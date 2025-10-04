Merită Yamal Balonul de Aur? Legenda Barcelonei, despre tânărul care a cucerit fotbalul mondial: „Atunci va câștiga, sunt convins”

Xavi Hernandez (45 de ani), fostul jucător legendar al Barcelonei, a vorbit despre viitorul lui Lamine Yamal.

Antrenor al echipei catalane înaintea lui Hansi Flick, Xavi e convins că Yamal va ridica Balonul de Aur în viitor, după ce acum s-a clasat în spatele lui Ousmane Dembele.

Xavi este cel care l-a ajutat pe Lamine Yamal să debuteze încă de la 16 ani în prima echipă a Barcelonei, după ce l-a remarcat la juniorii catalanilor.

Xavi Hernandez: „Sunt convins că va câștiga Balonul de Aur”

„Sunt foarte mândru de ceea ce face Lamine și că i-am oferit oportunitatea de a debuta. L-am văzut ca fiind foarte pregătit, în ciuda faptului că avea doar 15 ani.

L-am văzut având foarte multă încredere în sine, cu mari abilități, făcând diferența la antrenamente. Nu s-a temut de nimic. Din prima zi a făcut diferența. Pentru mine, este unul dintre aleși și poate marca o eră în fotbalul mondial. Nu are complexe și nici frică”, a declarat Xavi, potrivit marca.com.

Întrebat dacă Yamal merita să câștige acum Balonul de Aur, Xavi a răspuns:

„De data aceasta, titlurile la nivel de echipă au cântărit mai mult. Pentru mine, desigur, a meritat. La fel și Vitinha, Salah, Pedri și Raphinha... Sunt mulți care meritau, dar până la urmă, titlurile contează mai mult.

Lamine îl va câștiga, sunt convins. Dar nu până când echipa lui nu câștigă Liga Campionilor sau o Cupă Mondială”.

200 de milioane de euro este cota de piață a lui Lamine Yamal, potrivit transfermarkt.com

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport