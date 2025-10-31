Trei tenismeni arestați Două persoane din România, reținute în urma unei anchete internaționale: „Sumele acopereau doar călătoria și cazarea”
Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Tenis

Trei tenismeni arestați Două persoane din România, reținute în urma unei anchete internaționale: „Sumele acopereau doar călătoria și cazarea”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 16:15
alt-text Actualizat: 31.10.2025, ora 16:15
  • O operațiune internațională desfășurată de polițiștii din Franța, Bulgaria, România și Spania a dus la arestarea a 16 persoane suspectate de implicare într-o rețea de trucare a meciurilor de tenis.
  • Printre cei reținuți se numără trei jucători profesioniști, clasați în afara topului 100 ATP, dar și un cetățean român.

Jucătorii de tenis ar fi acceptat să piardă seturi sau meciuri în schimbul unor sume de bani între 2018 și 2024, conform elpais.com.

Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
Citește și
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
Citește mai mult
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională

Trei tenismeni arestați în urma unei anchete internaționale. Alte două persoane din România, reținute

Pe 14 octombrie, coordonați de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), polițiștii celor patru țări au derulat operațiunea.

Au fost arestate nouă persoane în Franța, patru în Bulgaria, două în România și una în Guadalajara, unde locuia cetățeanul român Bogdan V.

Românul mai fusese arestat în urmă cu doi ani în Operațiunea Mursal, o altă anchetă împotriva fraudei sportive.

800.000 de euro
reprezintă câștigurile frauduloase ale rețelei, din primele estimări

Sursele apropiate anchetei au precizat că informațiile obținute după Operațiunea Mursal, au permis autorităților franceze să inițieze această nouă operațiune.

În cadrul Operațiunii Mursal, autoritățile au descoperit o metodă de fraudă prin care rețeaua manipula pariurile la meciuri de fotbal, profitând de întârzierea de 20–120 de secunde a imaginilor TV pentru a plasa zeci de pariuri câștigătoare.

Metoda a fost folosită inclusiv în timpul Campionatului Mondial din Qatar.

Totodată, rețeaua folosea și metode tradiționale, plătind sportivi pentru a pierde meciuri la tenis și tenis de masă în mai multe țări.

Informațiile obținute au fost transmise autorităților din țările vizate, ceea ce a dus la descoperirea faptului că mai mulți jucători ar fi pierdut intenționat meciuri din turneele Challenger și Futures, desfășurate în Europa, America și Africa, în schimbul unor sume de bani.

Nu erau sume foarte mari. Uneori, doar cât să-și acopere călătoria, cazarea și înscrierea la următorul turneu Sursă din cadrul anchetei

Investigația a mai relevat că unii membri ai rețelei foloseau conturi pe platforme online de pariuri pentru a paria sume mari pe meciurile trucate, uneori din diferite țări, și foloseau intermediari pentru transferuri de bani către sportivi.

Citește și

FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei,  cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
Superliga
14:23
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei, cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
Citește mai mult
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei,  cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
Creația lui Chivu Hakan Calhanoglu, de la jucătorul contestat de căpitanul lui Inter la  golgeterul Serie A
Campionate
14:15
Creația lui Chivu Hakan Calhanoglu, de la jucătorul contestat de căpitanul lui Inter la golgeterul Serie A
Citește mai mult
Creația lui Chivu Hakan Calhanoglu, de la jucătorul contestat de căpitanul lui Inter la  golgeterul Serie A

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
tenis ATP ancheta politia
Știrile zilei din sport
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Superliga
31.10
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Citește mai mult
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Superliga
31.10
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă, teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Citește mai mult
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Golul care a declanșat nebunia  VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Superliga
31.10
Golul care a declanșat nebunia VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Citește mai mult
Golul care a declanșat nebunia  VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici  Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Înot
31.10
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Citește mai mult
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici  Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:12
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
23:47
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă, teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
23:35
„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători”
„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători”
23:01
„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul”
„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Top stiri din sport
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Campionate
31.10
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Citește mai mult
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
31.10
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Citește mai mult
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Campionate
31.10
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Citește mai mult
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Baschet
31.10
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Citește mai mult
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 36 rapid 17 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share