FCSB l-a luat pe Ceara! Gigi Becali a rezolvat primul transfer al verii: brazilianul lui Csikszereda. „Acum facem documentele”

Negocierile dintre FCSB și Csikszereda au ajuns la un numitor comun, iar sud-americanul Anderson Ceara va fi la reunirea FCSB de pe 22 iunie

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Deși părea că a intrat în impas la finalul săptămânii trecute, transferul lui Anderson Ceara de la Csikszereda la FCSB s-a realizat astăzi. Cele două cluburi au ajuns la un acord, a anunțat fanatik.ro.

Și sursele GOLAZO.ro susțin că s-a bătut palma. „Acum se fac documentele” au confirmat cei din conducerea celor două echipe.

Anderson Ceara merge la FCSB

Anderson Ceara, care recent a împlinit 27 de ani, a intrat în atenția celor de la FCSB datorită prestațiilor bune pe care le-a avut în tricoul lui Csikszereda în sezonul precedent.

Cifrele lui în 2025-2026

40 de meciuri

2.845 minute bifate

8 goluri marcate

7 pase de gol

Ceara a ajuns în România, la Miercurea Ciuc, în urmă cu 2 ani și jumătate. Atunci valora, conform transfermarkt, 300.000 de euro. Acum, cota lui s-a dublat și a ajuns la 750.000 de euro. Cu tot cu bonusuri, Gigi Becali ar putea ajunge să plătească pe Ceara în jur de 500.000 de euro!

El a evoluat cu precădere ca atacant lateral dreapta, dar poate juca și în axul terenului. La FCSB, în partea dreaptă, în ofensivă, va avea concurență mare: Miculescu și Cisotti, însă italianul s-a făcut remarcat și în stânga, dar și ca mijlocaș central și chiar și în postura de vârf.

Ceara devine al 9-lea fotbalist străin din actualul lot.

Andre Duarte (Portugalia)

Dawa (Camerun)

Ngezana (Africa de Sud)

Radunovic (Muntenegru)

Kiki (Benin)

Joao Paulo (Capul Verde)

Ofri Arad (Israel)

Anderson Ceara (Brazilia)

Cisotti (Italia)

Cum ar putea arăta FCSB cu Ceara titular, în meciurile din Europa

Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Joao Paulo, Fl. Tănase - Ceara, Olaru, Cisotti - Bîrligea

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