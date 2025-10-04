„Corpul strigă să te oprești” Încă o provocare extremă pentru fostul campion mondial din fotbal: „Mintea ia deciziile” +6 foto
Foto: Instagram/@andreschuerrle
Diverse

„Corpul strigă să te oprești” Încă o provocare extremă pentru fostul campion mondial din fotbal: „Mintea ia deciziile”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 16:19
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 16:20
  • Andre Schurrle (34 de ani), fost campion mondial cu Germania în 2014, va participa la maratonul „The Last Soul Ultra” din țara sa natală.

În luna ianuarie a acestui an, germanul mai participase la o provocare extremă, mai exact „Iceman Challenge”, pentru al treilea an consecutiv.

Merită Yamal Balonul de Aur? Legenda Barcelonei, despre tânărul care a cucerit fotbalul mondial: „Atunci va câștiga, sunt convins”
Citește și
Merită Yamal Balonul de Aur? Legenda Barcelonei, despre tânărul care a cucerit fotbalul mondial: „Atunci va câștiga, sunt convins”
Citește mai mult
Merită Yamal Balonul de Aur? Legenda Barcelonei, despre tânărul care a cucerit fotbalul mondial: „Atunci va câștiga, sunt convins”

Andre Schurrle va participa la The Last Soul Ultra

Maratonul va avea loc în perioada 3-8 octombrie 2025 și vor fi 100 de participanți, printre care și Andre Schurrle, fostul jucător de la Chelsea și Borussia Dortmund, potrivit thesun.co.uk.

Traseul are o lungime de 6,7 kilometri, iar toți participanții trebuie să parcurgă un tur la fiecare oră. La momentul începerii unui nou tur, concurenții care nu se află la linia de start sunt eliminați.

Cel care este cel mai rezistent și rămâne ultimul în cursă va câștiga maratonul.

Acest concurs pune accent pe anduranța participanților, dar pentru unii poate fi un calvar. Cu toate acestea, Andre Schurrle abia așteaptă să participe:

„Sunt fascinat de cât de departe poți ajunge când corpul tău strigă deja să te oprești. Acest moment, când doar mintea ta ia deciziile, este esența Last Soul Ultra.

Există anumite lucruri pe care le consider provocări. Vreau să profit de aceste momente dificile din viața mea”, potrivit sursei citate.

30 de milioane de euro
a fost cea mai mare cotă de piață a lui Andre Schurrle, în aprilie 2015, conform Transfermarkt

Andre Schurrle a participat și la Iceman Challenge

Schurrle a trebuit să parcurgă un traseu pe muntele înzăpezit fără să poarte haine, în ceea ce se dorește a fi un test extrem al puterii mentale și fizice a participanților.

În timpul drumeției, germanul a purtat doar pantaloni scurți, mănuși, o căciulă și bocanci la temperaturi sub zero grade Celsius.

Andre Schurrle FOTO Instagram
Andre Schurrle FOTO Instagram

Galerie foto (6 imagini)

Andre Schurrle FOTO Instagram Andre Schurrle FOTO Instagram Andre Schurrle FOTO Instagram Andre Schurrle FOTO Instagram Andre Schurrle FOTO Instagram
+6 Foto
labels.photo-gallery

Schurrle și-a încheiat cariera după ce a marcat 86 de goluri în 373 de apariții. Germanul a jucat la Mainz 05, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Borussia Dortmund, Fulham și Spartak Moscova.

Totodată, cariera sa internațională s-a încheiat în 2017, mijlocașul marcând 22 de goluri în 57 de meciuri în tricoul Germaniei.

Citește și

Sfat pentru Mircea Lucescu Ioan Andone a analizat convocările făcute de selecționer: „E nevoie de o generație nouă,  nu de jucători obosiți”
Nationala
15:34
Sfat pentru Mircea Lucescu Ioan Andone a analizat convocările făcute de selecționer: „E nevoie de o generație nouă, nu de jucători obosiți”
Citește mai mult
Sfat pentru Mircea Lucescu Ioan Andone a analizat convocările făcute de selecționer: „E nevoie de o generație nouă,  nu de jucători obosiți”
Tolo vs. Micutzu VIDEO. Cei doi au discutat față în față despre teme care divid: Călin Georgescu, pensii speciale, vaccinarea obligatorie
Special
15:34
Tolo vs. Micutzu VIDEO. Cei doi au discutat față în față despre teme care divid: Călin Georgescu, pensii speciale, vaccinarea obligatorie
Citește mai mult
Tolo vs. Micutzu VIDEO. Cei doi au discutat față în față despre teme care divid: Călin Georgescu, pensii speciale, vaccinarea obligatorie

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
germania pasiune Andre Schurrle the last soul ultra
Știrile zilei din sport
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Superliga
15:09
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Citește mai mult
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Handbal
14:25
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Citește mai mult
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Superliga
14:05
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Citește mai mult
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Superliga
10:25
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Citește mai mult
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:57
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
16:56
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
16:07
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria: „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria : „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
17:00
Liga 1, runda #12 CFR Cluj a obținut cea de-a doua victorie din acest sezon » Toate rezultatele + Clasamentul actualizat
Liga 1, runda #12 CFR Cluj a obținut cea de-a doua victorie din acest sezon » Toate rezultatele + Clasamentul actualizat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Top stiri din sport
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Campionate
12:48
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Citește mai mult
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Tenis
12:11
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Citește mai mult
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Auto
11:55
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Citește mai mult
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Stranieri
10:47
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Citește mai mult
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share