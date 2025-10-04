Tolo vs. Micutzu VIDEO. Cei doi au discutat față în față despre teme care divid: Călin Georgescu, pensii speciale, vaccinarea obligatorie

Dezbaterea Micutzu vs Tolo a avut loc sâmbătă, de la 14:00, și a fost transmisă live pe canalul de YouTube al site-ului de investigații Snoop.

Emisiunea a putut fi urmărită aici și face parte din proiectul „România vorbește”, o încercare de a sparge bulele și o invitație la care poate participa oricine vrea să discute cu oameni care au păreri opuse de a le sale.

Printre temele anunțate de organizatorii dezbaterii: Călin Georgescu, pensii speciale, votul în diaspora și vaccinarea obligatorie.

E normal ca statul român să-i deschidă procese lui Călin Georgescu cu afirmații din interviurile acestuia, de genul că oculta mondială va băga România în război, socotind aceste declarații amenințări la siguranța națională? Apreciatul actor și stand-up Cosmin Nedelcu (Micutzu) spune că „Da”, în timp ce jurnalistul Cătălin Tolontan, editor coordonator GOLAZO.ro, spune că „Nu”.

E doar una dintre temele care îi despart pe cei doi, dar despre care au acceptat să discute față în față.

În dialog cu cineva care are alte păreri politice decât tine

Dezbaterea de sâmbătă face parte din proiectul „România Vorbește”, o inițiativă a site-ului de investigații Snoop. Potrivit organizatorilor, proiectul propune românilor să spargă bulele și să îndrăznească să poarte un dialog cu cineva de la polul opus al spectrului politic.

Tolo și Micutzu sunt primii care s-au înscris la experiment și au dezbătut, fără moderator, teme pe care ei se contrazic:

Greșește statul român când îi deschide procese lui Călin Georgescu pentru „circulare de informații false”? Încalcă dreptul la liberă exprimare?

Ar trebui să fie eliminate pensiile speciale?

Ar trebui diaspora să aibă un cuvânt de spus în alegerile parlamentare din România?

Ar trebui vaccinările și alte măsuri de sănătate publică să fie obligatorii?

Despre România Vorbește

„România Vorbește este un proiect deschis tuturor celor care își doresc să contribuie la reducerea polarizării și diviziunii din societatea noastră, alături de alte mii de oameni din România și din lume care cred că doar împreună putem merge mai departe. Te poți înscrie ușor: trebuie doar să răspunzi la chestionarul scurt din acest articol (îți ia 5 minute)”, transmite site-ul Snoop.ro.

Organizatorii au spus: „Am lansat inițiativa „România Vorbește” convinși că democrația nu se reduce la un ansamblu de instituții. Ea înseamnă și o serie de obiceiuri: cunoașterea temelor care privesc binele comun, capacitatea de a ne pune în locul celuilalt și de a reflecta asupra propriilor idei și opinii. Fără această „cultură democratică”, instituțiile formale nu pot funcționa eficient, deoarece depind de abilitatea noastră de a construi un spațiu comun împreună cu cei care gândesc diferit”.

Democrația nu se reduce la votul de la patru sau cinci ani, ci se practică zi de zi, în interacțiunile noastre cotidiene. Iar totul începe, întotdeauna, cu o conversație.

„România Vorbește” este o adaptare în România a programului My Country Talks, dezvoltat inițial în Germania, în 2017, de publicația Die Zeit. Partenerii Snoop în acest proiect sunt Antena3.ro, GOLAZO.ro și HotNews.ro.

