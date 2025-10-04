Sfat pentru Mircea Lucescu Ioan Andone a analizat convocările făcute de selecționer: „E nevoie de o generație nouă, nu de jucători obosiți”

Ioan Andone (65 de ani), fost jucător și antrenor emblematic al lui Dinamo, s-a arătat bucuros că formația din „Ștefan cel Mare” trimite din nou fotbaliști la echipa națională.

Cătălin Cîrjan (22 de ani) și Raul Opruț (27 de ani) au fost convocați de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).

Fostul fundaș cu 55 de selecții la națională, care a debutat chiar sub comanda lui Mircea Lucescu, în 1981, a sugerat că și alți jucători ai lui Dinamo ar merita să fie luați în calcul pentru selecție.

Ioan Andone, sfat pentru Mircea Lucescu: „E nevoie de o generație nouă, nu de jucători obosiți”

Dinamo traversează o perioadă excelentă și ocupă locul secund în Liga 1, cu 23 de puncte adunate în 12 etape. Formația pregătită de Zeljko Kopic a obținut șase victorii, cinci remize și a suferit o singură înfrângere.

„Convocările la echipa națională sunt meritate și mă bucur că Dinamo a ajuns din nou să trimită jucători acolo.

Sper ca pe viitor să-i vedem și pe Mărginean sau Cristi Mihai convocați, tineri români, de perspectivă. La echipa națională e nevoie de o schimbare de generație, cu jucători noi, motivați, nu cu unii obosiți.

Dacă Dinamo va continua să joace bine, să prindă play-off-ul și să se bată pentru cupele europene, e normal ca jucătorii ei să fie în vizorul selecționerului”, a declarat Andone, conform gsp.ro.

În această pauză competițională, Dinamo are mai mulți jucători convocați la echipele naționale:

Cătălin Cîrjan și Raul Opruț - România

Alexandru Musi și Cristi Mihai - România U21

Charalampos Kyriakou - Cipru

Kennedy Boateng - Togo

Devis Epassy - Camerun

Nikita Stoinov - Israel U21

Lotul final al naționalei pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

