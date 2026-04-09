„Transferuri” înainte de Mondial Naționala africană vrea să naturalizeze o întreagă echipă înainte de CM 2026

Federația de fotbal din Republica Democrată Congo are în plan să naturalizeze mai mulți fotbaliști înaintea Campionatului Mondial din această vară.

Selecționata africană a obținut pentru a doua oară în istorie calificarea la Mondial, după participarea din anul 1974.

Deși naționala din RD Congo are în componență câțiva jucători de mare calitate, conducătorii federației africane doresc să întărească semnificativ lotul, înainte de turneul final din vara acestui an.

Republica Democratică Congo vrea să naturalizeze mai mulți jucători înainte de Campionatul Mondial

După ce s-a calificat la Campionatul Mondial ca urmare a victoriei cu Jamaica obținută în prelungiri, scor 1-0, și a provocat o sărbătoare națională, selecționata din Republica Democrată Congo are planuri mari și pentru turneul final.

Deși echipa africană se poate mândri cu câțiva jucători care evoluează la un nivel înalt, precum Mbemba și Mukaku de la Lille, Bakambu de la Betis, Yoane Wissa de la Newcastle sau Wan-Bissaka de la West Ham, Federația de Fotbal din Congo vrea să naturalizeze mai mulți jucători înainte de Mondial.

Conform marca.com, Federația din Congo ar fi început deja să lucreze la documentele pentru a naturaliza mai mulți jucători, existând chiar și o listă cu zece nume care ar putea reprezenta selecționata congoleză.

Warren Bondo (Cremonese)

Willy Kambwala (Villarreal)

Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt)

Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig)

Samuel Mbangula (Werder Bremen)

Jordy Makengo (Fribourg)

Antoni Milambo (Brentford)

Dilane Bakwa (Padurea Nottingham)

Marc Bola (Watford)Bradley Locko (Brest)

Senny Mayulu, principala țintă

În ultimele ore, conform sursei citate, Federația din Congo ar fi început procedura legală pentru a-l putea folosi pe Senny Mayulu, tânărul mijlocaș de la PSG, la Campionatul Mondial.

Mayulu este eligibil să joace pentru Republica Democratică Congo și ar putea fi un jucător extrem de important în angrenajul echipei antrenate de Sebastien Desabre.

El Chadaille Bitshiabu, fundașul central al celor de la RB Leipzig, este și el considerat o variantă, discuțiile privind naturalizarea sa fiind în continuu progres.

