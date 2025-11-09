Scandal uriaș în Norvegia Un jucător de națională a recunoscut că a distribuit materiale explicite cu minori: „L-am trimis fără să stau pe gânduri”
Andreas Schjelderup. Foto: Imago
Scandal uriaș în Norvegia Un jucător de națională a recunoscut că a distribuit materiale explicite cu minori: „L-am trimis fără să stau pe gânduri”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 14:36
alt-text Actualizat: 09.11.2025, ora 14:36
  • Andreas Schjelderup (21 de ani), component al naționalei Norvegiei, a anunțat că a fost pus sub acuzare.
  • În urmă cu doi ani, pe când avea 19 ani, fotbalistul de la Benfica a redistribuit un videoclip cu conținut explicit cu minori.

Schjelderup a precizat că incidentul a avut loc pe vremea când evolua în Danemarca, la Nordsjaelland.

Andreas Schjelderup, cercetat după distribuirea unui videoclip ilegal

El susține că a primit un clip video și l-a trimis mai departe unui prieten, fără să verifice atent conținutul. Prietenul l-a avertizat imediat că distribuirea materialului este ilegală, iar jucătorul spune că l-a șters pe loc.

„Vreau să fiu deschis cu voi în legătură cu o greșeală stupidă pe care am făcut-o acum aproximativ doi ani. Îmi asum ceea ce s-a întâmplat, dar e important pentru mine să înțelegeți contextul.

Locuiam în Danemarca atunci. Am primit un videoclip scurt și l-am trimis mai departe unui prieten după câteva secunde, fără să stau prea mult pe gânduri”, a explicat el, conform dagbladet.no.

Obișnuiam să ne trimitem meme-uri, ca mulți alți tineri. Când am primit acel videoclip, l-am trimis mai departe, cum făceam de obicei, fără să realizez că era ceva diferit. Am văzut doar primele secunde și nu am observat în ce se transformă videoclipul. Prietenul meu, după ce l-a vizionat câteva secunde, mi-a spus imediat că este ilegal să-l trimit. L-am șters pe loc. Nu am avut intenția de a răspândi acel conținut sau de a face rău cuiva. A fost o greșeală. Andreas Schjelderup

Andreas Schjelderup: „Mi-aș dori să pot da timpul înapoi și să schimb ceea ce am făcut

El a confirmat că a colaborat cu poliția pe tot parcursul investigației și că este probabil să primească o pedeapsă cu suspendare.

Când poliția daneză m-a contactat anul acesta în legătură cu incidentul, le-am spus adevărul și am colaborat pe tot parcursul investigației. Am fost pus sub acuzare pentru această infracțiune, iar cel mai probabil voi fi condamnat în curând, probabil la o pedeapsă cu suspendare. Andreas Schjelderup

Cifrele lui Andreas Schjelderup:

  • Nordsjaelland: 94 de meciuri, 27 de goluri, 16 pase decisive
  • Benfica: 60 de meciuri, 7 goluri, 10 pase decisive
  • Norvegia: 7 meciuri, trei pase decisive

Schjelderup și-a cerut scuze față de persoanele afectate, față de familie, colegi, club și suporteri, recunoscând că situația reprezintă un moment dificil în cariera sa.

„Nu există scuze din partea mea. Ceea ce am făcut a fost ilegal și greșit. Sper ca greșeala mea să-i ajute pe alții să nu o repete după ce vor afla povestea mea. Sper să se gândească de două ori înainte să distribuie ceva ce nu ar trebui distribuit.

În primul rând vreau să îmi cer scuze celor afectați direct de acest videoclip. Apoi prietenilor mei, familiei, clubului, țării și tuturor fanilor pe care i-am dezamăgit. În acest moment mi-aș dori să pot da timpul înapoi și să schimb ceea ce am făcut.

Nu am mai făcut nimic ilegal până acum și nu am avut niciodată contact cu poliția, așa că am fost în stare de șoc în tot acest timp. Dar iată-ne aici. Infracțiunea pentru care voi fi condamnat nu reflectă cine sunt eu ca persoană sau valorile mele”, a mai spus el.

Îmi pare sincer rău pentru greșeala mea și sunt rușinat să mă aflu în această situație. Cei care mă cunosc știu ce fel de om sunt, așa că înțeleg că pentru mulți această veste este un șoc. Andreas Schjelderup

Andreas Schjelderup: „Știu că este o distragere pentru echipa națională”

Acest anunț a fost făcut înaintea meciurilor importante cu Estonia (13 noiembrie) și Italia (16 noiembrie), din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

„De asemenea, știu că această situație este o distragere nedorită pentru echipa națională înaintea unora dintre cele mai importante meciuri din istoria noastră.

Intenția mea a fost să fac publică această situație abia după meciuri, pentru a evita acest lucru. Din păcate, nu mai este posibil.

Și, pentru toată lumea, vă rog să nu vizionați și să nu distribuiți materiale care pot fi dăunătoare sau ofensatoare”, a mai spus fotbalistul.

Potrivit presei din Norvegia, Schjelderup o riscă o amendă sau până la un an de închisoare. Cazul va fi judecat la Tribunalul Districtual din Copenhaga pe 19 noiembrie.

18 puncte
a acumulat Norvegia, care se află pe locul 1 în grupa I din preliminariile CM 2026. Italia se află pe locul secund, cu 15 puncte, iar Israel pe locul 3, cu 9 puncte

norvegia ACUZATII preliminarii cm 2026 andreas schjelderup
