Andrea Pirlo, 46 de ani, campion mondial cu Italia în 2006, transmite un mesaj la trei ani și jumătate de conflict ruso-ucrainean: „Ca să fii primul, trebuie să vezi jocul diferit”. Promovează o casă de pariuri a Moscovei.

În primăvară, Francesco Totti participa la un eveniment sportiv organizat la Moscova, deși întreaga Italie îi cerea să nu meargă în Rusia, când Kremlinul continua cu agresivitate bombardarea Ucrainei.

Atracția Rusia: campionii mondiali italieni, de la Totti la Pirlo

S-a dezvăluit și motivul pentru care faimosul peninsular nu a refuzat acea vizită. O sumă de șase cifre în euro.

La începutul lui aprilie, campionul mondial din 2006, în vârstă de 49 de ani, a fost în Piața Roșie.

Andrea Pirlo a antrenat la Juventus, Karagumruk, Sampdoria și Dubai United Foto: Imago

Astăzi, altă legendă a squadrei azzurra și a fotbalului mondial, coleg cu Totti la titlul din 2006, merge și mai departe.

Tot în plin război, când multe state ale lumii sunt împotriva Moscovei, Andrea Pirlo (46 de ani) încheie un contract cu cea mai mare casă de pariuri a Rusiei.

Pirlo, pentru o casă de pariuri rusă: „Aceasta este mișcarea-cheie ”

Fostul jucător, actual antrenor la Dubai United, echipă de ligă secundă din Emiratele Arabe Unite, a devenit ambasadorul Fonbet.

„Salut, Andrea Pirlo! Bine ai venit în prima echipă, Maestro!”, a fost mesajul rușilor pe Instagram.

În videoclipul de prezentare, italianul vorbește în engleză.

„Pare un haos total. Până când îl privești ca un «fantasista». Pornești de la centru. Aceasta este mișcarea-cheie”.

Adaugă sloganul: „Ca să fii primul, trebuie să vezi jocul diferit”.

Și încheie în rusă: „Prima echipă”.

