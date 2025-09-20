Bogdan Andone, în lacrimi FOTO. Antrenorul lui FC Argeș a îngenuncheat după victoria cu U Cluj

FC Argeș - U Cluj 1-0. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul piteștenilor, a îngenuncheat și a plâns la finalul meciului cu elevii lui Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani).

Imediat după fluierul final, Bogdan Andone a îngenuncheat, în timp ce întregul staff celebra. Tehnicianul și-a făcut cruce, iar camerele l-au surprins cu lacrimi în ochi.

Argeș conducea cu 1–0 după golul lui Bettaieb din minutul 66, venit după eliminarea lui Bic.

În minutul 82, și Oancea a fost eliminat, restabilindu-se echilibrul numeric pe teren, iar oaspeții au început să devină din ce în ce mai periculoși.

Chiar înainte de fluierul final, Bogdan Andone a fost vizibil nervos și a gesticulat către arbitru să încheie jocul, întrucât fuseseră indicate 8 minute de prelungire, dar trecuse un minut peste cele adiționale.

La faza imediat următoare, arbitrul a pus capăt partidei, iar Andone a fost surprins cu lacrimi în ochi.

Această partidă a fost una plină de emoții pentru piteșteni. A avut loc după ce președintele clubului, Dani Coman, și-a pierdut tatăl în mod neașteptat.

Cu doar o zi înainte, s-a stins din viață Florin Marin, fost jucător al Argeșului în sezonul 1984–1985.

În urma acestui meci, elevii lui Bogdan Andone au urcat pe locul patru în Superliga, cu 19 puncte după 10 meciuri jucate.

