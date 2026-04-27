Revine Charalambous? Planul celor de la FCSB pentru  a-l convinge să se întoarcă: „Becali l-ar topi instant” +9 foto
Revine Charalambous? Planul celor de la FCSB pentru a-l convinge să se întoarcă: „Becali l-ar topi instant"

Publicat: 27.04.2026, ora 09:47
Actualizat: 27.04.2026, ora 09:47
  • Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu noi detalii despre posibila revenire a lui Elias Charalambous pe banca celor de la FCSB.

Tehnicianul cipriot a refuzat revenirea în urmă cu câteva zile, însă Gigi Becali plănuiește să-l abordeze din nou în perioada următoare, când va reveni pentru scurt timp în România.

Mihai Stoica: „Gigi poate să-l topească instant”

Oficialul campioanei a subliniat faptul că echipa are nevoie de Charalambous și a precizat că are încredere că Becali va reuși să-l convingă într-o discuție față în față.

„Omul a spus că nu vine acum. S-a trecut la nivelul următor, unde a intervenit Gigi. Eu știu că Gigi poate să fie foarte persuasiv. Aș fi vrut așa un element surpriză.

Mâine (n.r. – luni, 27 aprilie), Elias trebuie să vină la o acțiune unde jucătorii și membrii staff-ului, am mai spus, vor primi câte un ceas personalizat. Teia Sponte, prietenul nostru foarte bun, apropiatul nostru, are o întâlnire cu el. Și eu i-am zis lui Gigi că ar putea să meargă acolo, surpriză.

Eu îl știu pe Elias, care e un tip pe care Gigi ar putea să-l topească instant. Dar na, Gigi a divulgat ce se va întâmpla. Elementul surpriză a dispărut. Ar fi excepțional ca el să înțeleagă. Elias ne poate ajuta foarte mult. Să aduci un antrenor acum, care nu știe echipa pe finalul sezonului…

Până la urmă, meciurile cele mai importante sunt cele care urmează. În baraj suntem matematic calificați. Nu știi dacă treci de semifinală și sunt tot timpul foarte precaut.

Eu sper ca Elias să înțeleagă că e un moment în care trebuie să ne ajute. E sezonul lui, să îl termine. L-am văzut pe Gigi în acțiune în birou, e foarte bun. Are metode de convingere, e foarte greu cu el!”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Trebuie să lucreze neapărat cu ei”

În plus, Stoica a vorbit și despre condiția pe care trebuie s-o respecte noul tehnician, indiferent de nume.

„Noi avem cuplu de antrenori acum. Au licență B și sunt cursanți la licența A. E foarte complicat cu licențele. Doar că ne trebuie un antrenor care să vină eventual cu un preparator fizic, dar neapărat trebuie să lucreze cu Filip, Alin Stoica, Marius Popa. Aia clar.

Tripleta asta trebuie să rămână pentru că sunt oamenii noștri care știu foarte bine echipa, știu cum stau lucrurile în club, nu sunt așa nemulțumiți de cum stau lucrurile în club și mergem mai departe cu ei!”, a mai spus Mihai Stoica.

