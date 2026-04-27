Propunere SF la FCSB Se laudă că poate aduce un nume uriaș în locul lui Rădoi: „Mâine ar putea veni!”

Agentul Giovanni Becali (73 de ani) susține că l-ar putea aduce pe Andrea Pirlo (46 de ani) la FCSB.

FCSB este în continuare în căutare de antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Printre variantele propuse a apărut și numele legendarului mijlocaș italian, Andrea Pirlo.

Se laudă că poate aduce un nume uriaș în locul lui Rădoi: „Mâine ar putea veni!”

„Pirlo vrea 6-700.000 de euro la FCSB. Pirlo a fost antrenor la Juventus, la Fatih Karagumruk. (n.r. Poate să fie maleabil, să lucreze cu Gigi?) Dacă el la Juventus nu îi asculta pe ăia? D-aia a și plecat.

Da, mâine l-aș putea aduce pe Pirlo. Dacă ar fi nevoie, i-aș spune «Andrea, vino aici. Ai 50.000 de euro pe lună. Uneori, patronul sună pe cineva de pe bancă, la, la... Că e jucătorul patronului și merită să îl bage». Vrăjeală!”, a spus Giovanni Becali la Fanatik.

Mihai Stoica, despre varianta Pirlo la FCSB: „El locuiește acolo cu familia”

Președintele CA al campioanei crede însă că sunt șanse minime ca actualul tehnician de la Dubai United să plece din Emirate pentru a antrena în România.

„De Liverani și de Gilardino s-a speculat. Nu, nici Gilardino, nici Liverani nu vin.

Nici Pirlo! Andrea Pirlo promovează, probabil, cu Dubai United în prima ligă din Emiratele Arabe Unite. El locuiește acolo cu familia” , a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Juventus, Karagumruk și Sampdoria sunt echipele pe care Pirlo le-a mai antrenat de-a lungul carierei.

FOTO. FCSB - Petrolul 3-1

Elias Charalambous a vorbit despre o eventuală revenire la FCSB: „Sunt aici doar pentru un eveniment”

Fostul antrenor al FCSB-ului, a revenit în România la aproape două luni după despărțirea de formația roș-albastră.

Planul celor de la FCSB este să profite de vizita lui Elias Charalambous în România și să încerce să îl convingă, printr-o discuție directă, să revină pe banca echipei.

Întrebat despre o posibilă revenire la FCSB, cipriotul a evitat să ofere un răspuns clar și a insistat că prezența sa în România este legată doar de evenimentul la care a fost invitat.

„Sunt aici doar pentru un eveniment. Doar pentru două zile”, a repetat Charalambous la Digi Sport.

