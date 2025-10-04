Sfat pentru Mircea Lucescu Ioan Andone a analizat convocările făcute de selecționer: „E nevoie de o generație nouă,  nu de jucători obosiți” +30 foto
Ioan Andone. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Sfat pentru Mircea Lucescu Ioan Andone a analizat convocările făcute de selecționer: „E nevoie de o generație nouă, nu de jucători obosiți"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 15:34
alt-text Actualizat: 05.10.2025, ora 10:17
  • Ioan Andone (65 de ani), fost jucător și antrenor emblematic al lui Dinamo, s-a arătat bucuros că formația din „Ștefan cel Mare” trimite din nou fotbaliști la echipa națională.
  • Cătălin Cîrjan (22 de ani) și Raul Opruț (27 de ani) au fost convocați de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).

Fostul fundaș cu 55 de selecții la națională, care a debutat chiar sub comanda lui Mircea Lucescu, în 1981, a sugerat că și alți jucători ai lui Dinamo ar merita să fie luați în calcul pentru selecție.

Ioan Andone, sfat pentru Mircea Lucescu: „E nevoie de o generație nouă, nu de jucători obosiți”

Dinamo traversează o perioadă excelentă și ocupă locul secund în Liga 1, cu 23 de puncte adunate în 12 etape. Formația pregătită de Zeljko Kopic a obținut șase victorii, cinci remize și a suferit o singură înfrângere.

„Convocările la echipa națională sunt meritate și mă bucur că Dinamo a ajuns din nou să trimită jucători acolo.

Sper ca pe viitor să-i vedem și pe Mărginean sau Cristi Mihai convocați, tineri români, de perspectivă. La echipa națională e nevoie de o schimbare de generație, cu jucători noi, motivați, nu cu unii obosiți.

Dacă Dinamo va continua să joace bine, să prindă play-off-ul și să se bată pentru cupele europene, e normal ca jucătorii ei să fie în vizorul selecționerului”, a declarat Andone, conform gsp.ro.

În această pauză competițională, Dinamo are mai mulți jucători convocați la echipele naționale:

  • Cătălin Cîrjan și Raul Opruț - România
  • Alexandru Musi și Cristi Mihai - România U21
  • Charalampos Kyriakou - Cipru
  • Kennedy Boateng - Togo
  • Devis Epassy - Camerun
  • Nikita Stoinov - Israel U21
Unirea Slobozia - Dinamo
Unirea Slobozia - Dinamo

Lotul final al naționalei pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1),  Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei mircea lucescu Ioan Andone
17:57
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
18:09
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
16:56
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
16:07
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria: „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria : „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
