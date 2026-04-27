Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste

Clubul brazilian Corinthians a transmis un mesaj puternic împotriva discriminării, după ce a decis să îndepărteze simbolic un scaun din tribunele stadionului Neo Química Arena, în urma unui caz de rasism petrecut la un meci recent.

Locul respectiv, din sectorul unde au fost raportate insulte rasiste ale unui spectator la adresa portarului lui Palmeiras, Carlos Miguel, a fost lăsat gol intenționat și apoi demontat complet.

Mesaj de impact al celor de la Corinthians

În locul scaunului a fost amplasat un mesaj clar: „Aici, rasismul nu are loc. Și nu va avea niciodată.”

Gestul nu este doar unul simbolic, ci face parte dintr-o campanie mai amplă anti-rasism lansată de Corinthians, unul dintre cele mai mari branduri din America de Sud.

O Corinthians tomou uma atitude simbólica e definitiva na Neo Química Arena: retirar por tempo indeterminado um assento do setor onde ocorreu um caso de racismo.



Mais do que um gesto, um posicionamento. Mais do que uma campanha, um compromisso permanente.



🪑❌ No lugar da… pic.twitter.com/UzZ2vid6hX — Corinthians (@Corinthians) April 26, 2026

Clubul a adăugat și un cod QR care oferă informații despre cum pot fi identificate și raportate actele de discriminare, transformând incidentul într-un apel la educație și responsabilitate.

Oficialii clubului au subliniat că simplul fapt de a nu fi rasist nu este suficient, promovând ideea de a fi activ anti-rasist, atât în fotbal, cât și în societate.

Decizia a venit după ce autorul incidentului nu a putut fi identificat, iar clubul a ales să transforme lipsa unui vinovat concret într-un simbol permanent. Scaunul lipsă devine astfel un semn vizibil că discriminarea nu este acceptată pe stadionul lui Corinthians.

Prin această inițiativă, clubul oferă un exemplu puternic în lumea fotbalului, demonstrând că lupta împotriva rasismului poate merge dincolo de sancțiuni și poate fi susținută prin gesturi cu impact real.

În februarie, Jucătorii de la Corinthians au protestat împotriva rasismului la începutul unei partide de campionat, în contextul scandalului dintre Vinicius (25 de ani) și Gianluca Prestianni (20 de ani), ridicându-și tricourile pentru a le acoperi gura, așa cum procedase argentinianul, ulterior suspendat drastic de UEFA.

Rasism în Liga 1: victima - Rapid

Sezonul acesta, clubul Rapid a fost victima mai multor atacuri rasiste din partea suporterilor de la Dinamo și U Craiova, care au afișat bannere cu expresii și comentarii discriminatoare. Ambele cluburi s-au ales doar cu amenzi.

