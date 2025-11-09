Messi scrie istorie  VIDEO. Argentinianul e aproape de un record fabulos » Două goluri și o pasă decisivă + a umilit un adversar +9 foto
Lionel Messi
Messi scrie istorie VIDEO. Argentinianul e aproape de un record fabulos » Două goluri și o pasă decisivă + a umilit un adversar

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 13:35
alt-text Actualizat: 09.11.2025, ora 13:38
  • Inter Miami - Nashville 4-0. Lionel Messi (38 de ani) a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în meciul disputat duminică dimineața.
  • Starul argentinian a ajuns la 400 de pase de gol în carieră și e aproape să doboare recordul lui Ferenc Puskas.

Inter Miami s-a impus cu scorul de 4-0 în fața celor de la Nashville și s-a calificat în semifinalele Conferinței de Est din MLS.

Messi e aproape să doboare un nou record

Lionel Messi a marcat două goluri în victoria cu Nashville. Argentinianul a punctat în minutele 10 și 39.

Celelalte două goluri au fost marcate de Tadeo Allende în minutele 73 și 76, una dintre pasele decisive fiind dată de Lionel Messi.

Astfel, starul argentinian a ajuns la 400 de pase de gol în carieră și mai are nevoie de doar patru pentru a depăși recordul deținut de Ferenc Puskas, potrivit marca.com.

Din totalul de 400 de pase decisive reușite de Messi, 269 au fost reușite la Barcelona, 60 în tricoul Argentinei, 37 la Inter Miami și 34 la PSG.

Lionel Messi a ajuns și la 894 de goluri marcate în carieră și mai are nevoie de doar 6 pentru a atinge borna de 900.

Cristiano Ronaldo deține recordul pentru cele mai multe goluri marcate. Portughezul a ajuns la 953 de reușite, acesta marcând din penalty în minutul 65 în meciul Neom - Al Nassr, 1-3.

FOTO. Primul gol marcat de Messi în Inter Miami - Nashville 4-0

Primul gol marcat de Lionel Messi în Inter Miami - Nashville, 4-0. Foto: Captură X/@MenInBlazers
Primul gol marcat de Lionel Messi în Inter Miami - Nashville, 4-0. Foto: Captură X/@MenInBlazers

Galerie foto (9 imagini)

Primul gol marcat de Lionel Messi în Inter Miami - Nashville, 4-0. Foto: Captură X/@MenInBlazers Primul gol marcat de Lionel Messi în Inter Miami - Nashville, 4-0. Foto: Captură X/@MenInBlazers Primul gol marcat de Lionel Messi în Inter Miami - Nashville, 4-0. Foto: Captură X/@MenInBlazers Primul gol marcat de Lionel Messi în Inter Miami - Nashville, 4-0. Foto: Captură X/@MenInBlazers Primul gol marcat de Lionel Messi în Inter Miami - Nashville, 4-0. Foto: Captură X/@MenInBlazers
+9 Foto
Messi a făcut spectacol pe teren

În minutul 19 al meciului, Lionel Messi a reușit o fază de excepție. Argentinianul era ținut de tricou de un adversar iar din față a venit un alt jucător al lui Nashville.

Messi și-a păstrat calmul și, din alergare, i-a dat mingea printre picioarele adversarului său și a păstrat posesia pentru Inter Miami.

În semifinalele Conferinței de Est din MLS, Inter Miami va da peste FC Cincinnati, pe 22 noiembrie.

În cele două meciuri disputate în sezonul regulat, Cincinnati a învins Inter Miami cu 3-0 în prima întâlnire, iar apoi cele două echipe au terminat la egalitate, 0-0.

Este pentru prima dată în istorie când Inter Miami trece de prima rundă a play-off-ului din MLS.

lionel messi record mls inter miami Nashville
15:33
