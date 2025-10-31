Trei tenismeni arestați Două persoane din România, reținute în urma unei anchete internaționale: „Sumele acopereau doar călătoria și cazarea”

O operațiune internațională desfășurată de polițiștii din Franța, Bulgaria, România și Spania a dus la arestarea a 16 persoane suspectate de implicare într-o rețea de trucare a meciurilor de tenis.

Printre cei reținuți se numără trei jucători profesioniști, clasați în afara topului 100 ATP, dar și un cetățean român.

Jucătorii de tenis ar fi acceptat să piardă seturi sau meciuri în schimbul unor sume de bani între 2018 și 2024, conform elpais.com.

Trei tenismeni arestați în urma unei anchete internaționale. Alte două persoane din România, reținute

Pe 14 octombrie, coordonați de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), polițiștii celor patru țări au derulat operațiunea.

Au fost arestate nouă persoane în Franța, patru în Bulgaria, două în România și una în Guadalajara, unde locuia cetățeanul român Bogdan V.

Românul mai fusese arestat în urmă cu doi ani în Operațiunea Mursal, o altă anchetă împotriva fraudei sportive.

800.000 de euro reprezintă câștigurile frauduloase ale rețelei, din primele estimări

Sursele apropiate anchetei au precizat că informațiile obținute după Operațiunea Mursal, au permis autorităților franceze să inițieze această nouă operațiune.

În cadrul Operațiunii Mursal, autoritățile au descoperit o metodă de fraudă prin care rețeaua manipula pariurile la meciuri de fotbal, profitând de întârzierea de 20–120 de secunde a imaginilor TV pentru a plasa zeci de pariuri câștigătoare.

Metoda a fost folosită inclusiv în timpul Campionatului Mondial din Qatar.

Totodată, rețeaua folosea și metode tradiționale, plătind sportivi pentru a pierde meciuri la tenis și tenis de masă în mai multe țări.

Informațiile obținute au fost transmise autorităților din țările vizate, ceea ce a dus la descoperirea faptului că mai mulți jucători ar fi pierdut intenționat meciuri din turneele Challenger și Futures, desfășurate în Europa, America și Africa, în schimbul unor sume de bani.

Nu erau sume foarte mari. Uneori, doar cât să-și acopere călătoria, cazarea și înscrierea la următorul turneu Sursă din cadrul anchetei

Investigația a mai relevat că unii membri ai rețelei foloseau conturi pe platforme online de pariuri pentru a paria sume mari pe meciurile trucate, uneori din diferite țări, și foloseau intermediari pentru transferuri de bani către sportivi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport