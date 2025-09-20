Titular în premieră la U Craiova Mirel Rădoi, noutăți la meciul cu Oțelul: Al-Hamlawi nu e în lot + ce jucător revine

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a făcut câteva schimbări semnificative în lot pentru meciul cu Oțelul Galați, din runda #10 a Superligii.

Tehnicianul oltenilor a ales să nu se bazeze pe Assad Al-Hamlawi (24 de ani), atacant care a marcat 6 goluri în cele 13 meciuri jucate pentru Craiova. În schimb, titular va fi Etim Monday.

Oțelul - U Craiova. Mirel Rădoi, noutăți în echipa de start: Etim Monday e titular, Al-Hamlawi nu se află în lot

Mirel Rădoi a ales să mizeze în atac pe Nsimba și pe Etim Monday. Al-Hamlawi, care a marcat patru goluri în preliminariile Conference League, a fost lăsat în afara lotului.

Dacă Nsimba a marcat deja cinci goluri în SuperLiga, situația stă diferit pentru Etim, care a jucat doar cinci minute în victoria cu Farul, scor 2-0, din runda precedentă.

Decizia lui Rădoi vine și în contextul în care pentru olteni vor urma trei meciuri dificile: cu Dinamo (26 septembrie, în campionat), cu Rakow (2 octombrie, în Conference League) și cu FCSB (4 octombrie, în campionat).

Cifrele lui Etim Monday:

Roskilde (Danemarca): 76 de meciuri, 19 goluri, șapte pase decisive

Luis Paradela poate reveni după accidentarea din decembrie

Una dintre surprizele lui Rădoi este Luis Paradela, care se află pe banca de rezerve.

Paradela poate juca pentru prima oară după nouă luni în care a stat pe bară. În decembrie 2024, acesta a fost operat în urma unei rupturi de ligamente încrucișate, accidentare suferită în timpul meciului cu Gloria Buzău (2-0, în etapa #21).

La Craiova, Paradela a adunat 21 de meciuri, în care a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Echipele de start:

Oțelul: Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Pedro Nuno - F. Ferreira, Lameira, Joao Paulo - D. Sandu, F. Patrick, Pinto

Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Pedro Nuno - F. Ferreira, Lameira, Joao Paulo - D. Sandu, F. Patrick, Pinto Rezerve : I. Popescu, S. Rus, Neciu, Soriano, Bonilla, Frunză, A. Ciobanu, Chira, Neicu, Araujo

: I. Popescu, S. Rus, Neciu, Soriano, Bonilla, Frunză, A. Ciobanu, Chira, Neicu, Araujo Antrenor: Laszlo Balint

Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Etim, Nsimba

Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Etim, Nsimba Rezerve: Lung jr, L. Popescu, M. Rădulescu, Teles, Crețu, Anzor, Baiaram, Houri, A. Rus, Paradela, Băsceanu, Fl. Ștefan

Lung jr, L. Popescu, M. Rădulescu, Teles, Crețu, Anzor, Baiaram, Houri, A. Rus, Paradela, Băsceanu, Fl. Ștefan Antrenor: Mirel Rădoi

Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj-Napoca). Asistenți: Valentin Avram (București), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca). VAR: Cătălin Popa (Pitești). AVAR: Romică Bîrdeș (Pitești)

Horațiu Feșnic (Cluj-Napoca). Valentin Avram (București), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca). Cătălin Popa (Pitești). Romică Bîrdeș (Pitești) Stadion: Oțelul, Galați

