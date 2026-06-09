Jose Mourinho (63 de ani), ar fi început deja să traseze noul Real Madrid, iar primele decizii ar putea aduce plecări importante de pe Santiago Bernabeu.

Portughezul ar fi transmis conducerii o listă cu jucători de care se poate despărți în vară.

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Rodrygo, unul dintre oamenii importanți din atacul Realului, ar fi principalul nume de pe lista antrenorului portughez.

Real Madrid poate începe vara cu șase plecări

Mourinho ar fi indicat șase jucători la care Real Madrid ar putea renunța în vară:

Rodrygo

Eduardo Camavinga

Raul Asencio

Dani Ceballos

Fran Garcia

Franco Mastantuono

Toți au contracte în vigoare, astfel că eventualele plecări depind de ofertele primite și de poziția clubului, conform sport.es.

Rodrygo ar fi cel mai important nume aflat pe lista posibilelor plecări. Brazilianul are contract cu Real Madrid până în 2028, dar situația lui s-a complicat după accidentarea suferită în primăvară.

Atacantul a fost operat la genunchi și este așteptat să revină pe teren spre finalul anului.

297 de meciuri a jucat Rodrygo pentru Real Madrid, în care a reușit să marcheze 71 de goluri și să ofere 57 de pase decisive. Cota sa de piață a scăzut puternic în ultimii doi ani. În 2024 atinsese vârful carierei din punctul de vedere al cotei, 104 milioane de euro, dar acum este evaluat la 45 de milioane

Pe listă s-ar afla și Dani Ceballos. Mijlocașul mai are un an de contract, dar nu a reușit niciodată să devină un titular constant pe Bernabeu.

Ajax ar fi interesată de el, dar jucătorul ar prefera o revenire la Betis, clubul de la care Real l-a transferat în 2017 și pe care îl evaluează la aproximativ 10 milioane de euro.

Mijlocașul spaniol are 215 meciuri jucate pentru Real Madrid, 105 pentru Real Betis și 77 pentru Arsenal.

Eduardo Camavinga este un alt nume surprinzător. Francezul are doar 23 de ani și contract până în 2029, dar ultimul sezon a fost sub așteptări.

Ajuns la al cincilea sezon pe Bernabeu, Camavinga nu ar fi confirmat pe deplin așteptările pe care Real Madrid le avea în momentul transferului.

223 de meciuri a jucat Camavinga pentru Real Madrid, club care l-a transferat în 2021 de la Stade Rennais, pentru 31 de milioane de euro. Cota sa de piață s-a înjumătățit față de 2024, de la 100 la 50 de milioane de euro

Asencio și Fran Garcia depind de planurile din defensivă

Raul Asencio se află într-o situație diferită. Fundașul crescut de Real Madrid a fost util într-un sezon în care apărarea a avut probleme din cauza accidentărilor, însă viitorul lui depinde și de transferurile pe care clubul le va face în defensivă.

Real Madrid caută întăriri în centrul apărării, iar Ibrahima Konate este unul dintre numele vehiculate pentru această zonă.

Fran Garcia ar putea pleca și el. Fundașul stânga a fost folosit în ultimele sezoane, dar nu a reușit să câștige definitiv încrederea antrenorilor. Acesta a jucat 109 meciuri pentru Real Madrid și 122 pentru Rayo Vallecano.

Real nu vrea să piardă investiția făcută în Mastantuono

Franco Mastantuono este văzut ca un caz separat față de ceilalți jucători. Argentinianul are doar 18 ani și a fost adus ca investiție de viitor.

Real Madrid ia în calcul un împrumut la o echipă unde să joace constant. Extrema dreaptă, adusă de la River Plate, a bifat 35 de meciuri pentru Real Madrid în sezonul 2025-2026, în care a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Villarreal este una dintre variantele apărute în presa spaniolă. Condiția principală ar fi ca Mastantuono să ajungă la un club care îi poate garanta minute și care evoluează în cupele europene.

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