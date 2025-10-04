„Corpul strigă să te oprești” Încă o provocare extremă pentru fostul campion mondial din fotbal: „Mintea ia deciziile”

Andre Schurrle (34 de ani), fost campion mondial cu Germania în 2014, va participa la maratonul „The Last Soul Ultra” din țara sa natală.

În luna ianuarie a acestui an, germanul mai participase la o provocare extremă, mai exact „Iceman Challenge”, pentru al treilea an consecutiv.

Andre Schurrle va participa la The Last Soul Ultra

Maratonul va avea loc în perioada 3-8 octombrie 2025 și vor fi 100 de participanți, printre care și Andre Schurrle, fostul jucător de la Chelsea și Borussia Dortmund, potrivit thesun.co.uk.

Traseul are o lungime de 6,7 kilometri, iar toți participanții trebuie să parcurgă un tur la fiecare oră. La momentul începerii unui nou tur, concurenții care nu se află la linia de start sunt eliminați.

Cel care este cel mai rezistent și rămâne ultimul în cursă va câștiga maratonul.

Acest concurs pune accent pe anduranța participanților, dar pentru unii poate fi un calvar. Cu toate acestea, Andre Schurrle abia așteaptă să participe:

„Sunt fascinat de cât de departe poți ajunge când corpul tău strigă deja să te oprești. Acest moment, când doar mintea ta ia deciziile, este esența Last Soul Ultra.

Există anumite lucruri pe care le consider provocări. Vreau să profit de aceste momente dificile din viața mea”, potrivit sursei citate.

30 de milioane de euro a fost cea mai mare cotă de piață a lui Andre Schurrle, în aprilie 2015, conform Transfermarkt

Andre Schurrle a participat și la Iceman Challenge

Schurrle a trebuit să parcurgă un traseu pe muntele înzăpezit fără să poarte haine, în ceea ce se dorește a fi un test extrem al puterii mentale și fizice a participanților.

În timpul drumeției, germanul a purtat doar pantaloni scurți, mănuși, o căciulă și bocanci la temperaturi sub zero grade Celsius.

Schurrle și-a încheiat cariera după ce a marcat 86 de goluri în 373 de apariții. Germanul a jucat la Mainz 05, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Borussia Dortmund, Fulham și Spartak Moscova.

Totodată, cariera sa internațională s-a încheiat în 2017, mijlocașul marcând 22 de goluri în 57 de meciuri în tricoul Germaniei.

