„Meritam victoria” Dan Nistor este nemulțumit cu un punct în derby-ul Clujului + Mesaj pentru Ionel Dănciulescu

Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-2. Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul „studenților” crede că echipa sa merita cele 3 puncte în derby-ul orașului.

Fostul internațional se află în cursa pentru a stabili recordul de prezențe în Liga 1 și a transmis un mesaj pentru Ionel Dănciulescu (48 de ani).

Pentru Universitatea Cluj au marcat Dino Mikanovic, în minutul 34, și Jovo Lukic, în minutul 37, în timp ce „feroviarii” au punctat prin Damjan Djokovic, în minutul 9, și Lorenzo Biliboc, în minutul 58.

Dan Nistor crede că Universitatea Cluj merita victoria: „Trebuia să câștigăm”

Veteranul „studenților” crede că trupa de pe Cluj-Arena a irosit șansa de a profita de forma slabă a rivalei.

„Sunt supărat. Pe CFR nu am văzut-o de foarte mult timp în halul acesta. Îmi pare rău pentru ei, dar îmi pare mai rău pentru noi, pentru că n-am putut să câștigăm, să le facem o bucurie suporterilor, care sunt minunați ”, a spus Dan Nistor, la Digi Sport.

Dan Nistor crede că Universitatea merita victoria.

„Cred că trebuia să câștigăm azi. Am avut destul de multe ocazii și așa se întâmplă. Ai 2-1, dacă nu faci 3-1, 4-1, următoarea fază primești gol și te pedepsește.

Pe final poate veni o fază fixă sau ceva și poate marca (n.r. - adversarul) și poți să pierzi și meciul. Dar asta este viața, trebuie să învățăm din greșeli și să mergem mai departe”, a continuat fostul internațional.

Dan Nistor, mesaj pentru Ionel Dănciulescu: „Îl voi invita”

Dan Nistor este, în prezent, al doilea jucător cu cele mai multe prezențe în Liga 1, fiind depășit doar de legenda celor de la Dinamo, Ionel Dănciulescu.

„Dacă va fi să-l depășesc, cu mare drag îl voi invita la acel moment, când îl voi egala, după care îl voi depăși. Important e să fiu sănătos și să ne revenim ca echipă”, a spus Dan Nistor.

Clasamentul jucătorilor cu cele mai multe prezențe în Liga 1:

Poziție/ Nume Meciuri jucate 1. Ionel Dănciulescu 515 2. Dan Nistor 492 3. Costică Ștefănescu 490 4. Florea Ispir 485 5. Ladislau Boloni 484

4 trofee a câștigat Dan Nistor în carieră

