Replică pentru Șumudică Mandorlini nu se teme de demitere » Cum răspunde criticilor: „Nu mă cobor la nivelul lor"
Andrea Mandorlini. Foto: Sportpictures
Replică pentru Șumudică Mandorlini nu se teme de demitere » Cum răspunde criticilor: „Nu mă cobor la nivelul lor"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 20.09.2025, ora 22:06
alt-text Actualizat: 20.09.2025, ora 22:07
  • Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a respins speculațiile unei eventuale demiteri.
  • Tehnicianul le-a transmis un mesaj celor care l-au criticat în ultima perioadă.

CFR, vicecampioana sezonului trecut, se află pe locul 11, cu șapte puncte acumulate după opt meciuri jucate. În ultimul meci disputat, elevii lui Mandorlini au încheiat la egalitate cu nou-promovata Metaloglobus, scor 1-1.

Andrea Mandorlini, replică pentru Marius Șumudică: „Nu cobor la nivelul lui”

Nu am avut nicio ședință, nu știu despre ce e vorba. Acum cred că e inutil. Se aud foarte multe.

Uneori îmi e greu să-i înțeleg pe cei care vorbesc, asta ar însemna că eu să mă cobor la nivelul lor, care este jos, și nu vreau să fac asta.

Sunt unele personaje și unele situații care nu mă interesează. Mă interesează mai mult munca mea. Ei sunt la un nivel la care nu merită să mă cobor”, a declarat Mandorlini, în conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați.

Întrebat dacă vorbește inclusiv de Marius Șumudică, fost antrenor la CFR, tehnicianul clujenilor a spus:

Sunt diverse personaje. Nu vreau și nici nu merită să le spun numele; fiecare e liber să spună ce vrea, dar mă gândeam că, în meseria noastră, între antrenori, ar trebui să fie respect Andrea Mandorlini

Rezultatele înregistrate la CFR în sezonul 2025-2026 de Mandorlini, fost antrenor al unor echipe precum Verona, Sassuolo, Bologna sau Atalanta:

  • 24 august: Oțelul Galați - CFR 4-1
  • 28 august: CFR - Hacken 1-0 (echipa din Suedia câștigase în tur cu 7-2)
  • 31 august: CFR - FCSB 2-2
  • 13 septembrie: Metaloglobus - CFR 1-1

Ce a spus Șumudică despre Mandorlini: „Nu am văzut în viața mea ce se întâmplă acum la CFR”

Șumudică, antrenor care a condus Rapidul în 38 de meciuri în ultimul său mandat, a declarat:

„Eu nu am văzut în viața mea ce se întâmplă acum la CFR. Este incredibil Mandorlini! M-am uitat în timpul meciului, se desfășurau acțiunile și el stătea cu un carnețel în mână și scria, nu urmărea acțiunile meciului.

Trebuia să pună un secund să scrie! El nota pe carnețel…”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.

15 meciuri
a stat Marius Șumudică pe banca CFR-ului, în care a obținut 9 victorii, 1 remiză și 5 înfrângeri. A condus echipa între 2 iunie și 28 august 2021, fiind demis după ce CFR a ratat calificarea atât în Liga Campionilor, cât și în Europa League

Și Marius Baciu (50 de ani), fostul căpitan al Stelei, l-a criticat pe Mandorlini.

„Pare că l-au adus pe Mandorlini ca să caute altceva. Nu văd să aibă un proiect de durată cu ceea ce e acum”, a spus Baciu, conform orangesport.ro.

Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
CFR Cluj liga 1 Marius Sumudica andrea mandorlini
CFR Cluj

CFR Cluj liga 1 Marius Sumudica andrea mandorlini
