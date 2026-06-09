Umilință în SUA FOTO. Jucătorii unei naționale calificate la CM 2026, verificați cu câinii antidrog înainte de un amical cu Olanda!

Un nou scandal în SUA înainte de startul CM 2026. Naționala Uzbekistanului a fost verificată minuțios de autoritățile americane în momentul în care a ajuns la stadionul unde urma să dispute un amical cu Olanda, pierdut cu 2-1.

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După ce internaționalul elvețian Breel Embolo nu a putut călători în SUA din cauza sistemului electronic de autorizare a călătoriei (ESTA), iar irakianul Aymen Hussein a fost interogat timp de 7 ore la sosirea pe aeroportul din Chicago, acum a venit rândul naționalei Uzbekistanului să se confrunte cu măsurile de securitate impuse de autoritățile din SUA.

Delegația Uzbekistanului, verificată cu câini antidrog înainte de amicalul cu Olanda

Jucătorii și staff-ul naționalei Uzbekistanului au fost supuși unor controale amănunțite după ce au coborât din autocar, înaintea amicalului disputat la New York.

Aceștia au fost obligați să își lase bagajele într-un anumit loc pentru a fi verificate individual de forțele de ordine, care au folosit detectoare de metale și câini special instruiți pentru detectarea drogurilor.

În cele din urmă, naționalei i-a fost permis să intre pe stadion, unde s-a confruntat cu Olanda, în ultimul meci de pregătire înaintea Campionatului Mondial.

🇺🇸 ESTADOS UNIDOS HUMILLA A UZBEKISTÁN 🇺🇿😳



Lo ocurrido a la llegada de Uzbekistán al Icahn Stadium de Nueva York ha generado una enorme polémica.



La selección asiática fue sometida a un protocolo de seguridad nunca antes visto para un simple partido amistoso. Revisiones… pic.twitter.com/vjLJpnIGzo — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 8, 2026

Uzbekistan face parte din grupa K, alături de Portugalia, Columbia și RD Congo. Meciurile sunt programate astfel:

Columbia, pe 18 iunie

Portugalia, pe 23 iunie

RD Congo, pe 28 iunie

Naționala pregătită de Fabio Cannavaro a pierdut amicalul de luni cu scorul de 2-1.

Golul celor din Uzbekistan a fost marcat de Sergeev, în minutul 90+2, în timp ce pentru olandezi a punctat Gakpo (32, 90+8, ambele din penalty).

2 zile au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

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