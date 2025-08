Fostul antrenor al lui Inter Milano, Andrea Stramaccioni (49 de ani), a salvat două fete de la înec.

Tehnicianul se afla în vacanță alături de familia sa când le-a văzut pe tinere în pericol.

Pe 28 iulie, în timp ce stătea la plajă în Gargano, regiunea Puglia, Andrea Stramaccioni a văzut cum două persoane se zbăteau în marea agitată și nu a stat pe gânduri.

Andrea Stramaccioni a salvat două fete de la înec: „Nu sunt erou”

Antrenorul a povestit pentru presa din Italia cum s-a desfășurat totul și cum a reușit să le salveze pe fetele în vârstă de 17 și 19 ani.

„Eram sub umbrelă împreună cu soția și copiii mei. La un moment dat, în depărtare, oamenii au început să se înghesuie de-a lungul țărmului.

Unul dintre salvamari era în apă și fluiera pentru a atrage atenția. Erau două fete care gesticulau și țipau, așa că m-am ridicat și m-am îndreptat în grabă spre apă. Am perceput imediat pericolul. Salvamarul nu ar fi reușit singur”, a povestit tehnicianul care a antrenat-o pe Inter Milano din martie 2012 până în iunie 2013.

Nu vrea să fie numit erou: „Nu sunt un erou sau un fenomen , ba dimpotrivă. La un moment dat am trecut și eu printr-o situație dificilă, dar fiind o persoană cu caracteristici fizice și mentale potrivite pentru o astfel de situație, am simțit că trebuie să intervin.

În ultimele zile, marea a fost mereu agitată. Plaja se termină cu două zone stâncoase unde se concentrează valurile cele mai mari. Când se sparg în acea zonă, valurile sunt mai violente. Fetele erau cam acolo.

Stramaccioni a salvat o fată de la înec, apoi s-a întors și după a doua: „Situația era disperată”

Salvamarul a intrat în apă fără nimic, nici colac, nici frânghii, la fel ca mine. Mi-a spus să mă îndrept spre prima fată, cea mai mare, în timp ce el se va concentra să o salveze pe cealaltă. De îndată ce am văzut-o, mi-a spus că îi era frică. Apa era adâncă, valurile puternice, i-am repetat să rămână calmă, să stea pe spate și că în cinci minute totul se va termina.

În cele din urmă, așa a fost. De îndată ce am ajuns într-o zonă lângă țărm, m-am întors să văd unde era salvamarul cu cealaltă fată. Era în stare de șoc. Salvamarul nu reușea să o ajute, așa că m-am întors imediat. Situația fetei mai tinere era disperată: dispărea, se scufunda și apoi se ridica și, mai ales, înghițise deja multă apă.

Între timp, barca de salvare îl recuperase pe salvamar și încerca să ajungă la noi, dar eram prea aproape de stânci. De pe stânci au început să ne arunce frânghii, dar nu ajungeam la ele”.

Stramaccioni, rănit în timp ce încerca să salveze de la înec o fată: „ M-am lovit de stânci”

Lucrurile se complicaseră, dar Stramaccioni nu a ezitat. Și-a riscat viața pentru a o salva și pe cea de-a doua fată.

A ieșit rănit din mare: „A început să-mi fie frică, mai ales pentru că fata mă trăgea în apă. Era convinsă că va muri. I-am cerut să mă asculte și să aibă încredere în mine. Avea o singură cale de ieșire, și anume să se strecoare într-o mică adâncitură între stânci, așa că am apucat-o și efectiv am «aruncat-o» acolo, iar eu am ajuns sub apă.

În acel moment, după ce am ieșit la suprafață, mi-am pierdut orientarea și m-am lovit de stânci, apoi oamenii mi-au aruncat o frânghie și m-am urcat, rănindu-mă la brațe și picioare.

Fata era în siguranță, dar am aflat asta abia când am ajuns la mal. Am răsuflat ușurat.

Fiul meu m-a întrebat: «Tată, și dacă mureai?». Am făcut-o dintr-un sentiment de «protecție», ca și cum în apă ar fi fost soția mea sau unul dintre copiii mei. Zona aceea este, totuși, periculoasă. Nu trebuie să fii neglijent sau imprudent”, a explicat Stramaccioni, citat de corrieredellosport.it.

Pentru gestul său, Stramaccioni a fost premiat de paza de coastă din Italia cu tricoul roșu al salvamarilor.

Andrea Stramaccioni (al treilea de la stânga la dreapta) a salvat două fete de la înec (foto: gazzetta.it)

În prezent, Stramaccioni e liber de contract. Ultima echipă pe care a antrenat-o a fost Al Gharafa (iulie 2021 - octombrie 2022).

De-a lungul carierei, Stramaccioni a antrenat echipele U17 ale lui AS Roma și Inter Milano, a urmat echipa mare a lui Inter. Apoi, Udinese, Panathinaikos, Sparta Praga, Esteghlal FC și Al Gharafa.

