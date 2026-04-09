Lucescu, omagiat peste Prut Gestul făcut de Parlamentul Moldovei în memoria legendarului antrenor

Parlamentul Republicii Moldova l-a omagiat pe Mircea Lucescu, iar deputatul Renato Usatîi a ținut un scurt discurs despre fostul selecționer.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu două săptămâni conducea naționala în meciul de la Istanbul, contra Turciei, scor 0-1.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Moment de reculegere pentru Mircea Lucescu în Parlamentul Moldovei

Deputatul Renato Usatîi și-a exprimat respectul uriaș față de fostul selecționer, iar apoi cerut un moment de reculegere în memoria acestuia.

„Avem un eveniment, cu părere de rău, foarte trist. A plecat din viață o legendă. O legendă, nu doar a vecinilor noștri de peste Prut, o legendă mondială, iubită de sute de mii de cetățeni moldoveni.

Cel care e din generația lui Pele și Maradona, Mircea Lucescu s-a stins la vârsta de 80 de ani. L-a cunoscut tot globul pămânesc.

Să ținem un moment de reculegere pentru tot ce a făcut dumnealui și tot ce a făcut pentru sportul mondial”, a spus Renato Usatîi, în Parlamentul Moldovei, potrivit as.ro.

Federația Română de Fotbal a anunțat că aproximativ 15.000 de oameni au venit pe cel mai mare stadion al țării pentru a-și lua rămas bun de la Il Luce.

Priveghiul s-a încheiat joi, la ora 20:00, iar la slujba de înmormântare, programată vineri, ora 10:00, vor lua parte doar familia și apropiații.

