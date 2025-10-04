Sfat pentru Mircea Lucescu Ioan Andone a analizat convocările făcute de selecționer: „E nevoie de o generație nouă, nu de jucători obosiți”

- Ioan Andone (65 de ani), fost jucător și antrenor emblematic al lui Dinamo, s-a arătat bucuros că formația din „Ștefan cel Mare” trimite din nou fotbaliști la echipa națională.
- Cătălin Cîrjan (22 de ani) și Raul Opruț (27 de ani) au fost convocați de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).
Fostul fundaș cu 55 de selecții la națională, care a debutat chiar sub comanda lui Mircea Lucescu, în 1981, a sugerat că și alți jucători ai lui Dinamo ar merita să fie luați în calcul pentru selecție.
Ioan Andone, sfat pentru Mircea Lucescu: „E nevoie de o generație nouă, nu de jucători obosiți”
Dinamo traversează o perioadă excelentă și ocupă locul secund în Liga 1, cu 23 de puncte adunate în 12 etape. Formația pregătită de Zeljko Kopic a obținut șase victorii, cinci remize și a suferit o singură înfrângere.
„Convocările la echipa națională sunt meritate și mă bucur că Dinamo a ajuns din nou să trimită jucători acolo.
Sper ca pe viitor să-i vedem și pe Mărginean sau Cristi Mihai convocați, tineri români, de perspectivă. La echipa națională e nevoie de o schimbare de generație, cu jucători noi, motivați, nu cu unii obosiți.
Dacă Dinamo va continua să joace bine, să prindă play-off-ul și să se bată pentru cupele europene, e normal ca jucătorii ei să fie în vizorul selecționerului”, a declarat Andone, conform gsp.ro.
În această pauză competițională, Dinamo are mai mulți jucători convocați la echipele naționale:
- Cătălin Cîrjan și Raul Opruț - România
- Alexandru Musi și Cristi Mihai - România U21
- Charalampos Kyriakou - Cipru
- Kennedy Boateng - Togo
- Devis Epassy - Camerun
- Nikita Stoinov - Israel U21
Lotul final al naționalei pentru meciurile cu Moldova și Austria
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);
MIJLOCAȘI
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);
ATACANȚI
- Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|5 (11-3)
|12
|2. Austria
|4 (9-2)
|12
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|5 (5-7)
|4
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0