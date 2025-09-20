„M-au întrebat de Louis Munteanu” O fostă câștigătoare de Champions League a vrut să-l transfere pe atacantul de la CFR Cluj

George Ogăraru (45 de ani), directorul Academiei de fotbal Steaua, a dezvăluit că oficialii clubului Ajax Amsterdam i-au cerut informații despre Louis Munteanu (23 de ani).

Ogăraru a jucat pentru Ajax în perioada 2006-2010. A fost și antrenor al echipei de tineret a „lăncierilor”, între 2016 și 2017.

George Ogăraru: „Cei de la Ajax m-au întrebat de Louis Munteanu”

Acum, fostul fundaș lateral a anunțat că a fost întrebat de conducerea lui Ajax despre situația golgeterulului sezonului trecut din Liga 1, Louis Munteanu.

Ulterior, vicecampioana Olandei l-a transferat pe atacantul danez Kasper Dolberg (27 de ani), de la Anderlecht.

„Am vorbit mai întâi cu șeful scouterilor de la Ajax. Era interesat de Louis Munteanu. M-a sunat să mă întrebe de el cu o zi sau două înainte să se termină perioada de transferuri la echipa mare.

Heitinga și Keizer m-au sunat și ei să mă întrebe despre Louis. Le-am spus lucruri bune, dar, până la urmă, l-au ales pe Kasper Dolberg, care s-a reîntors la Ajax după episoadele din Franța.

Nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Știu doar că au fost interesați în această perioadă de transferuri, pentru că aveau nevoie neapărat de un atacant”, a declarat George Ogăraru, potrivit sport.ro.

4 ediții de Champions League au fost câștigate de Ajax Amsterdam: 1970/71, 1971/72, 1972/73 (când competiția se numea Cupa Campionilor Europeni) și 1994/95

Louis Munteanu a ratat mai multe transferuri în această vară

În perioada de mercato din această vară, s-au vehiculat multiple oferte în jurul lui Louis Munteanu, iar patronul Ioan Varga s-a lăudat cu sumele impresionante pe care cluburi din marile campionate ar fi dispuse să le plătească pentru atacant.

Vârful în vârstă de 23 de ani a avut oferte și din România, de la campioana FCSB, însă discuțiile nu s-au concretizat, iar Munteanu a rămas la CFR Cluj.

5.000.000 de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit transfermarkt.ro

