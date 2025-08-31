Incidente la derby-ul Sporting - Porto Un jucător al oaspeților a fost lovit de o brichetă aruncată din tribune +5 foto
Un jucător al celor de la Porto a fost lovit de o brichetă în derby-ul cu Sporting/ Foto: captura ecran record.pt
Incidente la derby-ul Sporting - Porto Un jucător al oaspeților a fost lovit de o brichetă aruncată din tribune

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 15:14
  • SPORTING - FC PORTO 1-2. Zaidu (28 de ani) a fost lovit de o brichetă aruncată din tribune de fanii gazdelor.

Primul derby al sezonului din Portugalia nu a fost lipsit de incidente. Aruncat în luptă, în minutul 58 al partidei de pe Estadio Jose Alvalade, Zaidu a fost victima fanilor lui Sporting.

SPORTING - FC PORTO. „Cazul bricheta” a ajuns și în Portugalia

La trei minute de la intrarea pe teren a fundașului central, Porto reușea să deschisă scorul.

Luuk de Jong (35 de ani) a marcat cu poarta goală, din doar câțiva metri, iar jucătorii formației oaspete au ales să sărbătorească reușita chiar în fața suporterilor rivalei.

Aceștia au aruncat cu mai multe obiecte din tribune printre care și o brichetă, care a aterizat direct în capul lui Zaidu, relatează record.pt

Nigerianul a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă a putut continua partida.

Zaidu, lovit de o brichetă în timpul partidei Sporting - Porto 1-2/ Foto: captura ecran sport tv 1.jpg
Zaidu, lovit de o brichetă în timpul partidei Sporting - Porto 1-2/ Foto: captura ecran sport tv 1.jpg

Zaidu, lovit de o brichetă în timpul partidei Sporting - Porto 1-2/ Foto: captura ecran sport tv 1.jpg
Porto, prima victorie în doi ani pe terenul celor de la Sporting

Pe teren, Porto a continuat să domine jocul. Brazilianul Wiliam Gomes (19 ani) a dublat avantajul oaspeților, cu un șut superb, din afara careului, oprit direct în vinclul porții apărate de Rui Silva (31 de ani). Era minutul 64.

Speranțele gazdelor au crescut cu un sfert de oră înainte de finalul timpului regulamentar.

Nehuen Perez (25 de ani), stoperul celor de la Porto, și-a trimis mingea în proprie poartă, după o neînțelegere cu un coechipier din defensivă.

Fosta campioană a Portugaliei a rezistat asaltului de final al gazdelor și a obținut prima victorie din 2023 încoace, pe terenul lui Sporting.

Grație acestui succes, Porto a urcat pe primul loc în Portugalia, cu 12 puncte, maximum după 4 etape. De partea cealaltă, Sporting este pe locul 4, cu 9 puncte.

Rezumat VIDEO. Sporting - Porto 1-2

