotbaliști cunoscuți, anchetați! Foști internaționali, parte dintr-o schemă de evaziune fiscală? Cifrele descoperite de anchetatori

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 10.04.2026, ora 00:06
Actualizat: 10.04.2026, ora 00:06
  • Mai mulți fotbaliști importanți sunt anchetați de autoritățile spaniole, după ce ar fi luat parte la o întreagă rețea de contrabandă cu ceasuri de lux.

Dani Carvajal, Cesar Azpilicueta, Santi Cazorla, Giovani Lo Celso, Thomas Partey, Juan Bernat și David Silva ar fi achiziționat mai multe astfel de ceasuri de la o companie cu sediul în Andorra.

Citește și
Citește mai mult
Mai mulți fotbaliști importanți sunt anchetați de autoritățile spaniole

Ancheta a fost inițiată de sistemul judiciar din Andorra, în colaborare cu Garda Civilă Spaniolă și se concentrează pe un sistem de vânzări care ar fi permis introducerea ceasurilor în Spania fără plata TVA-ului.

Fotbaliștii ar fi achiziționat ceasuri de lux de la compania din Andorra, care acționa ca intermediar în respectivele tranzacții.

Cifrele descoperite de anchetatori

Conform marca.com, Dani Carvajal ar fi plătit 64.800 de euro pentru un Rolex Daytona, în timp ce Azpilicueta ar fi achitat nu mai puțin de 115.000 de euro pentru ceasuri de la Audemars Piguet și Patek Philippe.

Cea mai șocantă sumă a fost plătită de David Silva, cel care a plătit aproape 295.000 de euro pe patru ceasuri Patek Philippe.

Compania care intermedia aceste tranzacții are sediul în Andorra, iar conform anchetei, aceasta a achiziționat ceasurile de la distribuitori autorizați din Spania, iar apoi le-a importat în Andorra.

De acolo, acestea au fost vândute mai departe, cei care au pus la cale această schemă profitând de avantajele fiscale oferite de Andorra.

Parchetul din Andorra a solicitat colaborarea autorităților spaniole, iar în următoarele zile fotbaliștii implicați ar urma să fie audiați, pentru a stabili dacă aceștia au fost implicați în mod direct.

Citește și

Jocurile Olimpice
23:41
Citește mai mult
Campionatul Mondial
23:38
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Știrile zilei din sport
Nationala
09.04
Citește mai mult
Superliga
09.04
Citește mai mult
Diverse
09.04
Citește mai mult
Campionatul Mondial
09.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:10
22:16
20:02
22:20
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Diverse
09.04
Citește mai mult
Diverse
09.04
Citește mai mult
Diverse
09.04
Citește mai mult
B365
08.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 22 rapid 24 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share