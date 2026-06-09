Umilință în SUA FOTO. Jucătorii unei naționale calificate la CM 2026, verificați cu câinii antidrog înainte de un amical cu Olanda! +20 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Umilință în SUA FOTO. Jucătorii unei naționale calificate la CM 2026, verificați cu câinii antidrog înainte de un amical cu Olanda!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 12:50
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 12:59
  • Un nou scandal în SUA înainte de startul CM 2026. Naționala Uzbekistanului a fost verificată minuțios de autoritățile americane în momentul în care a ajuns la stadionul unde urma să dispute un amical cu Olanda, pierdut cu 2-1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce internaționalul elvețian Breel Embolo nu a putut călători în SUA din cauza sistemului electronic de autorizare a călătoriei (ESTA), iar irakianul Aymen Hussein a fost interogat timp de 7 ore la sosirea pe aeroportul din Chicago, acum a venit rândul naționalei Uzbekistanului să se confrunte cu măsurile de securitate impuse de autoritățile din SUA.

„Trist. Stăm rău de tot!” Critici dure după ce Ștefan Baiaram a devenit cel mai scump jucător din Liga 1: „Dă cineva 5 milioane pe el?”
Citește și
„Trist. Stăm rău de tot!” Critici dure după ce Ștefan Baiaram a devenit cel mai scump jucător din Liga 1: „Dă cineva 5 milioane pe el?”
Citește mai mult
„Trist. Stăm rău de tot!” Critici dure după ce Ștefan Baiaram a devenit cel mai scump jucător din Liga 1: „Dă cineva 5 milioane pe el?”

Delegația Uzbekistanului, verificată cu câini antidrog înainte de amicalul cu Olanda

Jucătorii și staff-ul naționalei Uzbekistanului au fost supuși unor controale amănunțite după ce au coborât din autocar, înaintea amicalului disputat la New York.

Aceștia au fost obligați să își lase bagajele într-un anumit loc pentru a fi verificate individual de forțele de ordine, care au folosit detectoare de metale și câini special instruiți pentru detectarea drogurilor.

Naționala Uzbekistanului, verificată strict de autoritățile americane. Foto: X
Naționala Uzbekistanului, verificată strict de autoritățile americane. Foto: X

Galerie foto (20 imagini)

Naționala Uzbekistanului, verificată strict de autoritățile americane. Foto: X Naționala Uzbekistanului, verificată strict de autoritățile americane. Foto: X Naționala Uzbekistanului, verificată strict de autoritățile americane. Foto: X Naționala Uzbekistanului, verificată strict de autoritățile americane. Foto: X Naționala Uzbekistanului, verificată strict de autoritățile americane. Foto: X
+20 Foto
labels.photo-gallery

În cele din urmă, naționalei i-a fost permis să intre pe stadion, unde s-a confruntat cu Olanda, în ultimul meci de pregătire înaintea Campionatului Mondial.

Uzbekistan face parte din grupa K, alături de Portugalia, Columbia și RD Congo. Meciurile sunt programate astfel:

  • Columbia, pe 18 iunie
  • Portugalia, pe 23 iunie
  • RD Congo, pe 28 iunie

Naționala pregătită de Fabio Cannavaro a pierdut amicalul de luni cu scorul de 2-1.

Golul celor din Uzbekistan a fost marcat de Sergeev, în minutul 90+2, în timp ce pentru olandezi a punctat Gakpo (32, 90+8, ambele din penalty).

2 zile
au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

Citește și

Trump a ațipit la finala NBA! FOTO+VIDEO. Președintele SUA a „confiscat” meciul + Cum a reacționat când a fost huiduit de întreaga arenă
Baschet
10:59
Trump a ațipit la finala NBA! FOTO+VIDEO. Președintele SUA a „confiscat” meciul + Cum a reacționat când a fost huiduit de întreaga arenă
Citește mai mult
Trump a ațipit la finala NBA! FOTO+VIDEO. Președintele SUA a „confiscat” meciul + Cum a reacționat când a fost huiduit de întreaga arenă
„Trist. Stăm rău de tot!” Critici dure după ce Ștefan Baiaram a devenit cel mai scump jucător din Liga 1: „Dă cineva 5 milioane pe el?”
Superliga
10:13
„Trist. Stăm rău de tot!” Critici dure după ce Ștefan Baiaram a devenit cel mai scump jucător din Liga 1: „Dă cineva 5 milioane pe el?”
Citește mai mult
„Trist. Stăm rău de tot!” Critici dure după ce Ștefan Baiaram a devenit cel mai scump jucător din Liga 1: „Dă cineva 5 milioane pe el?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
olanda SUA Campionatul Mondial uzbekistan cm 2026 autoritati
Știrile zilei din sport
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Gimnastica
11:40
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Citește mai mult
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
Superliga
12:06
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
Citește mai mult
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Superliga
09:05
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Citește mai mult
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat  despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Campionate
11:33
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Citește mai mult
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat  despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:06
Pe cine vrea FCSB Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
18:55
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
17:29
„Golul acela nu-l uit” Radu Drăgușin dezvăluie care e favorita sa la câștigarea CM 2026 și momentul antologic pe care-l reține din istoria Mondialelor
„Golul acela nu-l uit” Radu Drăgușin dezvăluie care e favorita sa la câștigarea CM 2026 și momentul antologic pe care-l reține din istoria Mondialelor
17:50
Sancțiune dură în Serie A Fanii a două cluburi de tradiție, interziși la meciurile în deplasare din primele 10 etape
Sancțiune dură în Serie A Fanii a două cluburi de tradiție, interziși la meciurile în deplasare din primele 10 etape
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: L-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>L-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Top stiri
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Superliga
11:30
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Citește mai mult
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Superliga
11:04
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Citește mai mult
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după  despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
Superliga
09:33
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
Citește mai mult
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după  despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție
B365
09.06
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție
Citește mai mult
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 32 rapid 5 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
10.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share