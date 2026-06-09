FCSB l-a luat pe Ceara! Gigi Becali a rezolvat primul transfer al verii: brazilianul lui Csikszereda. „Acum facem documentele”

- Negocierile dintre FCSB și Csikszereda au ajuns la un numitor comun, iar sud-americanul Anderson Ceara va fi la reunirea FCSB de pe 22 iunie
Deși părea că a intrat în impas la finalul săptămânii trecute, transferul lui Anderson Ceara de la Csikszereda la FCSB s-a realizat astăzi. Cele două cluburi au ajuns la un acord, a anunțat fanatik.ro.
Și sursele GOLAZO.ro susțin că s-a bătut palma. „Acum se fac documentele” au confirmat cei din conducerea celor două echipe.
Anderson Ceara merge la FCSB
Anderson Ceara, care recent a împlinit 27 de ani, a intrat în atenția celor de la FCSB datorită prestațiilor bune pe care le-a avut în tricoul lui Csikszereda în sezonul precedent.
Cifrele lui în 2025-2026
- 40 de meciuri
- 2.845 minute bifate
- 8 goluri marcate
- 7 pase de gol
Ceara a ajuns în România, la Miercurea Ciuc, în urmă cu 2 ani și jumătate. Atunci valora, conform transfermarkt, 300.000 de euro. Acum, cota lui s-a dublat și a ajuns la 750.000 de euro. Cu tot cu bonusuri, Gigi Becali ar putea ajunge să plătească pe Ceara în jur de 500.000 de euro!
El a evoluat cu precădere ca atacant lateral dreapta, dar poate juca și în axul terenului. La FCSB, în partea dreaptă, în ofensivă, va avea concurență mare: Miculescu și Cisotti, însă italianul s-a făcut remarcat și în stânga, dar și ca mijlocaș central și chiar și în postura de vârf.
Ceara devine al 9-lea fotbalist străin din actualul lot.
- Andre Duarte (Portugalia)
- Dawa (Camerun)
- Ngezana (Africa de Sud)
- Radunovic (Muntenegru)
- Kiki (Benin)
- Joao Paulo (Capul Verde)
- Ofri Arad (Israel)
- Anderson Ceara (Brazilia)
- Cisotti (Italia)
Cum ar putea arăta FCSB cu Ceara titular, în meciurile din Europa
- Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Joao Paulo, Fl. Tănase - Ceara, Olaru, Cisotti - Bîrligea