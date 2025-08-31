„90% dintre juniori trăiesc în sărăcie” Declarație sfâșietoare despre copiii de la Academia Boca Juniors: „Imaginați-vă presiunea la care sunt supuși”
Ander Herrera FOTO: Imago
„90% dintre juniori trăiesc în sărăcie" Declarație sfâșietoare despre copiii de la Academia Boca Juniors: „Imaginați-vă presiunea la care sunt supuși"

Gabriel Neagu
Publicat: 31.08.2025, ora 17:00
  • Ander Herrera (36 de ani), mijlocașul celor de la Boca Juniors, a vorbit despre greutățile și presiunea resimțită de copiii argentinieni care practică fotbal.

Peste jumătate din populația țării sud-americane trăiește în sărăcie.

Ander Herrera, declarație sfâșietoare despre copiii de la academia Boca Juniors

Ander Herrera a participat la podcastul din Argentina „Am un plan”, în care a vorbit despre presiunea pe care trebuie să o resimt copiii care practică fotbal.

„Aici (n.r. - în Argentina), copiii sunt supuși unei presiuni mari, mai mari decât suntem noi, în Spania. 85 sau 90% dintre juniori trăiesc în sărăcie.

Există un copil care uneori nu merge la antrenamente pentru că trebuie să iasă să strângă carton cu părinții lui pentru a-și câștiga existența.

Imaginați-vă presiunea la care sunt supuși acei copii pentru a reuși și a-și scoate familiile din sărăcie”, a spus Ander Herrera, la podcastul „Am un plan”, citat tycsports.com.

Ander Herrera a câștigat 13 trofee în carieră

Ander Herrera a semnat, în luna ianuarie, cu Boca Juniors, însă prestațiile sale pentru trupa de pe „La Bombonera” nu au fost convingătoare. Spaniolul a jucat 9 partide, fără să contribuie la vreo reușită a echipei sale.

Boca Juniors va beneficia de serviicle sale până la sfârșitul anului 2026, când contractul ibericului se va încheia.

Ander Herrera a fost format la academia celor de la Real Zaragoza, club pentru care a și debutat la nivel de seniori, în sezonul 2008-2009.

Pentru prima echipă a trupei de pe „La Romareda”, mijlocașul central a evoluat 86 de meciuri, a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive. Evoluțiile sale au reușit să îi convingă pe conducătorii celor de la Athletic Bilbao să îl cumpere, în schimbul a 7.5 milioane de euro.

Ander Herrera s-a transferat în Premier League, în 2014, la Manchester United. „Diavolii roșii” au cheltuit 20 de milioane de euro pentru a beneficia de serviciile spaniolului.

După angajamentul de la Manchester United și cel de la Paris Saint-Germain, Ander Herrera s-a întors la Athletic Bilbao, de unde a plecat în Argentina.

13 trofee
a câștigat Ander Herrera de-a lungul carierei

Fotbalistul în vârstă de 36 de ani are două selecții la prima reprezentativă a Spaniei. Mijlocașul a jucat pentru naționala iberică în amicalul contra Angliei, din 2016, 2-2, și în amicalul contra Franței, din 2017, 2-0.

18:50
