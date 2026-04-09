Premii în bani pentru sportivii ruși Comitetul Olimpic îi va recompensa pe cei care nu au putut participa la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Decizii politice perfide”

Comitetul Olimpic Rus a anunțat că îi va plăti pe sportivii ruși care nu au putut participa la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano - Cortina.

Interdicția pentru sportivii din Rusia și Belarus a continuat și la această ediție a JO, însă o parte dintre aceștia au putut concura ca echipe neutre, fără imn și steag național.

Mihail Degtyarev: „Am decis să acordăm bonusuri bănești”

Acum, șeful Comitetului Olimpic a anunțat decizia de a-i recompensa pe sportivii care nu au putut lua parte la competiție, în urma interdicției primite de Rusia încă din 2022, de la invazia asupra Ucrainei.

„Am decis, în cadrul ședinței comitetului executiv, să acordăm bonusuri bănești tuturor sportivilor olimpici care nu au putut participa la Jocurile Olimpice din cauza unor decizii politice perfide”, a transmis președintele Comitetului Olimpic Rus, Mihail Degtyarev, potrivit reuters.com.

În plus, ministerul Sportului și Comitetul Olimpic Rus fac tot posibilul pentru a asigura revenirea completă a tuturor sportivilor țării în competițiile internaționale, sub drapelul și imnul național.

„Unde este necesar, negociem. Acolo unde acest lucru eșuează, apărăm drepturile sportivilor în instanță, astfel încât echipa noastră să poată concura pentru medalii în efectiv complet”, a mai spus președintele.

În schimb, la ediția Jocurilor Paralimpice de Iarnă din acest an, Rusia și Belarus au primit un total de 10 locuri, unde au putut participa sub propriul steag, fiind huiduiți la ceremonia de deschidere.

