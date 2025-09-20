Bogdan Andone, în lacrimi FOTO. Antrenorul lui FC Argeș  a îngenuncheat după victoria cu U Cluj +7 foto
Bogdan Andone, în genunchi după meciul cu U Cluj. Foto: Captură, Sportpictures
Bogdan Andone, în lacrimi FOTO. Antrenorul lui FC Argeș a îngenuncheat după victoria cu U Cluj

Ionuț Cojocaru
Publicat: 20.09.2025, ora 21:22
Actualizat: 20.09.2025, ora 21:22
  • FC Argeș - U Cluj 1-0. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul piteștenilor, a îngenuncheat și a plâns la finalul meciului cu elevii lui Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani).

Imediat după fluierul final, Bogdan Andone a îngenuncheat, în timp ce întregul staff celebra. Tehnicianul și-a făcut cruce, iar camerele l-au surprins cu lacrimi în ochi.

Titular în premieră la U Craiova Mirel Rădoi, noutăți la meciul cu Oțelul: Al-Hamlawi nu e în lot + ce jucător revine
Titular în premieră la U Craiova Mirel Rădoi, noutăți la meciul cu Oțelul: Al-Hamlawi nu e în lot + ce jucător revine
Titular în premieră la U Craiova Mirel Rădoi, noutăți la meciul cu Oțelul: Al-Hamlawi nu e în lot + ce jucător revine

FC Argeș - U Cluj 1-0. Bogdan Andone a plâns la finalul meciului

Argeș conducea cu 1–0 după golul lui Bettaieb din minutul 66, venit după eliminarea lui Bic.

În minutul 82, și Oancea a fost eliminat, restabilindu-se echilibrul numeric pe teren, iar oaspeții au început să devină din ce în ce mai periculoși.

Chiar înainte de fluierul final, Bogdan Andone a fost vizibil nervos și a gesticulat către arbitru să încheie jocul, întrucât fuseseră indicate 8 minute de prelungire, dar trecuse un minut peste cele adiționale.

La faza imediat următoare, arbitrul a pus capăt partidei, iar Andone a fost surprins cu lacrimi în ochi.

Bogdan Andone, surprins cu lacrimi în ochi la finalul meciului Argeș - Cluj 1-0. Foto: Captură, Prima Sport
Această partidă a fost una plină de emoții pentru piteșteni. A avut loc după ce președintele clubului, Dani Coman, și-a pierdut tatăl în mod neașteptat.

Cu doar o zi înainte, s-a stins din viață Florin Marin, fost jucător al Argeșului în sezonul 1984–1985.

În urma acestui meci, elevii lui Bogdan Andone au urcat pe locul patru în Superliga, cu 19 puncte după 10 meciuri jucate.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Haos în calificările de la Baku Record de steaguri roșii » Verstappen va pleca din pole position + dezastru pentru Hamilton
Formula 1
20:24
Haos în calificările de la Baku Record de steaguri roșii » Verstappen va pleca din pole position + dezastru pentru Hamilton
Haos în calificările de la Baku Record de steaguri roșii » Verstappen va pleca din pole position + dezastru pentru Hamilton
Hotărârea lui Dan Petrescu Dorit de CSKA Sofia, antrenorul a luat o decizie importantă în privința viitorului său
Campionate
19:37
Hotărârea lui Dan Petrescu Dorit de CSKA Sofia, antrenorul a luat o decizie importantă în privința viitorului său
Hotărârea lui Dan Petrescu Dorit de CSKA Sofia, antrenorul a luat o decizie importantă în privința viitorului său

